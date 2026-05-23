Tökéletes salakidény előtt áll Jannik Sinner

NEM LEBECSÜLVE SENKIT, de Jannik Sinner legnagyobb ellenfele jelenleg saját maga.

A közelmúltban néhányszor előfordult, hogy az olasz világelsőnek gondjai voltak, a római 1000-es elődöntőjében rosszulléttel küzdött az orosz Danyiil Medvegyev ellen, a januári Australian Open harmadik körében az amerikai Eliot Spizzirrivel játszva voltak görcsei. Ezeket a meccseket nagy nehezen megnyerte, de például a tavaly októberi sanghaji mestertornán már nem tudta tovább feszegetni a határait, a görcsei miatt a harmadik fordulóban fel kellett adnia a holland Tallon Griekspoor elleni meccsét. A hőség, a magas páratartalom közös pont az említett esetekben, amire az olasz a tapasztalatok alapján érzékenyebb, meleg napokból pedig a vasárnap kezdődő Roland Garroson sem lesz hiány. A 24 éves klasszis óriási hajtásból érkezik az idény második Grand Slam-tornájára, március óta öt mestertornát játszott végig, ami 29 mérkőzést jelent az elmúlt két és fél hónapban. Ehhez jöhet még hét találkozó a következő két hétben – ha feltételezzük, hogy Párizsban is eljut a döntőig. (Ez a sorozatban megnyert 29 mérkőzés egyébként minden idők ötödik leghosszabb veretlenségi szériája a férfiaknál az open erában 1990 óta.)

De itt be is fejezzük az ördög falra festését Jannik Sinnerrel kapcsolatban – a fentiekre úgy is lehet tekinteni, hogy a világelső még gondokkal küzdve is képes kihozni magából a legjobbat és az a szint, amelyet jelenleg képvisel, toronymagas esélyessé teszi a Roland Garroson is. Sinner egyedülálló sorozatot produkált azzal, hogy az elmúlt hat mestertornát megnyerte és megdöntötte Novak Djokovics győzelmi szériáját 1000-eseken, amelyet még 2011-ben állított fel. Az új csúcs egymás után 34 megnyert meccs az 1990 óta létező kategória történetében. Emellett minden idők legfiatalabbjaként megcsinálta a karrier Golden Masterst, vagyis mind a kilenc mestertornáról van legalább egy trófeája. Sinner legutóbb februárban, a dohai 500-as negyeddöntőjében kapott ki a cseh Jakub Mensíktől, és a spanyol Carlos Alcaraz hiányában – aki kedden bejelentette, hogy csuklósérüléséből gyógyulva még Wimbledonban sem tér vissza – nem látni, ki állíthatja meg. Amennyiben a Roland Garrost is megnyerné a négyszeres GS-győztes Sinner, azzal egyrészt teljesítené a karrier Grand Slamet (a másik három GS-tornáról már van trófeája; a tavalyi párizsi fináléban három meccslabdáról veszített Alcaraz ellen), másrészt olyan salakidényt produkálna, amelyet legutóbb Rafael Nadal mutatott fel 2010-ben: a 22 Grand Slam-győzelméből 14-et Párizsban begyűjtő spanyol abban az évben mindhárom salakos mestertornát és a Roland Garrost is megnyerte.

A papírforma alapján Sinner az ötödik kiemelt amerikai Ben Sheltonnal találkozna a negyeddöntőben, a négy között pedig jöhetne ismét Medvegyev, aki hatodik kiemelt. Nagy kérdés, hogy a Madridban döntős, második kiemelt német Alexander Zverev és a 25. GS címét rendületlenül üldöző, ám salakon idén eddig egy meccset játszó harmadik kiemelt, a 39. életévét pénteken betöltő Novak Djokovics mire megy az alsó ágon – ők ketten leghamarabb az elődöntőben találkozhatnának, Sinnerrel pedig csak a döntőben, de addig is várhat rájuk néhány kemény ütközet.

