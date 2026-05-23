Szombati sportműsor: Svájc–Magyarország a hoki-vb-n, FTC–Honvéd döntő a vízilabda ob I-ben
MÁJUS 23., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ
17.30: Hull City–Middlesbrough, Wembley (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
DÖNTŐ
20.00: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)
OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Lazio–Pisa (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
21.00: Alavés–Rayo Vallecano
21.00: Betis–Levante
21.00: Celta Vigo–Sevilla
21.00: Espanyol–Real Sociedad
21.00: Getafe–Osasuna
21.00: Girona–Elche
21.00: Mallorca–Oviedo
21.00: Real Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)
21.00: Valencia–Barcelona (Tv: Spíler2)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
18.00: Barcelona (spanyol)–Olympique Lyon (francia), Oslo (Tv: M4 Sport+)
NŐI NB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
15.30: FTC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: MTK–ETO FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
EXTRALIGA, NÉGYES DÖNTŐ, PÉCS
NŐI ELŐDÖNTŐ
11.00: Budaörsi SC–PTE-PEAC Kalo-Méh
11.00: Budapesti Erdért SE–Kiskunmajsai AC
FÉRFI ELŐDÖNTŐ
16.00: PTE-PEAC Kalo-Méh–Szerva ASE Szécsény
16.00: Celldömölki VSE Vulkán Fürdő–Mosonmagyaróvári ASE
ATLÉTIKA
13.00: Gyémánt Liga-verseny, Hsziamen (Tv: M4 Sport)
Benne 13.04: férfi 400 m (Molnár Attila)
AUTÓSPORT
NASCAR
23.00: O’Reilly Auto Parts Series, Charbroil 300 (Tv: Max4)
DARTS
EUROPEAN TOUR, RIESA
13.00: 2. nap, délutáni program (Tv: Max4)
19.00: 2. nap, esti program (Tv: Max4)
FORMULA–1
KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL
18.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL
9.30: időmérő (Tv: M4 Sport)
20.05: sprintfutam (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA TOUR
19.00: The CJ Cup Byron Nelson, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
12.20: Lettország–Egyesült Államok
16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.20: Ausztria–Németország (Tv: Sport1)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
12.20: Dánia–Szlovénia
16.20: Szlovákia–Csehország
20.20: Norvégia–Svédország
KERÉKPÁR
GIRO D'ITALIA
12.45: 14. szakasz, Aosta–Pila, 133 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
MOUNTAIN BIKE, VILÁGKUPA, NOVÉ MESTO
11.00: női cross country (Tv: Eurosport1)
12.00: férfi cross country (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS
18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs
18.00: SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)
18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Vasárnap, 2.00: Cleveland Cavaliers–New York Knicks (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI MEVZA-TORNA, 4. JÁTÉKNAP, FONYÓD
16.30: Magyarország–Luxemburg
19.00: Horvátország–Ausztria
NŐI MEVZA-TORNA, 4. JÁTÉKNAP, MARIBOR
16.00: Magyarország–Ausztria
SPORTMÁSZÁS
WORLD SERIES
18.00: női boulder, döntő, Bern (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, HAMBURG
11.30: páros, döntő
14.30: egyes, döntő (Tv: Arena4)
ATP 250-ES TORNA, GENF
12.30: páros, döntő
15.00: egyes, döntő
WTA 500-AS TORNA, STRASBOURG
11.30: páros, döntő
14.00: egyes, döntő
WTA 250-ES TORNA, RABAT
13.00: egyes, döntő
TRIATLON
12.00: PTO Tour, Pamplona (Tv: Eurosport2)
ÚSZÁS
MARE NOSTRUM-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, MONACO
9.00: előfutamok
17.00: döntők
VÍVÁS
FÉRFI KARDVILÁGKUPA, KAIRÓ
8.00: egyéni 64-es tábla
NŐI KARDVILÁGKUPA, LIMA
16.00: egyéni 64-es tábla
FÉRFI PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPA, BERN
8.00: egyéni 64-es tábla
NŐI PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPA, SAINT-MAUR
9.00: egyéni 64-es tábla
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.45: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
19.30: Semmelweis OSC–One Eger
ALSÓHÁZ
10.00: ELTE BEAC–KSI SE
NŐI OB I
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
13.00: One Eger–UVSE-Helia D
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Gyurta Gergely, Károlyi Andrea, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Insigne visszatért volna minimálbérért Nápolyba
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Jó András
15.00: 7 nap múlva: BL-döntő Budapesten – beszélgetés Lőw Zsolttal, a Magyar Labdarúgó-szövetség szakmai alelnökével, valamint Juhász Roland 95-szörös válogatott labdarúgóval
16.00: Formula–1 Kanadai Nagydíj – felvezetés a sprintfutam előtt
16.30: Vasárnap kezdődik a Roland Garros – beszélgetés Szántó Petrával
17.00: Póta PingPong modern asztalitenisz-csarnok – interjú Póta Georginával
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: A 2026-os labdarúgó-világbajnokság meglepetéscsapatai
19.00: Beszélgetés Leimeter Dórával, a Ferencváros női vízilabdázójával
19.30: Interjú a visszavonuló rövid pályás gyorskorcsolyázó Kónya Zsófiával; felvezetés a férfi vízilabda-bajnoki döntő előtt
20.45: Közvetítés a Ferencváros–Honvéd férfi vízilabda ob I-es döntőről. Kommentátor: Tóth Béla
21.45: Bajnokok: Jászó Ádámmal Nyáguly Gergely beszélget
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával