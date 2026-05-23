Tökéletes salakidény előtt áll Jannik Sinner

NEM LEBECSÜLVE SENKIT, de Jannik Sinner legnagyobb ellenfele jelenleg saját maga.
A közelmúltban néhányszor előfordult, hogy az olasz világelsőnek gondjai voltak, a római 1000-es elődöntőjében rosszulléttel küzdött az orosz Danyiil Medvegyev ellen, a januári Australian Open harmadik körében az amerikai Eliot Spizzirrivel játszva voltak görcsei. Ezeket a meccseket nagy nehezen megnyerte, de például a tavaly októberi sanghaji mestertornán már nem tudta tovább feszegetni a határait, a görcsei miatt a harmadik fordulóban fel kellett adnia a holland Tallon Griekspoor elleni meccsét. A hőség, a magas páratartalom közös pont az említett esetekben, amire az olasz a tapasztalatok alapján érzékenyebb, meleg napokból pedig a vasárnap kezdődő Roland Garroson sem lesz hiány. A 24 éves klasszis óriási hajtásból érkezik az idény második Grand Slam-tornájára, március óta öt mestertornát játszott végig, ami 29 mérkőzést jelent az elmúlt két és fél hónapban. Ehhez jöhet még hét találkozó a következő két hétben – ha feltételezzük, hogy Párizsban is eljut a döntőig. (Ez a sorozatban megnyert 29 mérkőzés egyébként minden idők ötödik leghosszabb veretlenségi szériája a férfiaknál az open erában 1990 óta.)
De itt be is fejezzük az ördög falra festését Jannik Sinnerrel kapcsolatban – a fentiekre úgy is lehet tekinteni, hogy a világelső még gondokkal küzdve is képes kihozni magából a legjobbat és az a szint, amelyet jelenleg képvisel, toronymagas esélyessé teszi a Roland Garroson is. Sinner egyedülálló sorozatot produkált azzal, hogy az elmúlt hat mestertornát megnyerte és megdöntötte Novak Djokovics győzelmi szériáját 1000-eseken, amelyet még 2011-ben állított fel. Az új csúcs egymás után 34 megnyert meccs az 1990 óta létező kategória történetében. Emellett minden idők legfiatalabbjaként megcsinálta a karrier Golden Masterst, vagyis mind a kilenc mestertornáról van legalább egy trófeája. Sinner legutóbb februárban, a dohai 500-as negyeddöntőjében kapott ki a cseh Jakub Mensíktől, és a spanyol Carlos Alcaraz hiányában – aki kedden bejelentette, hogy csuklósérüléséből gyógyulva még Wimbledonban sem tér vissza – nem látni, ki állíthatja meg. Amennyiben a Roland Garrost is megnyerné a négyszeres GS-győztes Sinner, azzal egyrészt teljesítené a karrier Grand Slamet (a másik három GS-tornáról már van trófeája; a tavalyi párizsi fináléban három meccslabdáról veszített Alcaraz ellen), másrészt olyan salakidényt produkálna, amelyet legutóbb Rafael Nadal mutatott fel 2010-ben: a 22 Grand Slam-győzelméből 14-et Párizsban begyűjtő spanyol abban az évben mindhárom salakos mestertornát és a Roland Garrost is megnyerte.
A papírforma alapján Sinner az ötödik kiemelt amerikai Ben Sheltonnal találkozna a negyeddöntőben, a négy között pedig jöhetne ismét Medvegyev, aki hatodik kiemelt. Nagy kérdés, hogy a Madridban döntős, második kiemelt német Alexander Zverev és a 25. GS címét rendületlenül üldöző, ám salakon idén eddig egy meccset játszó harmadik kiemelt, a 39. életévét pénteken betöltő Novak Djokovics mire megy az alsó ágon – ők ketten leghamarabb az elődöntőben találkozhatnának, Sinnerrel pedig csak a döntőben, de addig is várhat rájuk néhány kemény ütközet.