Női egyesben már élesebb lehet a verseny. Miután a fehérorosz világelső Arina Szabalenka márciusban megcsinálta a Sunshine Double-t, vagyis Indian Wellsben és Miamiban is nyert, salakon már nem volt olyan meggyőző, Madridban a negyeddöntőben, Rómában már a 32 között búcsúzott. Érdemes lesz figyelni az Australian Open-győztes, áprilisban Stuttgartban salakos tornát nyerő kazah Jelena Ribakinára, a címvédő, Miamiban és Rómában is döntős amerikai Coco Gauffra, de egyáltalán nem írhatjuk le Iga Swiateket sem, akinek bár május elejéig, Rómáig várnia kellett idei első elődöntőjére, de hat GS-címéből négyet Párizsban nyert meg. És nem feledkezhetünk meg a hetedik kiemelt Elina Szvitolináról sem, a nyolc év után Rómában újabb mestertornát nyerő ukrán szintén ott lehet a viadal hajrájában – hacsak nem állítja meg Bondár Anna az első körben.

Bodnár mellett öt főtáblásunk van Párizsban: Marozsán Fábián a szerb Miomir Kecmanoviccsal, Fucsovics Márton az olasz Matteo Berrettinivel kezd, Udvardy Panna első ellenfele a svájci Viktorija Golubic, míg Gálfi Dalmáé a selejtezőből érkező egyiptomi Majar Serif lesz.

Tiltakozás a médianapon Fotó: IMAGO A világ legjobb játékosai úgy döntöttek, hogy bojkottot hirdetnek, mert nem emelkedtek kellő mértékben a Roland Garros pénzdíjai. A kezdeményezésben részt vesz többek között Arina Szabalenka, Coco Gauff és Jannik Sinner, vagyis a közvetlen elit is. Úgy döntöttek, hogy a pénteki és szombati médianapon csak 15 percen keresztül állnak rendelkezésre – azért ennyi ideig, mert a bevételeknek nagyjából ekkora hányadát fordítják a játékosok pénzdíjára a Grand Slam-tornákon. Az elképzelést a nőknél és a férfiaknál egyaránt a top 200-zal közölték, de mindenki szabadon dönthet, csatlakozik-e a bojkotthoz. A The Athletic arról számolt be, hogy a sajtótájékoztatók tízpercesek lesznek, ami után a teniszezők öt percen át nyilatkoznak a jogtulajdonos műsorszolgáltatóknak. Pénteken már ebben a szellemben zajlott Taylor Fritz sajtótájékoztatója, a világranglistán nyolcadik amerikai elmondta, a majortornák szervezői figyelmen kívül hagyták az aggályaikat, amelyeknek nem a pénzéhség az oka, szeretnék, ha a bevételek növekedése visszaköszönne a játékosok járandóságában.

Gálfi Dalma: Benne van a pakliban, hogy kijön a lépés Fotó: IMAGO – Összességében mondhatjuk, hogy jól sikerült eddig a salakos szezonja?

– Mondhatjuk, igen. Kicsit sajnálom, hogy Rómában elég nehéz sorsolást kaptam az első körre, a nagyszerű formában lévő Potapovától kaptam ki úgy, hogy voltak lehetőségeim. A formámmal abszolút elégedett vagyok. – Madridban Anna Kalinszkaja legyőzése volt talán a legnagyobb idei sikere.

– Nagyon magabiztosan játszottam végig, nem nagyon fordult meg a fejemben, hogy elveszíthetem a meccset. Láttam rajta, hogy nem mozog annyira otthonosan ezen a borításon, viszonylag simán elhoztam a győzelmet. Nagyon pozitív része volt a szezonnak. – Eljött az ideje annak, hogy túljusson az első körön Párizsban?

– Voltam már többször is a harmadik fordulóban GS-en, hogy éppen a Garroson nem sikerült, nem feltétlenül salakspecifikus. Tavaly is megmutattam, hogy tudok jól játszani a borításon, csak a kvalifikáció második körében kifogtam Valentovát, aki azóta top ötvenes lett. Annyira nem alakultak jól a sorsolások, négy évvel ezelőtt például Danilovicstól meccslabdáról kaptam ki. Benne van a pakliban, hogy kijön a lépés, nagy elvárások nincsenek, próbálom élvezni a játékot, a kedden kezdődő főtáblás szereplést, és lesz, ami lesz! – Mikor érkezett meg a helyszínre, kikkel edzett?

– Csütörtök reggel érkeztem, aznap Noskovával, pénteken pedig Rakhimovával és Jasztremszkával edzettem. Nagy Zoltán, az edzőm van velem, és Vaskó Balázs kondiedző, aki Fucsovics Marcival, Bondár Annával és velem közösen dolgozik.