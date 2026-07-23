Cibla Flórián remek gólja döntött, a Debrecen előnnyel utazhat Örményországba

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
FŐÁG
DEBRECENI VSC–PJUNIK JEREVÁN (örmény) 1–0 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 8523 néző. Vezette: Jakob Karlsen (dán)
DVSC: Andrejev – Tercza (Szécsi M., 80.), Lang, M. Hofmann, Guerrero (R. Keller, 80.) – Dzsudzsák (Sain, 80.), Sergi Samper, Boskovic – Kocsis D., Baldoni (Szendrei Á., 64.), Cibla (Macsó, 73.). Vezetőedző: Gert Remmel
PJUNIK: H. Avagjan – Kovalenko, Iszlamovics, Vakulenko, Filipe Almeida (Darbinjan, 57.) – H. Harutjunjan (Witi, 66.), K. Hovhanniszjan, Kulikov (Griffith, 66.) – Dasjan (Kainurgiosz, 28.), Yansané (Pikisz, 66.), James Santos. Vezetőedző: Artak Oszejan
Gólszerző: Cibla (59.)
Három év szünet után szerepelhet ismét európai kupasorozat selejtezőjében a hétszeres magyar bajnok DVSC, amely 2023-hoz hasonlóan ismét a harmadik számú sorozatban, a Konferencialigában lépett pályára, s ugyanúgy, mint legutóbb, ezúttal is örmény csapat volt az első ellenfele. S ha már a párhuzamok: három évvel ezelőtt a DVSC búcsúztatta az Alaskertet, ez mindenképpen biztató előjelnek tűnt a Pjunik elleni párharc első találkozója előtt.
A mérkőzés különlegessége volt, hogy a szerdától szombatig tartó Campus Fesztivál helyszínének kellős közepén található a Nagyerdei Stadion, így dübörgő zenére melegítettek a csapatok, s bizony a meccs közben is behallatszott a koncertek zaja a lelátóra és a pályára. Mondhatnánk, egyedi esetről van szó, de napra pontosan 11 évvel a Pjunik elleni meccs előtt, 2015. július 23-án a lett Skonto Riga ellen már játszott kupameccset a Loki a Campus kellős közepén, s az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában nyert is 9–2-re. Ilyen különbségű győzelemre ezúttal senki sem gondolt, a terv azonban mindenképpen az volt, hogy előnyt szerezzen a debreceni együttes a jövő heti visszavágóra.
A Lokiban kisebb sérülése miatt nem került a meccskeretbe Kusnyír Erik, helyét Tercza Gergő foglalta el a védelem jobb oldalán, míg a kapuban a bolgár Plamen Andrejevnek szavazott bizalmat a piros-fehérek nyáron érkezett észt vezetőedzője. Gert Remmel számára azonban a centerpozíció jelenthette a legnagyobb fejtörést. Ahogy a felkészülés során a legtöbbször, úgy most is Sohan Baldoni kapott lehetőséget, ám nem valószínű, hogy a francia labdarúgó lesz a végleges megoldás ebben a pozícióban.
Volt idő mindezen elmélkedni, hiszen nem volt eseménydús a mérkőzés első harmada. A Pjunik jól megszervezte hátsó alakzatát, s a biztos védekezésből próbált meg villámgyors ellenakciókat vezetni. A terv megvalósítása nagyban épült Momo Yansané gyorsaságára, Lang Ádám azonban tudta tartani a lépést a guineai támadóval. A meddő mezőnyjáték után egy látványos debreceni támadás ugrasztotta talpra a lelátó népét, Kocsis Dominik érkezett Tercza Gergő beadására, s fejelte a labdát a kapufára.
A második félidőre kicsit magasabb fokozatba kapcsoltak a hajdúságiak, megpróbálták agresszívan letámadni a Pjunik labdarúgóit. Az egyik örmény ellenakció végén a Loki kapusa védett bravúrral, majd nem sokkal később egy parádés egyéni villanásnak köszönhetően vezetést szerzett a DVSC: Cibla Flórián szánta el magát váratlanul lövésre, s szenzációsan csavarta a labdát a bal felső sarokba.
A Pjunikra ösztönzőleg hatott a debreceni találat, egyértelműen több kockázatot vállalt a vendégcsapat, s ettől veszélyesebb is lett a játéka, a hazaiakat egy alkalommal a kapufa mentette meg a góltól. Kemény volt a mérkőzés, a vendégek erőltették, keresték a párharcokat, így próbálták felőrölni a Debrecent. A hajrára próbálta frissíteni csapatát a Loki szakvezetője, s bizony kellettek is a cserék, akik közül Macsó Máté és a héten szerződtetett Szendrei Ákos jól tartották meg a labdákat.
A DVSC megharcolt azért, hogy győzelemmel kezdje kupaszereplését, és minden esélye megvan a továbbjutásra.