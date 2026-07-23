Cibla Flórián remek gólja döntött, a Debrecen előnnyel utazhat Örményországba

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FŐÁG

DEBRECENI VSC–PJUNIK JEREVÁN (örmény) 1–0 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 8523 néző. Vezette: Jakob Karlsen (dán)

DVSC: Andrejev – Tercza (Szécsi M., 80.), Lang, M. Hofmann, Guerrero (R. Keller, 80.) – Dzsudzsák (Sain, 80.), Sergi Samper, Boskovic – Kocsis D., Baldoni (Szendrei Á., 64.), Cibla (Macsó, 73.). Vezetőedző: Gert Remmel

PJUNIK: H. Avagjan – Kovalenko, Iszlamovics, Vakulenko, Filipe Almeida (Darbinjan, 57.) – H. Harutjunjan (Witi, 66.), K. Hovhanniszjan, Kulikov (Griffith, 66.) – Dasjan (Kainurgiosz, 28.), Yansané (Pikisz, 66.), James Santos. Vezetőedző: Artak Oszejan

Gólszerző: Cibla (59.)

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Három év szünet után szerepelhet ismét európai kupasorozat selejtezőjében a hétszeres magyar bajnok DVSC, amely 2023-hoz hasonlóan ismét a harmadik számú sorozatban, a Konferencialigában lépett pályára, s ugyanúgy, mint legutóbb, ezúttal is örmény csapat volt az első ellenfele. S ha már a párhuzamok: három évvel ezelőtt a DVSC búcsúztatta az Alaskertet, ez mindenképpen biztató előjelnek tűnt a Pjunik elleni párharc első találkozója előtt.

A mérkőzés különlegessége volt, hogy a szerdától szombatig tartó Campus Fesztivál helyszínének kellős közepén található a Nagyerdei Stadion, így dübörgő zenére melegítettek a csapatok, s bizony a meccs közben is behallatszott a koncertek zaja a lelátóra és a pályára. Mondhatnánk, egyedi esetről van szó, de napra pontosan 11 évvel a Pjunik elleni meccs előtt, 2015. július 23-án a lett Skonto Riga ellen már játszott kupameccset a Loki a Campus kellős közepén, s az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában nyert is 9–2-re. Ilyen különbségű győzelemre ezúttal senki sem gondolt, a terv azonban mindenképpen az volt, hogy előnyt szerezzen a debreceni együttes a jövő heti visszavágóra.

A Lokiban kisebb sérülése miatt nem került a meccskeretbe Kusnyír Erik, helyét Tercza Gergő foglalta el a védelem jobb oldalán, míg a kapuban a bolgár Plamen Andrejevnek szavazott bizalmat a piros-fehérek nyáron érkezett észt vezetőedzője. Gert Remmel számára azonban a centerpozíció jelenthette a legnagyobb fejtörést. Ahogy a felkészülés során a legtöbbször, úgy most is Sohan Baldoni kapott lehetőséget, ám nem valószínű, hogy a francia labdarúgó lesz a végleges megoldás ebben a pozícióban.