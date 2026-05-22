Russell megállította Antonellit Montrealban – a Mercedesé az első sor a sprintidőmérőn

A jelentős fejlesztési csomagot hozó Mercedes elhúzott az élen a Kanadai Nagydíj egyetlen szabadedzésén: versenyzői kisajátították az első két helyet, miközben a harmadik helyezett Lewis Hamilton közel nyolc tizedmásodperccel maradt le. Ami a házon belüli csatát illeti, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli nemcsak megizzasztotta a monteali pályát kedvelő és visszavágásra készülő George Russellt, hanem meg is előzte őt. A határokat feszegető brit 142 ezreddel volt lassabb el fiatalabb csapattársánál, és nagy kérdést jelentett, fordít-e a sprintidőmérőn.

Az üldözők közül a Ferrari kezdett a legjobban a hektikus, piros zászlókkal tarkított, és 19 perccel meghosszabbított tréningen, mivel Charles Leclerc a negyedik helyen követte a csapattársát. Az első ötöst Max Verstappen zárta, míg a McLaren kettőse a hatodik-hetedik helyről várta a folytatást.

A zűrös nyitány több versenyző számára sem alakult zökkenőmentesen: Liam Lawson és Franco Colapinto megbízhatósági probléma vesztett sok pályaidőt, míg Alexander Albon és Esteban Ocon összetörte az autóját. Igaz, előbbi nem önhibából: egy mormotával találkozott szerencsétlen módon. A thaiföldi ezt követően a falba szállt, és a kár olyan nagy mértékű volt, hogy a pilóta pénteken már nem is tudott visszaülni a volán mögé. Ugyanerre a sorsra jutott Lawson is, ő hidraulikus gond miatt nem tudott részt venni az eseményen.

Az első, 12 percet felölelő szakasz sem futott le megszakítás nélkül: Fernando Alonso törte össze a jobb formát mutató Aston Martint 1 perc 46 másodperccel a vége előtt, amivel elég nehéz helyzetbe hozta a javítani kívánókat, miközben magának megalapozott egy váratlan továbbjutáshoz. Ekkor Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly és Valtteri Bottas állt kieső helyen az el sem induló Lawson és Albon mellett.

Bár a végén a versenyzők fele kihajtott a pályára, változás már nem történt a sorrendben. Az élen meglepetésre Hamilton zárt, mögötte Antonelli, Verstappen, Norris, Arvid Lindblad, Isack Hadjar, Piastri, a hetedik helyre visszaszoruló Russell, Leclerc és Colapinto alkotta az első tízes sorát. Továbbjutott még Carlos Sainz Jr., Nico Hülkenberg, Ocon, a balesetező Alonso, Gabriel Bortoleto, illetve Oliver Bearman.

Kiesett: Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, és a két távolmaradó, Lawson, valamint Albon.

A második szakaszban továbbra is a közepes keverék játszotta a főszerepet: a Mercedesen belül Russell ragadta magához az irányítást, és előnye a fél másodpercet is meghaladta Antonelli előtt, akit Hamilton is megelőzött. Negyedikként Leclerc érkezett, majd Piastri, Norris sorrendben a két McLaren, a Racing Bullsszal remeklő Lindblad, Hadjar, Verstappen és az utolsó pillanatokban javító és ezzel Hülkenberget kiütő Sainz tette teljessé a top 10-et.

Kiesett: az Audi versenyzői, Colapinto, Ocon, Bearman és Alonso, aki tehát a tizenhatodik helyről indulhat, ha nem kell rajtbüntetést érő elemet cserélni az autójában.

A harmadik, mindent eldöntő szakaszban a lágy gumi került előtérbe. Egyes versenyzők többször is próbálkoztak, és a kissé eltérő ritmus miatt, nem egyszer változott a sorrend. Az élen végül Russell zárt, aki 1:12.965-ös idővel szerezte meg a pole pozíciót, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását a szombati sprintverseny előtt. A brit pilóta 68 ezreddel előzte meg Antonellit, ami fontos eredmény az elmúlt versenyhétvégék sikertelenségei után. Bár az egész sprintkvalifikációt nézve Hamilton tudta a legtöbbször felvenni a harcot a Mercedesekkel, a hétszeres bajnokot a végén mindkét McLaren megelőzte, így az ötödikként zárt. A hatodik Leclerc lett a másik Ferrarival, majd Verstappen, Hadjar, Lindblad és Sainz egészítette ki az első tízest.

Folytatás szombaton 18 órakor a sprintversennyel.

KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:12.965 átlag: 215.166 km/ó 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:13.033 0.068 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:13.280 0.315 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:13.299 0.334 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:13.326 0.361 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.410 0.445 7. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:13.504 0.539 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:13.605 0.640 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:13.737 0.772 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:14.536 1.571 11. Nico Hülkenberg német Audi 1:14.595 1.569 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:14.627 1.601 13. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:14.702 1.676 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.928 1.902 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:15.305 2.279 16. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda idő nélkül – 17. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:16.002 2.113 18. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.354 2.465 19. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:16.642 2.753 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:16.866 2.977 21. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes idő nélkül 22. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford idő nélkül

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:13.889 1. Russell 1:13.026 2. Antonelli 1:14.010 2. Hamilton 1:13.465 3. Verstappen 1:14.028 3. Antonelli 1:13.551 4. Norris 1:14.265 4. Leclerc 1:13.554 5. Lindblad 1:14.517 5. Piastri 1:13.858 6. Hadjar 1:14.541 6. Norris 1:13.957 7. Piastri 1:14.665 7. Lindblad 1:14.140 8. Russell 1:14.772 8. Hadjar 1:14.239 9. Leclerc 1:15.006 9. Verstappen 1:14.412 10. Colapinto 1:15.484 10. Sainz 1:14.547 11. Sainz 1:15.500 11. Hülkenberg 1:14.595 12. Hülkenberg 1:15.673 12. Bortoleto 1:14.627 13. Ocon 1:15.760 13. Colapinto 1:14.702 14. Alonso 1:15.760 14. Ocon 1:14.928 15. Bortoleto 1:15.801 15. Bearman 1:15.305 16. Bearman 1:15.872 16. Alonso idő nélkül 17. Pérez 1:16.002 18. Stroll 1:16.354 19. Gasly 1:16.642 20. Bottas 1:16.866 21. Albon idő nélkül 22. Lawson idő nélkül