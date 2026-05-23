Nemzeti Sportrádió

Micsoda verseny: Szappanos Péter egy ezreddel előzte meg Vitális Milánt

T. SZABÓ GÁBORT. SZABÓ GÁBOR
2026.05.23. 08:41
null
Szappanos Péter bravúros védésekkel oldotta meg a legnehezebb feladatokat (FOTÓ: CZINEGE MELINDA)
Címkék
NB I Vitális Milán Szappanos Péter
Lapunk elkészítette a 2025–2026-os első osztályú labdarúgó-bajnokság játékosrangsorát a munkatársaink által adott osztályzatok alapján. A sorrendet a 0-tól 10-ig adható érdemjegyek átlaga határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a 0-s osztályzatok – amelyeket jellemzően a próbára nem tett kapusok vagy azok a mezőnyjátékosok kapnak, akik kezdőként harminc percnél kevesebbet játszanak – nem számítanak. A ranglistára összesen 120 futballista (hat kapus és 114 mezőnyjátékos) került fel, csak azok a labdarúgók, akik a mérkőzések több mint felén, azaz legalább 17 bajnoki találkozón értékelhető teljesítményt nyújtottak. Aki 16 vagy annál kevesebb osztályzatot kapott, az nem szerepel a rangsorban. Pontazonosság esetén a több értékelhető teljesítmény rangsorolt.

 

A bravúros védések elismerése is, hogy a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a nemrégiben véget ért bajnoki idény legjobb játékosa Szappanos Péter lett 6.259-es átlaggal. A Puskás Akadémia kapusa a lehető legkisebb különbséggel, csupán egy ezreddel (!) előzte meg Vitális Milánt, a győriek középpályását, aki a mezőnyjátékosok között végzett az élen 6.258-as átlaggal. A kétszeres válogatott kapus az őszi szezon után is vezette az abszolút ranglistát, a legmagasabb osztályzatot a 11. fordulóban az MTK elleni meccsen kapta, akkor tudósítónk 9-esre értékelte a teljesítményét. Ősszel a Ferencváros, tavasszal az Újpest elleni találkozón kapott 8-ast, valamint hétszer 7-est.

A mezőnyjátékosoknál az őszi félévet Gruber Zsombor zárta az élen 6.273-as átlaggal, a Ferencváros támadója a tavaszi szezonban kicsit rontott az átlagán, de így is odaért a második helyre. Az élen a tavasszal kiemelkedően teljesítő Vitális Milán végzett, aki az őszt a mezőnyjátékosok között – Dzsudzsák Balázzsal holtversenyben – még a negyedik helyen zárta kereken 6-os átlaggal, majd a bajnokság második felében „robbantott” (ha csak a tavaszi osztályzatait nézzük, 6.57-es átlagot hozott), és a már említett Gruber Zsombort, valamint az ősszel dobogós Elton Acolatsét és Skribek Alent megelőzve feljött az első helyre. A 24 éves ETO-játékos a bajnokság során négyszer 8-as, hatszor 7-es osztályzatot kapott, és 5-ösnél egyszer sem értékeltük gyengébbre a teljesítményét.

Kapcsolódó tartalom

Mintha a lelkét simogatnák a Puskás Akadémia kapusának

A Nemzeti Sport osztályzatai alapján kétszeres válogatott kapus, Szappanos Péter lett az idény legjobb futballistája az NB I-ben.

Megérik a pénzüket – Vincze András jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Gyenge a légiós­felhozatal az NB I-ben…

 

 

KAPUSOK
1. Szappanos Péter (Puskás Akadémia) 6.259 (27)
2. Gundel-Takács Bence (Zalaegerszeg) 6.097 (31)
3. Kovácsik Ádám (Paksi FC) 6.000 (20)
4. Kovács Dániel (Nyíregyháza) 5.913 (23)
5. Karlo Sentic (Diósgyőri VTK) 5.615 (26)
6. Popovics Ilija (Kisvárda) 5.500 (26)

