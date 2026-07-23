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Cibla Flórián remek gólja döntött, a Debrecen előnnyel utazhat Örményországba

2026.07.23. 19:54
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Cibla Flórián (jobbról a második) gólja döntötte el a debreceni mérkőzést (Fotó: Czinege Melinda)
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Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Cibla Flórián Konferencialiga DVSC élő közvetítés Pjunik Jereván Debrecen
A Debreceni VSC labdarúgócsapata 1–0-ra győzött a jereváni Pjunik ellen a Konferencialiga második selejtezőkörének első mérkőzésén. Az összecsapás egyetlen gólját Cibla Flórián szerezte az 59. percben.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
FŐÁG
DEBRECENI VSC–PJUNIK JEREVÁN (örmény) 1–0 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 8523 néző. Vezette: Jakob Karlsen (dán)
DVSC: Andrejev – Tercza (Szécsi M., 80.), Lang, M. Hofmann, Guerrero (R. Keller, 80.) – Dzsudzsák (Sain, 80.), Sergi Samper, Boskovic – Kocsis D., Baldoni (Szendrei Á., 64.), Cibla (Macsó, 73.). Vezetőedző: Gert Remmel
PJUNIK: H. Avagjan – Kovalenko, Iszlamovics, Vakulenko, Filipe Almeida (Darbinjan, 57.) – H. Harutjunjan (Witi, 66.), K. Hovhanniszjan, Kulikov (Griffith, 66.) – Dasjan (Kainurgiosz, 28.), Yansané (Pikisz, 66.), James Santos. Vezetőedző: Artak Oszejan
Gólszerző: Cibla (59.)

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Három év szünet után szerepelhet ismét európai kupasorozat selejtezőjében a hétszeres magyar bajnok DVSC, amely 2023-hoz hasonlóan ismét a harmadik számú sorozatban, a Konferencialigában lépett pályára, s ugyanúgy, mint legutóbb, ezúttal is örmény csapat volt az első ellenfele. S ha már a párhuzamok: három évvel ezelőtt a DVSC búcsúztatta az Alaskertet, ez mindenképpen biztató előjelnek tűnt a Pjunik elleni párharc első találkozója előtt. 

A mérkőzés különlegessége volt, hogy a szerdától szombatig tartó Campus Fesztivál helyszínének kellős közepén található a Nagyerdei Stadion, így dübörgő zenére melegítettek a csapatok, s bizony a meccs közben is behallatszott a koncertek zaja a lelátóra és a pályára. Mondhatnánk, egyedi esetről van szó, de napra pontosan 11 évvel a Pjunik elleni meccs előtt, 2015. július 23-án a lett Skonto Riga ellen már játszott kupameccset a Loki a Campus kellős közepén, s az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában nyert is 9–2-re. Ilyen különbségű győzelemre ezúttal senki sem gondolt, a terv azonban mindenképpen az volt, hogy előnyt szerezzen a debreceni együttes a jövő heti visszavágóra.

A Lokiban kisebb sérülése miatt nem került a meccskeretbe Kusnyír Erik, helyét Tercza Gergő foglalta el a védelem jobb oldalán, míg a kapuban a bolgár Plamen Andrejevnek szavazott bizalmat a piros-fehérek nyáron érkezett észt vezetőedzője. Gert Remmel számára azonban a centerpozíció jelenthette a legnagyobb fejtörést. Ahogy a felkészülés során a legtöbbször, úgy most is Sohan Baldoni kapott lehetőséget, ám nem valószínű, hogy a francia labdarúgó lesz a végleges megoldás ebben a pozícióban.

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fotó 2026.07.23.

Konferencialiga: DVSC–Pjunik 1–0 (Fotók: Czinege Melinda)

 

Volt idő mindezen elmélkedni, hiszen nem volt eseménydús a mérkőzés első harmada. A Pjunik jól megszervezte hátsó alakzatát, s a biztos védekezésből próbált meg villámgyors ellenakciókat vezetni. A terv megvalósítása nagyban épült Momo Yansané gyorsaságára, Lang Ádám azonban tudta tartani a lépést a guineai támadóval. A meddő mezőnyjáték után egy látványos debreceni támadás ugrasztotta talpra a lelátó népét, Kocsis Dominik érkezett Tercza Gergő beadására, s fejelte a labdát a kapufára.

A második félidőre kicsit magasabb fokozatba kapcsoltak a hajdúságiak, megpróbálták agresszívan letámadni a Pjunik labdarúgóit. Az egyik örmény ellenakció végén a Loki kapusa védett bravúrral, majd nem sokkal később egy parádés egyéni villanásnak köszönhetően vezetést szerzett a DVSC: Cibla Flórián szánta el magát váratlanul lövésre, s szenzációsan csavarta a labdát a bal felső sarokba.

A Pjunikra ösztönzőleg hatott a debreceni találat, egyértelműen több kockázatot vállalt a vendégcsapat, s ettől veszélyesebb is lett a játéka, a hazaiakat egy alkalommal a kapufa mentette meg a góltól. Kemény volt a mérkőzés, a vendégek erőltették, keresték a párharcokat, így próbálták felőrölni a Debrecent. A hajrára próbálta frissíteni csapatát a Loki szakvezetője, s bizony kellettek is a cserék, akik közül Macsó Máté és a héten szerződtetett Szendrei Ákos jól tartották meg a labdákat.

A DVSC megharcolt azért, hogy győzelemmel kezdje kupaszereplését, és minden esélye megvan a továbbjutásra.

Online közvetítés itt!

 

Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Cibla Flórián Konferencialiga DVSC élő közvetítés Pjunik Jereván Debrecen
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