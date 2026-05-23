A PSG játékosai motiváltan érkeznek Budapestre

KEVESET BESZÉLNEK róla, mégis a PSG-menetelés egyik kulcsfigurája Warren Zaire-Emery. A francia válogatott középpályás a 2024–2025-ös csapatban még leginkább cserejátékos volt, ebben az évadban viszont Luis Enrique vezetőedző egyik „bizalmi embere” lett.

A legfontosabb idei szerepvállalása azonban nem a megszokott helyén, a pálya közepén, hanem a védelem jobb oldalán várt rá. Asraf Hakimi ugyanis megsérült a Bayern München elleni BL-elődöntő első mérkőzésén (5–4), a visszavágón pedig őt dobták be a mély vízbe. Az ifjú az ördöngösen cselező Luis Díazt nagyszerűen hatástalanította, rengeteget futott és ütközött, háromszor szerelt és szerzett labdát, kétszer szabadította fel a párizsi kaput és egyszer elcsípte az ellenfél passzát is. Teljesítményével nagyban hozzájárult, hogy a Bayern csak a mérkőzés hosszabbításában szerzett gólt, s a PSG végül 6–5-ös összesítéssel bejutott a budapesti fináléba.

„Egyértelmű, a Bayern München elleni elődöntős párharc volt ennek a BL-évadnak a legemlékezetesebb pillanata számomra – idézi az UEFA hivatalos weboldala a középpályást. – Elképesztően alakult, főleg a visszavágó. Minden bizonnyal pályafutásom egyik legjobb mérkőzésén játszhattam.”

Ha Budapesten megvédené címét, és ismét Európa trónjára ülne a PSG, az igencsak különleges tett lenne, ennek ellenére Zaire-Emery nem érez különösebb feszültséget csapata körül.

„Nincs rajtunk plusz teher, pozitívan készülünk, motiváltan érkezünk a budapesti mérkőzésre. Büszkék vagyunk az eddigi teljesítményünkre, szeretnénk jól játszani, hogy a lehető legjobb érzéssel és élménnyel zárjuk le a BL-kalandot.”

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Május 30., szombat

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna