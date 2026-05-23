Micsoda verseny: Szappanos Péter egy ezreddel előzte meg Vitális Milánt

A bravúros védések elismerése is, hogy a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a nemrégiben véget ért bajnoki idény legjobb játékosa Szappanos Péter lett 6.259-es átlaggal. A Puskás Akadémia kapusa a lehető legkisebb különbséggel, csupán egy ezreddel (!) előzte meg Vitális Milánt, a győriek középpályását, aki a mezőnyjátékosok között végzett az élen 6.258-as átlaggal. A kétszeres válogatott kapus az őszi szezon után is vezette az abszolút ranglistát, a legmagasabb osztályzatot a 11. fordulóban az MTK elleni meccsen kapta, akkor tudósítónk 9-esre értékelte a teljesítményét. Ősszel a Ferencváros, tavasszal az Újpest elleni találkozón kapott 8-ast, valamint hétszer 7-est.

A mezőnyjátékosoknál az őszi félévet Gruber Zsombor zárta az élen 6.273-as átlaggal, a Ferencváros támadója a tavaszi szezonban kicsit rontott az átlagán, de így is odaért a második helyre. Az élen a tavasszal kiemelkedően teljesítő Vitális Milán végzett, aki az őszt a mezőnyjátékosok között – Dzsudzsák Balázzsal holtversenyben – még a negyedik helyen zárta kereken 6-os átlaggal, majd a bajnokság második felében „robbantott” (ha csak a tavaszi osztályzatait nézzük, 6.57-es átlagot hozott), és a már említett Gruber Zsombort, valamint az ősszel dobogós Elton Acolatsét és Skribek Alent megelőzve feljött az első helyre. A 24 éves ETO-játékos a bajnokság során négyszer 8-as, hatszor 7-es osztályzatot kapott, és 5-ösnél egyszer sem értékeltük gyengébbre a teljesítményét.