MEZŐNYJÁTÉKOSOK
  1. Vitális Milán (ETO FC) 6.258 (31)
  2. Gruber Zsombor (Ferencváros) 6.095 (21)
  3. Elton Acolatse (DVTK, FTC) 6.048 (21)
  4. Szűcs Tamás (Debreceni VSC) 6.033 (30)
  5. Schön Szabolcs (ETO FC) 6.000 (24)
  6. Miljan Krpics (ETO FC) 6.000 (21)
  7. Bárány Donát (Debreceni VSC) 5.957 (23)
  8. Varga Barnabás (Ferencváros) 5.941 (17)
  9. Csinger Márk (ETO FC) 5.935 (31)
10. Skribek Alen (Zalaegerszeg) 5.929 (28)
11. Zseljko Gavrics (ETO FC) 5.880 (25)
12. Nadir Benbuali (ETO FC) 5.844 (32)
      Dzsudzsák Balázs (Debreceni VSC) 5.844 (32)
14. Szendrei Norbert (Zalaegerszeg) 5.839 (31)
15. Lukács Dániel (Puskás Akadémia) 5.818 (33)
16. Kovács Milán (Nyíregyháza) 5.773 (22)
17. Kiss Bence (Zalaegerszeg) 5.733 (30)
18. Nemanja Antonov (Nyíregyháza) 5.727 (22)
19. Claudiu Bumba (ETO FC) 5.708 (24)
20. Daniel Stefulj (ETO FC) 5.677 (31)
21. Kata Mihály (MTK Budapest) 5.654 (26)
22. Osváth Attila (Paksi FC, FTC) 5.643 (28)
       Papp Kristóf (Paksi FC) 5.643 (28)
24. Fabricio Amato (Zalaegerszeg) 5.640 (25)
25. Windecker József (Paksi FC) 5.636 (22)
26. Szalai Gábor (Ferencváros) 5.633 (30)
27. José Calderón (Zalaegerszeg) 5.632 (19)
28. Laros Duarte (Puskás Akadémia) 5.621 (29)
29. Gavriel Kanikovszki (Ferencváros) 5.593 (27)
30. Gyurkits Gergő (Paksi FC) 5.588 (17)
31. Toon Raemaekers (Ferencváros) 5.586 (29)
32. Temesvári Attila (Nyíregyháza) 5.583 (24)
33. Maxsuell Alegria (Zalaegerszeg) 5.577 (26)
34. Szabó János (Paksi FC) 5.550 (20)
35. Németh Hunor (MTK Budapest) 5.545 (22)
       Tóth Barna (Paksi FC) 5.545 (22)
37. Tóth Rajmund (ETO FC) 5.538 (26)
38. Dárdai Pál (Puskás Akadémia) 5.526 (19)
       Adrián Guerrero (Debreceni VSC) 5.526 (19)
40. Zeke Márió (Paksi FC) 5.524 (21)
41. Horváth Kevin (Paksi FC) 5.517 (29)
      Kocsis Dominik (Debreceni VSC) 5.517 (29)
43. Molnár Ádin (MTK Budapest) 5.500 (30)
44. Ridwan Popoola (Kisvárda) 5.500 (28)
45. Manner Balázs (Nyíregyháza) 5.476 (21)
46. Katona Levente (Nyíregyháza) 5.464 (28)
47. Horváth Krisztofer (Újpest FC) 5.462 (26)
48. Kártik Bálint (Kazincbarcika) 5.452 (31)
49. Hahn János (Paksi FC) 5.440 (25)
50. Joao Victor (Zalaegerszeg) 5.429 (28)
51. Aljosa Matko (Újpest FC) 5.424 (33)
52. Babos Bence (Diósgyőri VTK) 5.421 (19)
      Bokros Szilárd (Diósgyőri VTK) 5.421 (19)
      Vajda Botond (Debreceni VSC) 5.421 (19)
55. Vécsei Bálint (Paksi FC) 5.417 (24)
56. Batik Bence (Debreceni VSC) 5.400 (20)
57. Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) 5.393 (28)
58. Bánáti Kevin (ETO FC) 5.391 (23)
      Bodnár Gergő (ZTE FC, Újpest) 5.391 (23)
60. Kádár Tamás (MTK Budapest) 5.387 (31)
61. Josua Mejías (Debreceni VSC) 5.370 (27)
62. Lang Ádám (Debreceni VSC) 5.367 (30)
63. Átrok Zalán (MTK Budapest) 5.364 (22)
      Kovács Patrik (MTK Budapest) 5.364 (22)
65. Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia) 5.353 (17)
      Oláh Bálint (Kisvárda) 5.353 (17)
67. Katona Bálint (Nyíregyháza) 5.348 (23)
68. Csonka András (Zalaegerszeg) 5.346 (26)
69. Wojciech Golla (Puskás Akadémia) 5.345 (29)
70. Toma György (Nyíregyháza) 5.333 (21)
71. Martin Chlumecky (Kisvárda) 5.321 (28)
72. Nagy Barnabás (Ferencváros) 5.320 (25)
73. Branimir Cipetic (Kisvárda) 5.308 (26)
74. Jasmin Mesanovic (Kisvárda) 5.300 (20)
75. Marko Matanovics (Kisvárda) 5.294 (17)
76. Kerezsi Zalán (MTK Budapest) 5.278 (18)
77. Patrizio Stronati (Puskás AFC, Újpest) 5.261 (23)
78. Ilia Beriasvili (MTK Budapest) 5.259 (27)
79. Jurek Gábor (DVTK, MTK) 5.235 (17)
      Michael Okeke (Puskás Akadémia) 5.235 (17)
81. Bohdan Melnik (Kisvárda) 5.233 (30)
82. Lenzsér Bence (Paksi FC) 5.222 (18)
83. Joao Nunes (Újpest FC) 5.185 (27)
84. Ibrahim Cissé (Ferencváros) 5.176 (17)
85. Várkonyi Bence (Zalaegerszeg) 5.167 (30)
86. Djordje Gordics (Debreceni VSC) 5.167 (18)
87. Fiola Attila (Újpest FC) 5.160 (25)
      Matija Ljujics (Újpest FC) 5.160 (25)
89. Álex Vallejo (Diósgyőri VTK) 5.154 (26)
90. Markgráf Ákos (Puskás Akadémia) 5.133 (30)
91. Meshack Ubochioma (Kazincbarcika) 5.130 (23)
92. Szatmári Csaba (Diósgyőri VTK) 5.125 (24)
93. Tamás Márk (Diósgyőri VTK) 5.105 (19)
94. Lamin Colley (Puskás, DVTK) 5.095 (21)
95. Quentin Maceiras (Puskás Akadémia) 5.077 (26)
96. Bíró Bence (Kisvárda) 5.067 (30)
97. Horváth Artúr (MTK Budapest) 5.059 (17)
98. Aleksandar Jovicic (Kisvárda) 5.056 (18)
99. Nagy Krisztián (Kisvárda) 5.050 (20)
100. Baranyai Nimród (Kazincbarcika) 5.048 (21)
101. Benczenleitner Barna (Nyíregyháza) 5.000 (20)
102. Rácz László (Kazincbarcika) 5.000 (19)
103. Tom Lacoux (Újpest FC) 5.000 (18)
104. Mihajlo Meszhi (Kazincbarcika) 4.967 (30)
105. Könyves Norbert (Kazincbarcika) 4.958 (24)
106. Novothny Soma (Kisvárda) 4.955 (22)
107. Marin Jurina (MTK Budapest) 4.944 (18)
108. Varju Benedek (MTK Budapest) 4.895 (19)
109. Holdampf Gergő (Diósgyőri VTK) 4.889 (18)
110. Sajbán Máté (Diósgyőri VTK) 4.864 (22)
111. Bényei Ágoston (Diósgyőri VTK) 4.824 (17)
        Szakos Bence (Diósgyőri VTK) 4.824 (17)
113. Németh András (Puskás Akadémia) 4.722 (18)
114. Giorgi Beridze (Újpest FC) 4.706 (17)

