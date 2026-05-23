Vívás: négy női kardozónk a 64 között a limai világkupaversenyen

Battai Sugár kiemeltként „kimaradhatott” az első napból, a társaknak viszont jelenésük volt a teremben: a női kardozók limai világkupa-viadalának pénteki selejtezőjében Szűcs Luca és Pusztai Liza egyaránt hibátlan mérleggel zárta a csoportkört, így a három, kétszeres csapatvilágbajnok kardvívó már főtáblásnak mondhatta magát.

De hogy ugyanezt kijelenthesse Spiesz Anna is, arra sem kellett túl sokat várni, merthogy Kósa Miklós tanítványára a remek csoportkör után egyetlen tizenötös asszó várt Limában, azt pedig nagyon simán hozta, így szombaton (magyar idő szerint az éjszakába nyúlóan) négy magyar köthet be a 64 között Peruban.

VILÁGKUPAVERSENY, LIMA

KARD

NŐK, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár (kiemelt), Szűcs Luca 6 győzelem/0 vereség, Pusztai Liza 6/0, Spiesz Anna 5/1, Keszei Kira 4/2, Szaniszló Dorottya 2/4

A 96 közé jutásért: Keszei–Szaniszló 15:12

A 64 közé jutásért: Spiesz–Chadalavada (indiai) 15:3, Nyikityina (orosz)–Keszei 15:9

