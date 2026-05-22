Russell megállította Antonellit Montrealban – a Mercedesé az első sor a sprintidőmérőn

2026.05.22. 23:42
Russell szerezte meg a pole pozíciót a sprintversenyre (Fotó: AFP)
F1 Kandai Nagydíj Formula–1 sprintidőmérő
George Russellnek sikerült felülkerekednie a házon belüli csatában, és megszerezte a pole pozíciót a Formula–1-es Kanadai Nagydíj sprintidőmérőjén. A brit 68 ezreddel előzte meg Andrea Kimi Antonellit, az első ötös sorát Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a McLaren kettőse, valamint Lewis Hamilton tette teljessé.

A jelentős fejlesztési csomagot hozó Mercedes elhúzott az élen a Kanadai Nagydíj egyetlen szabadedzésén: versenyzői kisajátították az első két helyet, miközben a harmadik helyezett Lewis Hamilton közel nyolc tizedmásodperccel maradt le. Ami a házon belüli csatát illeti, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli nemcsak megizzasztotta a monteali pályát kedvelő és visszavágásra készülő George Russellt, hanem meg is előzte őt. A határokat feszegető brit 142 ezreddel volt lassabb el fiatalabb csapattársánál, és nagy kérdést jelentett, fordít-e a sprintidőmérőn.

Az üldözők közül a Ferrari kezdett a legjobban a hektikus, piros zászlókkal tarkított, és 19 perccel meghosszabbított tréningen, mivel Charles Leclerc a negyedik helyen követte a csapattársát. Az első ötöst Max Verstappen zárta, míg a McLaren kettőse a hatodik-hetedik helyről várta a folytatást.

A zűrös nyitány több versenyző számára sem alakult zökkenőmentesen: Liam Lawson és Franco Colapinto megbízhatósági probléma vesztett sok pályaidőt, míg Alexander Albon és Esteban Ocon összetörte az autóját. Igaz, előbbi nem önhibából: egy mormotával találkozott szerencsétlen módon. A thaiföldi ezt követően a falba szállt, és a kár olyan nagy mértékű volt, hogy a pilóta pénteken már nem is tudott visszaülni a volán mögé. Ugyanerre a sorsra jutott Lawson is, ő hidraulikus gond miatt nem tudott részt venni az eseményen.

Az első, 12 percet felölelő szakasz sem futott le megszakítás nélkül: Fernando Alonso törte össze a jobb formát mutató Aston Martint 1 perc 46 másodperccel a vége előtt, amivel elég nehéz helyzetbe hozta a javítani kívánókat, miközben magának megalapozott egy váratlan továbbjutáshoz. Ekkor Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly és Valtteri Bottas állt kieső helyen az el sem induló Lawson és Albon mellett.

Bár a végén a versenyzők fele kihajtott a pályára, változás már nem történt a sorrendben. Az élen meglepetésre Hamilton zárt, mögötte Antonelli, Verstappen, Norris, Arvid Lindblad, Isack Hadjar, Piastri, a hetedik helyre visszaszoruló Russell, Leclerc és Colapinto alkotta az első tízes sorát. Továbbjutott még Carlos Sainz Jr., Nico Hülkenberg, Ocon, a balesetező Alonso, Gabriel Bortoleto, illetve Oliver Bearman.

Kiesett: Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, és a két távolmaradó, Lawson, valamint Albon.

A második szakaszban továbbra is a közepes keverék játszotta a főszerepet: a Mercedesen belül Russell ragadta magához az irányítást, és előnye a fél másodpercet is meghaladta Antonelli előtt, akit Hamilton is megelőzött. Negyedikként Leclerc érkezett, majd Piastri, Norris sorrendben a két McLaren, a Racing Bullsszal remeklő Lindblad, Hadjar, Verstappen és az utolsó pillanatokban javító és ezzel Hülkenberget kiütő Sainz tette teljessé a top 10-et.

Kiesett: az Audi versenyzői, Colapinto, Ocon, Bearman és Alonso, aki tehát a tizenhatodik helyről indulhat, ha nem kell rajtbüntetést érő elemet cserélni az autójában.

A harmadik, mindent eldöntő szakaszban a lágy gumi került előtérbe. Egyes versenyzők többször is próbálkoztak, és a kissé eltérő ritmus miatt, nem egyszer változott a sorrend. Az élen végül Russell zárt, aki 1:12.965-ös idővel szerezte meg a pole pozíciót, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását a szombati sprintverseny előtt. A brit pilóta 68 ezreddel előzte meg Antonellit, ami fontos eredmény az elmúlt versenyhétvégék sikertelenségei után. Bár az egész sprintkvalifikációt nézve Hamilton tudta a legtöbbször felvenni a harcot a Mercedesekkel, a hétszeres bajnokot a végén mindkét McLaren megelőzte, így az ötödikként zárt. A hatodik Leclerc lett a másik Ferrarival, majd Verstappen, Hadjar, Lindblad és Sainz egészítette ki az első tízest. 

Folytatás szombaton 18 órakor a sprintversennyel.

KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.

George RussellbritMercedes1:12.965átlag: 215.166 km/ó
2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:13.0330.068 mp h.
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:13.2800.315
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:13.2990.334
5.Lewis HamiltonbritFerrari1:13.3260.361
6.Charles LeclercmonacóiFerrari1:13.4100.445
7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:13.5040.539
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:13.6050.640
9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:13.7370.772
10.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:14.5361.571
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:14.5951.569
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1:14.6271.601
13.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:14.7021.676
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:14.9281.902
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:15.3052.279
16.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Hondaidő nélkül
17.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:16.0022.113
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:16.3542.465
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:16.6422.753
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:16.8662.977
21.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedesidő nélkül 
22.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Fordidő nélkül 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Hamilton1:13.8891.Russell1:13.026
2.Antonelli1:14.0102.Hamilton1:13.465
3.Verstappen1:14.0283.Antonelli1:13.551
4.Norris1:14.2654.Leclerc1:13.554
5.Lindblad1:14.5175.Piastri1:13.858
6.Hadjar1:14.5416.Norris1:13.957
7.Piastri1:14.6657.Lindblad1:14.140
8.Russell1:14.7728.Hadjar1:14.239
9.Leclerc1:15.0069.Verstappen1:14.412
10.Colapinto1:15.48410.Sainz1:14.547
11.Sainz1:15.50011.Hülkenberg1:14.595
12.Hülkenberg1:15.67312.Bortoleto1:14.627
13.Ocon1:15.76013.Colapinto1:14.702
14.Alonso1:15.76014.Ocon1:14.928
15.Bortoleto1:15.80115.Bearman1:15.305
16.Bearman1:15.87216.Alonsoidő nélkül
17.Pérez1:16.002  
18.Stroll1:16.354  
19.Gasly1:16.642  
20.Bottas1:16.866  
21.Albonidő nélkül  
22.Lawsonidő nélkül  

 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00

 

 

