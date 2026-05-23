Mintha a lelkét simogatnák a Puskás Akadémia kapusának

– Milyen érzés azzal szembesülni, hogy a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a 2025–2026-os idény legjobbja lett?

– Nyilván örülök neki, simogatja az ember lelkét, amikor elismerik, a legjobbnak látják valamiben… – mondta lapunknak a Puskás Akadémia 35 éves, kétszeres válogatott kapusa, Szappanos Péter. – Tisztában vagyok azzal, ez szubjektív értékelés, de csak védtem harmincegy bajnokin, és jó érzés azzal szembesülni, hogy elismerték a teljesítményemet. Azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, a futball csapatjáték, nagyobb lenne az örömöm, ha a Puskás Akadémiával jobban szerepeltünk volna.

– Azért túlzottan nem lepődhetett meg, hiszen már az őszt követően is – ami tizennyolc lejátszott fordulót takart – a legjobb volt az átlaga, nemcsak a kapusok között, hanem a teljes mezőnyben.

– Ha visszatekintünk a mögöttünk hagyott bajnoki évre, több jó teljesítményt is láthattunk: hogy mást ne mondjak, a bajnoki címet nyerő ETO csapatkapitánya, Vitális Milán egészen extrát nyújtott, de rajta kívül is akadtak jó produkciók.

– Tavaly ilyenkor a Paks kapusaként fejezte be a bajnokságot, és sokáig nem lehetett tudni, hol folytatja a pályafutását. Kérőkben nem volt hiány, hiszen évek óta az élvonal legjobb kapusai között tartják számon, végül Felcsútra, az előző idény ezüstérmeséhez igazolt. A Puskás Akadémia korábbi teljesítménye alapján milyen idényt remélt?

– Látva azt, hogy a klub milyen minőségű átigazolásokat hajtott végre, azt gondoltam, versenyben lehetünk a bajnoki címért! A Puskás Akadémia az előző évadban az utolsó fordulóig harcolt a Ferencvárossal az aranyéremért, bíztam benne, ez megismételhető, de sajnos nem így alakult. Nyugodtan mondhatom, emiatt valamennyiünkben van hiányérzet. Volt olyan csapat, amely ellen mindhárom meccsünket elvesztettük, egy másikkal háromszor is döntetlent játszottunk, szóval akadtak olyan párosítások, amelyekkel egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni. Így nem volt esélyünk a dobogóért küzdeni, az utolsó fordulóban már csak az ötödik hely megszerzésére nyílt esély, ám hatodikak lettünk.

– Logikus, hogy az idény legjobb átlaggal rendelkező labdarúgója többször is kiemelkedett a mezőnyből, lapunk is jó néhányszor megválasztotta a mérkőzés legjobbjának. Viszont mivel egyáltalán nem törvényszerű, hogy egyezik az újságíró és a játékos véleménye egy adott összecsapással kapcsolatban, érdekelne, a saját meglátása szerint melyik bajnokin védett a legjobban?

– Nem tudnék kifejezetten egy meccset kiemelni. Mondhatnám, hogy a második, Puskás Akadémiában játszott mérkőzésemen kettő-egyre nyertünk a Ferencváros vendégeként, jó osztályzatot kaptam és megválasztottak a ­meccs emberének, említhetnék más jól sikerült találkozókat, de minden hétvégén jön egy bajnoki, nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki még akkor sem, ha esetleg kimagasló a teljesítményem. Nincs olyan bajnoki, amelyet úgy ünnepelnék, mint, mondjuk, a két megnyert Magyar Kupa-döntőt, azokat egész biztosan előbb említem, ha arra kérnek, idézzek fel jól sikerült mérkőzéseket.

– Mit szól ahhoz, hogy a kapusoknál Gundel-Takács Bence és Kovácsik Ádám fért még fel a dobogóra?

– A bajnokság eleje nem sikerült a ZTE-nek, akkor még az egerszegi kapus nem találta a ritmust, később viszont stabil lett a teljesítménye, ami pedig Kovácsik Ádámot illeti, a bajnoki hajrára kikerült a kapuból, ám előtte nagyon jól védett.

– Május 15-én, az MTK Budapest elleni 2–2-es mérkőzéssel zárták a bajnokságot, de tagja a Finnország és Kazahsztán ellen készülő válogatott keretnek, hosszú nyaralást nem tervezhet. Elárulja, hol kapcsolódik ki?

– A nagyobbik lányom ballag az óvodában, így nem utaztunk el nyaralni. Érdekes, az idény végéhez közeledve egyáltalán nem volt bennem az az érzés, hogy jó lenne, ha már vége lenne a bajnokságnak, persze, az is ott volt a fejemben, hogy huszonhatodikán, kedden már Telkiben kell jelentkezni edzésre. Ezekben a napokban teniszezéssel tartom szinten magam, van egy jó barátom, aki hasonlóan rosszul játszik, mint én, szóval egészen élvezetes meccseink vannak.

– Mit remél a következő idénytől? Elégedett lenne hasonló teljesítménnyel, mint amit az új évadban mutatott?

– Muszáj jó teljesítményt nyújtani, tulajdonképpen elvárják az emberek, ám én is bízom benne, legalább azon a szinten védek, mint a nemrég véget ért idényben, esetleg még jobban. Ha így lesz, és csapatszinten jó eredménnyel párosul, lesz ok az örömre.