Magyarázat: A helyezés után a játékosok neve, csapata, illetve az osztályzatok átlaga szerepel, míg az utolsó oszlopban, zárójelben az értékelhető pályára lépések számát tüntettük fel. Vastaggal szedve a különböző felnőttválogatottakban valaha is szereplő játékosokat jelöltük.

   
AZ NB I VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

33

20

9

4

65–30

+35

69

  2. Ferencvárosi TC

33

21

5

7

67–31

+36

68

  3. Paksi FC

33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC

33

14

11

8

51–41

+10

53

  5. Zalaegerszegi TE

33

13

9

11

49–43

+6

48

  6. Puskás Akadémia

33

13

7

13

43–43

0

46

  7. Újpest FC

33

11

7

15

48–57

–9

40

  8. Kisvárda

33

11

7

15

36–49

–13

40

  9. Nyíregyháza 

33

10

10

13

47–57

–10

40

10. MTK Budapest

33

9

11

13

55–62

–7

38

11. Diósgyőri VTK

33

6

10

17

39–65

–26

28

12. Kazincbarcika

33

6

4

23

31–70

–39

22

A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

 

 

NB I Vitális Milán Szappanos Péter
Legfrissebb hírek

Mintha a lelkét simogatnák a Puskás Akadémia kapusának

Labdarúgó NB I
1 órája

Törökországban folytatja a Ferencvárostól távozó Pesics

Labdarúgó NB I
12 órája

A Honvéd szerződést bontott Feczkó Tamással – hivatalos

Labdarúgó NB I
15 órája

Szerhij Rebrovot továbbra is a magyar kispad érdekelné

Labdarúgó NB I
17 órája

Borbély Balázs megerősítette, marad az ETO FC-nél

Labdarúgó NB I
19 órája

Szűcs Tamás: Sergio Navarro volt a legjobb edzőm

Labdarúgó NB I
23 órája

Bamidele Yusuf: A következő idényben még jobb akarok lenni

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:05

Holnap Borbélyhoz mész! – Deák Zsigmond jegyzete

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:12
Ezek is érdekelhetik