Russell megállította Antonellit Montrealban – a Mercedesé az első sor a sprintidőmérőn
A jelentős fejlesztési csomagot hozó Mercedes elhúzott az élen a Kanadai Nagydíj egyetlen szabadedzésén: versenyzői kisajátították az első két helyet, miközben a harmadik helyezett Lewis Hamilton közel nyolc tizedmásodperccel maradt le. Ami a házon belüli csatát illeti, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli nemcsak megizzasztotta a monteali pályát kedvelő és visszavágásra készülő George Russellt, hanem meg is előzte őt. A határokat feszegető brit 142 ezreddel volt lassabb el fiatalabb csapattársánál, és nagy kérdést jelentett, fordít-e a sprintidőmérőn.
Az üldözők közül a Ferrari kezdett a legjobban a hektikus, piros zászlókkal tarkított, és 19 perccel meghosszabbított tréningen, mivel Charles Leclerc a negyedik helyen követte a csapattársát. Az első ötöst Max Verstappen zárta, míg a McLaren kettőse a hatodik-hetedik helyről várta a folytatást.
A zűrös nyitány több versenyző számára sem alakult zökkenőmentesen: Liam Lawson és Franco Colapinto megbízhatósági probléma vesztett sok pályaidőt, míg Alexander Albon és Esteban Ocon összetörte az autóját. Igaz, előbbi nem önhibából: egy mormotával találkozott szerencsétlen módon. A thaiföldi ezt követően a falba szállt, és a kár olyan nagy mértékű volt, hogy a pilóta pénteken már nem is tudott visszaülni a volán mögé. Ugyanerre a sorsra jutott Lawson is, ő hidraulikus gond miatt nem tudott részt venni az eseményen.
Az első, 12 percet felölelő szakasz sem futott le megszakítás nélkül: Fernando Alonso törte össze a jobb formát mutató Aston Martint 1 perc 46 másodperccel a vége előtt, amivel elég nehéz helyzetbe hozta a javítani kívánókat, miközben magának megalapozott egy váratlan továbbjutáshoz. Ekkor Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly és Valtteri Bottas állt kieső helyen az el sem induló Lawson és Albon mellett.
Bár a végén a versenyzők fele kihajtott a pályára, változás már nem történt a sorrendben. Az élen meglepetésre Hamilton zárt, mögötte Antonelli, Verstappen, Norris, Arvid Lindblad, Isack Hadjar, Piastri, a hetedik helyre visszaszoruló Russell, Leclerc és Colapinto alkotta az első tízes sorát. Továbbjutott még Carlos Sainz Jr., Nico Hülkenberg, Ocon, a balesetező Alonso, Gabriel Bortoleto, illetve Oliver Bearman.
Kiesett: Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, és a két távolmaradó, Lawson, valamint Albon.
A második szakaszban továbbra is a közepes keverék játszotta a főszerepet: a Mercedesen belül Russell ragadta magához az irányítást, és előnye a fél másodpercet is meghaladta Antonelli előtt, akit Hamilton is megelőzött. Negyedikként Leclerc érkezett, majd Piastri, Norris sorrendben a két McLaren, a Racing Bullsszal remeklő Lindblad, Hadjar, Verstappen és az utolsó pillanatokban javító és ezzel Hülkenberget kiütő Sainz tette teljessé a top 10-et.
Kiesett: az Audi versenyzői, Colapinto, Ocon, Bearman és Alonso, aki tehát a tizenhatodik helyről indulhat, ha nem kell rajtbüntetést érő elemet cserélni az autójában.
A harmadik, mindent eldöntő szakaszban a lágy gumi került előtérbe. Egyes versenyzők többször is próbálkoztak, és a kissé eltérő ritmus miatt, nem egyszer változott a sorrend. Az élen végül Russell zárt, aki 1:12.965-ös idővel szerezte meg a pole pozíciót, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását a szombati sprintverseny előtt. A brit pilóta 68 ezreddel előzte meg Antonellit, ami fontos eredmény az elmúlt versenyhétvégék sikertelenségei után. Bár az egész sprintkvalifikációt nézve Hamilton tudta a legtöbbször felvenni a harcot a Mercedesekkel, a hétszeres bajnokot a végén mindkét McLaren megelőzte, így az ötödikként zárt. A hatodik Leclerc lett a másik Ferrarival, majd Verstappen, Hadjar, Lindblad és Sainz egészítette ki az első tízest.
Folytatás szombaton 18 órakor a sprintversennyel.
|KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:12.965
|átlag: 215.166 km/ó
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:13.033
|0.068 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:13.280
|0.315
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:13.299
|0.334
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:13.326
|0.361
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:13.410
|0.445
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:13.504
|0.539
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:13.605
|0.640
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:13.737
|0.772
|10.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:14.536
|1.571
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:14.595
|1.569
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:14.627
|1.601
|13.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:14.702
|1.676
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:14.928
|1.902
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:15.305
|2.279
|16.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|idő nélkül
|–
|17.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:16.002
|2.113
|18.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:16.354
|2.465
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:16.642
|2.753
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:16.866
|2.977
|21.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|idő nélkül
|22.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|idő nélkül
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hamilton
|1:13.889
|1.
|Russell
|1:13.026
|2.
|Antonelli
|1:14.010
|2.
|Hamilton
|1:13.465
|3.
|Verstappen
|1:14.028
|3.
|Antonelli
|1:13.551
|4.
|Norris
|1:14.265
|4.
|Leclerc
|1:13.554
|5.
|Lindblad
|1:14.517
|5.
|Piastri
|1:13.858
|6.
|Hadjar
|1:14.541
|6.
|Norris
|1:13.957
|7.
|Piastri
|1:14.665
|7.
|Lindblad
|1:14.140
|8.
|Russell
|1:14.772
|8.
|Hadjar
|1:14.239
|9.
|Leclerc
|1:15.006
|9.
|Verstappen
|1:14.412
|10.
|Colapinto
|1:15.484
|10.
|Sainz
|1:14.547
|11.
|Sainz
|1:15.500
|11.
|Hülkenberg
|1:14.595
|12.
|Hülkenberg
|1:15.673
|12.
|Bortoleto
|1:14.627
|13.
|Ocon
|1:15.760
|13.
|Colapinto
|1:14.702
|14.
|Alonso
|1:15.760
|14.
|Ocon
|1:14.928
|15.
|Bortoleto
|1:15.801
|15.
|Bearman
|1:15.305
|16.
|Bearman
|1:15.872
|16.
|Alonso
|idő nélkül
|17.
|Pérez
|1:16.002
|18.
|Stroll
|1:16.354
|19.
|Gasly
|1:16.642
|20.
|Bottas
|1:16.866
|21.
|Albon
|idő nélkül
|22.
|Lawson
|idő nélkül
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00