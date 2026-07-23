Kl-selejtező: Bolláék nyertek; a DVSC lehetséges ellenfelei gólgazdag meccsen ikszeltek
Több magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeztek csütörtökön. Bolla Bendegúz végig a pályán volt az SK Rapid idegenbeli meccsén, s az osztrák csapat 3–1-re nyert az andorrai Santa Coloma vendégeként. Szűcs Kornél kénytelen volt kihagyni az Ajax elleni hazai találkozót, miután a Ferencváros otthonában kiállították múlt héten az Európa-ligában. A Vojvodina a magyar védő nélkül 4–1-re kapott ki, így igen kevés esélye maradt, hogy kiharcolja a továbbjutást Hollandiában.
A Polisszja Zsitomir–FC Köbenhavn összecsapás magyar szempontból azért volt fontos, mert a párharc győztese találkozhat a következő körben a DVSC-vel, amennyiben a Loki továbbjut. Az ukrán és a dán együttes (utóbbiban Németh Hunor sérülés miatt nem volt kerettag) Kassán mérkőzött meg egymással; a mérkőzésen hat gól született – egyenlő elosztásban (3–3).
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
Vityebszk (fehérorosz)–Szutjeszka (montenegrói) 3–0
Borac Banja Luka (bosnyák)–Petrocub (moldovai) 3–0
FŐÁG
BATE Boriszov (fehérorosz)–FC Sion (svájci) 1–1
Dinamo Tbiliszi (grúz)–Zalgiris (litván) 3–0
Santa Coloma (andorrai)–SK Rapid (osztrák) 1–3
GAIS (svéd)–Nordsjaelland (dán) 1–0
Universitatea Cluj (romániai)–Brann (norvég) 2–2
Zimbru (moldovai)–Noa (örmény) 1–1
Vaduz (liechtensteini)–Atlétic Escáldes (andorrai) 4–0
FCSB (román)–Auda (litván) 2–3
Alumnij (szlovén)–Dinamo City (albán) 1–1
Varazdin (horvát)–Jablonec (cseh) 3–2
Vojvodina (szerb)–Ajax (holland) 1–4
Polisszja Zsitomir (ukrán)–FC Köbenhavn (dán) 3–3
LNZ Cserkaszi (ukrán)–Gent (belga) 0–0
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Ludogorec (bolgár) 2–0
Lugano (svájci)–Dukagjini (koszovói) 1–0
Zilina (szlovák)–GKS Katowice (lengyel) 2–1
NK Bravo (szlovén)–Skëndija (északmacedón) 2–1
Motherwell (skót)–Havnar Bóltfelag (feröeri) 2–0
Rijeka (horvát)–Derry City (ír) 1–0
NSÍ Runavík (feröeri)–Koper (szlovén) 0–2
Shelbourne (ír)–Kalju (észt) 5–2
Partizan (szerb)–UNA Strassen (luxemburgi) 4–0
Stjarnan (izlandi)–Ilves (finn) 1–0
Valur (izlandi)–Zrinjski Mostar (bosnyák) 1–0
KORÁBBAN
BAJNOKI ÁG
Flora Tallinn (észt)–The New Saints (walesi) 1–0
FŐÁG
Debreceni VSC–Pjunik Jereván (örmény) 1–0
Paksi FC–Panathinaikosz (görög) 1–2
Malisheva (koszovói)–Hibernian (skót) 2–0
Alaskert (örmény)–CFR Cluj (romániai) 1–1
Liepaja (lett)–Austria Wien (osztrák) 0–2
Panevezys (litván)–Tobol (kazah) 1–1
Dila (grúz)–Apollon Limassol (ciprusi) 0–4
HJK (finn)–Coleraine FC (északír) 5–0
Paide Linnameeskond (észt)–Zira (azeri) 1–0
AEK Larnaca (ciprusi)–Beitar (izraeli) 0–1
Raków Czetochowa (lengyel)–Valletta FC (máltai) 3–1
RFS (lett)–Vestri (izlandi) 4–1
DAC 1904 (szlovákiai)–Velez Mostar (bosnyák) 1–0
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
BAJNOKI ÁG
FK Vardar (északmacedón)–Riga FC (lett) 2–3
FŐÁG
Neftci (azeri)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 2–4
Bohemians (ír)–FC Ballkani (koszovói) 2–1
Istanbul Basaksehir (török)–Inter Turku (finn) 1–1
Spartak Trnava (szlovák)–CSZKA 1948 (bolgár) 0–0
Zseleznicsar Pancsevo (szerb)–Braga (portugál) 0–1
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
BAJNOKI ÁG
Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC 2–6
Floriana (máltai)–Drita (koszovói) 1–1
FŐÁG
IFK Göteborg (svéd)–Levadia Tallinn (észt) 1–2