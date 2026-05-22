Története során először Francia Kupa-győztes a Lens

A Nice háromszoros győztesként (1952, 1954, 1997), a Lens háromszoros döntősként (1948, 1975, 1998) érkezett a fináléba, de utóbbi mellett szólt, hogy a bajnokságban ezüstérmesként végzett, miközben ellenfele a bennmaradásért küzd, mivel osztályozóra kényszerül. A 25. percben szerzett vezetést a Lens, Florian Thauvin 12 méterről lőtt a bal alsóba, majd a félidő vége felé Odsonne Édouard fejes góllal növelte az előnyt. Még a szünet előtt szépítettek a nizzaiak, Djibril Coulibaly csúsztatott a kapuba szöglet után. A második félidőben eldöntötte a meccset a lensi csapat – pedig ellenfelének két kapufája is volt –, Abdallah Sima pöckölte be a labdát a kapuba ziccerben.

Története során először kupagyőztes a Lens, de bajnoki helyezése miatt a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet a következő idényben, a Nice pedig készülhet a Saint-Étienne elleni osztályozóra, melynek első mérkőzésén kedden, a visszavágóját három nappal később rendezik. 3–1

FRANCIA KUPA

DÖNTŐ

Lens–Nice 3–1 (Thauvin 25., Édouard 42., Sima 78., ill. D. Coulibaly 45+3.)