Kl: Koszovóban zakózott a Hibernian, Lettországban nyert az Austria Wien

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Ezúttal ismét magyar zászlók lenghettek a stadionban, hiszen nem bajnoki vagy hazai kupamérkőzésről, hanem európai kupatalálkozóról volt szó, ahol a magyar zászló használata nem tiltott. A hazai csapat azonban magyar játékos nélkül lépett pályára, mivel a klub nem nevezte a Konferencialiga-keretbe a magyar U21-es válogatott csapatkapitányát, Tuboly Mátét.

Az első félidő felejthetőre sikerült, igazi idény eleji mérkőzést láthatott a 4923 néző, köztük mintegy 250 Velez-szurkoló. A bosnyákok kiválóan megszervezték a védekezésüket, a hazaiak pedig csak nehezen találták a rést rajta. A sárga-kékek kevés helyzetet dolgoztak ki, több lövésük célt tévesztett, egyedül Ammar Ramadan próbálkozásánál kellett védenie a mostariak kapusának, Faris Ribicnek.

A második félidő már egészen más képet mutatott. A DAC beszorította ellenfelét, egymást követték a lövések és a veszélyes beadások.

Egy óra játék után ritkán látható jelenet után jutott tizenegyeshez a hazai csapat. Anes Omerovic, a Velez védője kézzel fogta meg a kapus kirúgását, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Giorgi Gagua magabiztosan értékesítette.

Nem sokkal később nagyot hibázott a hazai védelem, de a bosnyákok nem tudtak élni a kínálkozó lehetőséggel. A túloldalon kétszer is Gagua lábában volt a második gól, ám egyik alkalommal sem sikerült pontosan befejeznie az akciót.

Mivel további gól nem esett, a jövő heti visszavágóra egygólos előnnyel utazik a Dunaszerdahely.

(D. T.)