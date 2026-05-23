Micsoda verseny: Szappanos Péter egy ezreddel előzte meg Vitális Milánt
A bravúros védések elismerése is, hogy a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a nemrégiben véget ért bajnoki idény legjobb játékosa Szappanos Péter lett 6.259-es átlaggal. A Puskás Akadémia kapusa a lehető legkisebb különbséggel, csupán egy ezreddel (!) előzte meg Vitális Milánt, a győriek középpályását, aki a mezőnyjátékosok között végzett az élen 6.258-as átlaggal. A kétszeres válogatott kapus az őszi szezon után is vezette az abszolút ranglistát, a legmagasabb osztályzatot a 11. fordulóban az MTK elleni meccsen kapta, akkor tudósítónk 9-esre értékelte a teljesítményét. Ősszel a Ferencváros, tavasszal az Újpest elleni találkozón kapott 8-ast, valamint hétszer 7-est.
A mezőnyjátékosoknál az őszi félévet Gruber Zsombor zárta az élen 6.273-as átlaggal, a Ferencváros támadója a tavaszi szezonban kicsit rontott az átlagán, de így is odaért a második helyre. Az élen a tavasszal kiemelkedően teljesítő Vitális Milán végzett, aki az őszt a mezőnyjátékosok között – Dzsudzsák Balázzsal holtversenyben – még a negyedik helyen zárta kereken 6-os átlaggal, majd a bajnokság második felében „robbantott” (ha csak a tavaszi osztályzatait nézzük, 6.57-es átlagot hozott), és a már említett Gruber Zsombort, valamint az ősszel dobogós Elton Acolatsét és Skribek Alent megelőzve feljött az első helyre. A 24 éves ETO-játékos a bajnokság során négyszer 8-as, hatszor 7-es osztályzatot kapott, és 5-ösnél egyszer sem értékeltük gyengébbre a teljesítményét.
KAPUSOK
1. Szappanos Péter (Puskás Akadémia) 6.259 (27)
2. Gundel-Takács Bence (Zalaegerszeg) 6.097 (31)
3. Kovácsik Ádám (Paksi FC) 6.000 (20)
4. Kovács Dániel (Nyíregyháza) 5.913 (23)
5. Karlo Sentic (Diósgyőri VTK) 5.615 (26)
6. Popovics Ilija (Kisvárda) 5.500 (26)
MEZŐNYJÁTÉKOSOK
1. Vitális Milán (ETO FC) 6.258 (31)
2. Gruber Zsombor (Ferencváros) 6.095 (21)
3. Elton Acolatse (DVTK, FTC) 6.048 (21)
4. Szűcs Tamás (Debreceni VSC) 6.033 (30)
5. Schön Szabolcs (ETO FC) 6.000 (24)
6. Miljan Krpics (ETO FC) 6.000 (21)
7. Bárány Donát (Debreceni VSC) 5.957 (23)
8. Varga Barnabás (Ferencváros) 5.941 (17)
9. Csinger Márk (ETO FC) 5.935 (31)
10. Skribek Alen (Zalaegerszeg) 5.929 (28)
11. Zseljko Gavrics (ETO FC) 5.880 (25)
12. Nadir Benbuali (ETO FC) 5.844 (32)
Dzsudzsák Balázs (Debreceni VSC) 5.844 (32)
14. Szendrei Norbert (Zalaegerszeg) 5.839 (31)
15. Lukács Dániel (Puskás Akadémia) 5.818 (33)
16. Kovács Milán (Nyíregyháza) 5.773 (22)
17. Kiss Bence (Zalaegerszeg) 5.733 (30)
18. Nemanja Antonov (Nyíregyháza) 5.727 (22)
19. Claudiu Bumba (ETO FC) 5.708 (24)
20. Daniel Stefulj (ETO FC) 5.677 (31)
21. Kata Mihály (MTK Budapest) 5.654 (26)
22. Osváth Attila (Paksi FC, FTC) 5.643 (28)
Papp Kristóf (Paksi FC) 5.643 (28)
24. Fabricio Amato (Zalaegerszeg) 5.640 (25)
25. Windecker József (Paksi FC) 5.636 (22)
26. Szalai Gábor (Ferencváros) 5.633 (30)
27. José Calderón (Zalaegerszeg) 5.632 (19)
28. Laros Duarte (Puskás Akadémia) 5.621 (29)
29. Gavriel Kanikovszki (Ferencváros) 5.593 (27)
30. Gyurkits Gergő (Paksi FC) 5.588 (17)
31. Toon Raemaekers (Ferencváros) 5.586 (29)
32. Temesvári Attila (Nyíregyháza) 5.583 (24)
33. Maxsuell Alegria (Zalaegerszeg) 5.577 (26)
34. Szabó János (Paksi FC) 5.550 (20)
35. Németh Hunor (MTK Budapest) 5.545 (22)
Tóth Barna (Paksi FC) 5.545 (22)
37. Tóth Rajmund (ETO FC) 5.538 (26)
38. Dárdai Pál (Puskás Akadémia) 5.526 (19)
Adrián Guerrero (Debreceni VSC) 5.526 (19)
40. Zeke Márió (Paksi FC) 5.524 (21)
41. Horváth Kevin (Paksi FC) 5.517 (29)
Kocsis Dominik (Debreceni VSC) 5.517 (29)
43. Molnár Ádin (MTK Budapest) 5.500 (30)
44. Ridwan Popoola (Kisvárda) 5.500 (28)
45. Manner Balázs (Nyíregyháza) 5.476 (21)
46. Katona Levente (Nyíregyháza) 5.464 (28)
