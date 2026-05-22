Socca: kikaptunk a románoktól, de folytatjuk az Eb-t

Nagyon közel volt, hogy már az utolsó mérkőzés előtt biztossá váljon, hogy legalább második helyen jut tovább a magyar válogatott, hiszen a dánok meglepték a szerbeket, és a félidőben 3–1-re vezettek, végül déli szomszédaink 4–3-ra nyertek, és pontszámban beértek minket a tabellán.

Rozmán Sándor csapatára zárásként Románia várt, amely minden körülmények között presztízscsatának számít, ráadásul nekünk egy döntetlen elég lett volna a csoportelsőséghez, de a románok is erre hajtottak egy legalább kétgólos győzelem reményében. A mieink – Szacskó (kapus), Szpirulisz, Bartucz, Irimiás, Fekete, Filkor. Csere: Petrics, Éles, Besnyő, Tolnay, Viscsák, Dutkai, Szabó M. – a szokásos, stabil játékot mutatták, eleinte távoli lövéssel többet veszélyeztettek, aztán az ellenfél két nagy helyzetet is kihagyott. A gól nélküli első félidő után a románok jobban ránk jöttek, és egy oldalberúgást követően a hosszú kapufánál helyezkedő Stefan Ghinea az eltört lövést sarokkal a kapuba segítette. Ezután mindent megpróbált a magyar csapat, de hiába próbált 6 az 5 ellen is támadni, nem sikerült egyenlítenie, így minimális vereséget szenvedett.

Ez az is jelenti, hogy végül „csak” legjobb csoportharmadikként került a legjobb tizenhat közé a magyar csapat, hiszen a románoknak és a szerbeknek hiába ugyanolyan a gólkülönbsége, a több rúgott gól miatt megelőztek minket. Legjobb harmadikként a szerbeket visszakapjuk a nyolcaddöntőben, szombaton, 11-kor kezdődik a meccs.

A dánok elleni 1–0-s siker után a második fordulóban Szerbiát is legyőzte a magyar 5+1-es kispályás labdarúgó-válogatott, és máris továbbjutott a legjobb tizenhat közé.

SOCCA EB, TIRANA

C-csoport. 3. forduló

Románia–Magyarország 1–0 (Ghinea 30.)

Szerbia–Dánia 4–3 (1–3)

A csoport végeredménye: 1. Szerbia 6 pont (5–4), 2. Románia 6 (3–2), 3. Magyarország 6 (2–1), 4. Dánia 0