Női egyesben már élesebb lehet a verseny. Miután a fehérorosz világelső Arina Szabalenka márciusban megcsinálta a Sunshine Double-t, vagyis Indian Wellsben és Miamiban is nyert, salakon már nem volt olyan meggyőző, Madridban a negyeddöntőben, Rómában már a 32 között búcsúzott. Érdemes lesz figyelni az Australian Open-győztes, áprilisban Stuttgartban salakos tornát nyerő kazah Jelena Ribakinára, a címvédő, Miamiban és Rómában is döntős amerikai Coco Gauffra, de egyáltalán nem írhatjuk le Iga Swiateket sem, akinek bár május elejéig, Rómáig várnia kellett idei első elődöntőjére, de hat GS-címéből négyet Párizsban nyert meg. És nem feledkezhetünk meg a hetedik kiemelt Elina Szvitolináról sem, a nyolc év után Rómában újabb mestertornát nyerő ukrán szintén ott lehet a viadal hajrájában – hacsak nem állítja meg Bondár Anna az első körben.
Bodnár mellett öt főtáblásunk van Párizsban: Marozsán Fábián a szerb Miomir Kecmanoviccsal, Fucsovics Márton az olasz Matteo Berrettinivel kezd, Udvardy Panna első ellenfele a svájci Viktorija Golubic, míg Gálfi Dalmáé a selejtezőből érkező egyiptomi Majar Serif lesz.
|Tiltakozás a médianapon
A világ legjobb játékosai úgy döntöttek, hogy bojkottot hirdetnek, mert nem emelkedtek kellő mértékben a Roland Garros pénzdíjai. A kezdeményezésben részt vesz többek között Arina Szabalenka, Coco Gauff és Jannik Sinner, vagyis a közvetlen elit is. Úgy döntöttek, hogy a pénteki és szombati médianapon csak 15 percen keresztül állnak rendelkezésre – azért ennyi ideig, mert a bevételeknek nagyjából ekkora hányadát fordítják a játékosok pénzdíjára a Grand Slam-tornákon.
Az elképzelést a nőknél és a férfiaknál egyaránt a top 200-zal közölték, de mindenki szabadon dönthet, csatlakozik-e a bojkotthoz. A The Athletic arról számolt be, hogy a sajtótájékoztatók tízpercesek lesznek, ami után a teniszezők öt percen át nyilatkoznak a jogtulajdonos műsorszolgáltatóknak. Pénteken már ebben a szellemben zajlott Taylor Fritz sajtótájékoztatója, a világranglistán nyolcadik amerikai elmondta, a majortornák szervezői figyelmen kívül hagyták az aggályaikat, amelyeknek nem a pénzéhség az oka, szeretnék, ha a bevételek növekedése visszaköszönne a játékosok járandóságában.
|Gálfi Dalma: Benne van a pakliban, hogy kijön a lépés
|Köves Gábor, a Nemzeti Sport szakértője: Ha nem fúj 300 kilométer per órás szél, Jannik Sinner nyerhet
„NAGYON NEHÉZ Bondár Anna dolga Szvitolina ellen, Udvardy Panna esélyei attól függenek, mennyi ideje lesz megszokni a pályát a marokkói verseny után, Golubic technikás játékos, míg Gálfi Dalma ellenfele jelenleg zsákbamacska. Fontos, rendbejött-e fizikailag Szabalenka, mert az utóbbi időben voltak nehézségei. Azt nehéz elképzelni, hogy Ribakina megnyerje a Garrost is, de semmi sem kizárt, a legnagyobb esélyes viszont Iga Swiatek és Coco Gauff, igaz, Madridban Kosztjuk győzött, míg Rómában Szvitolina, de annak örülnék a legjobban, ha Szvitolinát már Anna kiejtené.
A férfiaknál Fucsovics Marci eddig négyből háromszor kikapott Berrettinitől, aki már nem ugyanúgy teljesít, mint néhány éve, de az is kérdés, hogy Marci fájdalommentes-e. Bár nagyon nehéz lesz, ám versenyképes lehet. Marozsán Fábi ellenfele Kecmanovics, ő sem könnyű ellenfél, Fábinak is akadtak nehézségei, kihúzta magát Hamburgból. A végső győztessel kapcsolatban mindenki ugyanazt gondolja, ha egészséges és nem fúj 300 kilométer per órás szél, Jannik Sinner nyerhet. Djokovics esetében kevésnek tűnik az egy salakos meccs, bár nagyon rutinos, míg Zverev sérült volt és nem mutatott annyira jó játékot az elmúlt hetekben. Toronymagas favorit Sinner, de itt és a nőknél is valószínűsítek legalább egy olyan elődöntőst, akire nem nagyon számítunk. Sinner még nem nyert Párizsban, tehát nagy kihívás vár rá, fantasztikusan teniszezett az utóbbi időben, de nem mindegy, hogyan jut el a végjátékig.”