47. Horváth Krisztofer (Újpest FC) 5.462 (26)
48. Kártik Bálint (Kazincbarcika) 5.452 (31)
49. Hahn János (Paksi FC) 5.440 (25)
50. Joao Victor (Zalaegerszeg) 5.429 (28)
51. Aljosa Matko (Újpest FC) 5.424 (33)
52. Babos Bence (Diósgyőri VTK) 5.421 (19)
Bokros Szilárd (Diósgyőri VTK) 5.421 (19)
Vajda Botond (Debreceni VSC) 5.421 (19)
55. Vécsei Bálint (Paksi FC) 5.417 (24)
56. Batik Bence (Debreceni VSC) 5.400 (20)
57. Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) 5.393 (28)
58. Bánáti Kevin (ETO FC) 5.391 (23)
Bodnár Gergő (ZTE FC, Újpest) 5.391 (23)
60. Kádár Tamás (MTK Budapest) 5.387 (31)
61. Josua Mejías (Debreceni VSC) 5.370 (27)
62. Lang Ádám (Debreceni VSC) 5.367 (30)
63. Átrok Zalán (MTK Budapest) 5.364 (22)
Kovács Patrik (MTK Budapest) 5.364 (22)
65. Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia) 5.353 (17)
Oláh Bálint (Kisvárda) 5.353 (17)
67. Katona Bálint (Nyíregyháza) 5.348 (23)
68. Csonka András (Zalaegerszeg) 5.346 (26)
69. Wojciech Golla (Puskás Akadémia) 5.345 (29)
70. Toma György (Nyíregyháza) 5.333 (21)
71. Martin Chlumecky (Kisvárda) 5.321 (28)
72. Nagy Barnabás (Ferencváros) 5.320 (25)
73. Branimir Cipetic (Kisvárda) 5.308 (26)
74. Jasmin Mesanovic (Kisvárda) 5.300 (20)
75. Marko Matanovics (Kisvárda) 5.294 (17)
76. Kerezsi Zalán (MTK Budapest) 5.278 (18)
77. Patrizio Stronati (Puskás AFC, Újpest) 5.261 (23)
78. Ilia Beriasvili (MTK Budapest) 5.259 (27)
79. Jurek Gábor (DVTK, MTK) 5.235 (17)
Michael Okeke (Puskás Akadémia) 5.235 (17)
81. Bohdan Melnik (Kisvárda) 5.233 (30)
82. Lenzsér Bence (Paksi FC) 5.222 (18)
83. Joao Nunes (Újpest FC) 5.185 (27)
84. Ibrahim Cissé (Ferencváros) 5.176 (17)
85. Várkonyi Bence (Zalaegerszeg) 5.167 (30)
86. Djordje Gordics (Debreceni VSC) 5.167 (18)
87. Fiola Attila (Újpest FC) 5.160 (25)
Matija Ljujics (Újpest FC) 5.160 (25)
89. Álex Vallejo (Diósgyőri VTK) 5.154 (26)
90. Markgráf Ákos (Puskás Akadémia) 5.133 (30)
91. Meshack Ubochioma (Kazincbarcika) 5.130 (23)
92. Szatmári Csaba (Diósgyőri VTK) 5.125 (24)
93. Tamás Márk (Diósgyőri VTK) 5.105 (19)
94. Lamin Colley (Puskás, DVTK) 5.095 (21)
95. Quentin Maceiras (Puskás Akadémia) 5.077 (26)
96. Bíró Bence (Kisvárda) 5.067 (30)
97. Horváth Artúr (MTK Budapest) 5.059 (17)
98. Aleksandar Jovicic (Kisvárda) 5.056 (18)
99. Nagy Krisztián (Kisvárda) 5.050 (20)
100. Baranyai Nimród (Kazincbarcika) 5.048 (21)
101. Benczenleitner Barna (Nyíregyháza) 5.000 (20)
102. Rácz László (Kazincbarcika) 5.000 (19)
103. Tom Lacoux (Újpest FC) 5.000 (18)
104. Mihajlo Meszhi (Kazincbarcika) 4.967 (30)
105. Könyves Norbert (Kazincbarcika) 4.958 (24)
106. Novothny Soma (Kisvárda) 4.955 (22)
107. Marin Jurina (MTK Budapest) 4.944 (18)
108. Varju Benedek (MTK Budapest) 4.895 (19)
109. Holdampf Gergő (Diósgyőri VTK) 4.889 (18)
110. Sajbán Máté (Diósgyőri VTK) 4.864 (22)
111. Bényei Ágoston (Diósgyőri VTK) 4.824 (17)
Szakos Bence (Diósgyőri VTK) 4.824 (17)
113. Németh András (Puskás Akadémia) 4.722 (18)
114. Giorgi Beridze (Újpest FC) 4.706 (17)
Magyarázat: A helyezés után a játékosok neve, csapata, illetve az osztályzatok átlaga szerepel, míg az utolsó oszlopban, zárójelben az értékelhető pályára lépések számát tüntettük fel. Vastaggal szedve a különböző felnőttválogatottakban valaha is szereplő játékosokat jelöltük.
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
33
20
9
4
65–30
+35
69
|2. Ferencvárosi TC
33
21
5
7
67–31
+36
68
|3. Paksi FC
33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
33
14
11
8
51–41
+10
53
|5. Zalaegerszegi TE
33
13
9
11
49–43
+6
48
|6. Puskás Akadémia
33
13
7
13
43–43
0
46
|7. Újpest FC
33
11
7
15
48–57
–9
40
|8. Kisvárda
33
11
7
15
36–49
–13
40
|9. Nyíregyháza
33
10
10
13
47–57
–10
40
|10. MTK Budapest
33
9
11
13
55–62
–7
38
|11. Diósgyőri VTK
33
6
10
17
39–65
–26
28
|12. Kazincbarcika
33
6
4
23
31–70
–39
22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.