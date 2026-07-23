Kl-selejtező: Bolláék nyertek; a DVSC lehetséges ellenfelei gólgazdag meccsen ikszeltek

Több magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeztek csütörtökön. Bolla Bendegúz végig a pályán volt az SK Rapid idegenbeli meccsén, s az osztrák csapat 3–1-re nyert az andorrai Santa Coloma vendégeként. Szűcs Kornél kénytelen volt kihagyni az Ajax elleni hazai találkozót, miután a Ferencváros otthonában kiállították múlt héten az Európa-ligában. A Vojvodina a magyar védő nélkül 4–1-re kapott ki, így igen kevés esélye maradt, hogy kiharcolja a továbbjutást Hollandiában.

A Polisszja Zsitomir–FC Köbenhavn összecsapás magyar szempontból azért volt fontos, mert a párharc győztese találkozhat a következő körben a DVSC-vel, amennyiben a Loki továbbjut. Az ukrán és a dán együttes (utóbbiban Németh Hunor sérülés miatt nem volt kerettag) Kassán mérkőzött meg egymással; a mérkőzésen hat gól született – egyenlő elosztásban (3–3).

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

Vityebszk (fehérorosz)–Szutjeszka (montenegrói) 3–0

Borac Banja Luka (bosnyák)–Petrocub (moldovai) 3–0

FŐÁG

BATE Boriszov (fehérorosz)–FC Sion (svájci) 1–1

Dinamo Tbiliszi (grúz)–Zalgiris (litván) 3–0

Santa Coloma (andorrai)–SK Rapid (osztrák) 1–3

GAIS (svéd)–Nordsjaelland (dán) 1–0

Universitatea Cluj (romániai)–Brann (norvég) 2–2

Zimbru (moldovai)–Noa (örmény) 1–1

Vaduz (liechtensteini)–Atlétic Escáldes (andorrai) 4–0

FCSB (román)–Auda (litván) 2–3

Alumnij (szlovén)–Dinamo City (albán) 1–1

Varazdin (horvát)–Jablonec (cseh) 3–2

Vojvodina (szerb)–Ajax (holland) 1–4

Polisszja Zsitomir (ukrán)–FC Köbenhavn (dán) 3–3

LNZ Cserkaszi (ukrán)–Gent (belga) 0–0

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Ludogorec (bolgár) 2–0

Lugano (svájci)–Dukagjini (koszovói) 1–0

Zilina (szlovák)–GKS Katowice (lengyel) 2–1

NK Bravo (szlovén)–Skëndija (északmacedón) 2–1

Motherwell (skót)–Havnar Bóltfelag (feröeri) 2–0

Rijeka (horvát)–Derry City (ír) 1–0

NSÍ Runavík (feröeri)–Koper (szlovén) 0–2

Shelbourne (ír)–Kalju (észt) 5–2

Partizan (szerb)–UNA Strassen (luxemburgi) 4–0

Stjarnan (izlandi)–Ilves (finn) 1–0

Valur (izlandi)–Zrinjski Mostar (bosnyák) 1–0

KORÁBBAN

BAJNOKI ÁG

Flora Tallinn (észt)–The New Saints (walesi) 1–0

FŐÁG

Debreceni VSC–Pjunik Jereván (örmény) 1–0

Paksi FC–Panathinaikosz (görög) 1–2

Malisheva (koszovói)–Hibernian (skót) 2–0

Alaskert (örmény)–CFR Cluj (romániai) 1–1

Liepaja (lett)–Austria Wien (osztrák) 0–2

Panevezys (litván)–Tobol (kazah) 1–1

Dila (grúz)–Apollon Limassol (ciprusi) 0–4

HJK (finn)–Coleraine FC (északír) 5–0

Paide Linnameeskond (észt)–Zira (azeri) 1–0

AEK Larnaca (ciprusi)–Beitar (izraeli) 0–1

Raków Czetochowa (lengyel)–Valletta FC (máltai) 3–1

RFS (lett)–Vestri (izlandi) 4–1

DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák) 1–0

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

BAJNOKI ÁG

FK Vardar (északmacedón)–Riga FC (lett) 2–3

FŐÁG

Neftci (azeri)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 2–4

Bohemians (ír)–FC Ballkani (koszovói) 2–1

Istanbul Basaksehir (török)–Inter Turku (finn) 1–1

Spartak Trnava (szlovák)–CSZKA 1948 (bolgár) 0–0

Zseleznicsar Pancsevo (szerb)–Braga (portugál) 0–1

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

BAJNOKI ÁG

Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC 2–6

Floriana (máltai)–Drita (koszovói) 1–1

FŐÁG

IFK Göteborg (svéd)–Levadia Tallinn (észt) 1–2