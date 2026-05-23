Szombati sportműsor: Svájc–Magyarország a hoki-vb-n, FTC–Honvéd döntő a vízilabda ob I-ben

MÁJUS 23., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ

17.30: Hull City–Middlesbrough, Wembley (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

DÖNTŐ

20.00: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)

OLASZ SERIE A

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Arena4)

20.45: Lazio–Pisa (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

21.00: Alavés–Rayo Vallecano

21.00: Betis–Levante

21.00: Celta Vigo–Sevilla

21.00: Espanyol–Real Sociedad

21.00: Getafe–Osasuna

21.00: Girona–Elche

21.00: Mallorca–Oviedo

21.00: Real Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)

21.00: Valencia–Barcelona (Tv: Spíler2)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

18.00: Barcelona (spanyol)–Olympique Lyon (francia), Oslo (Tv: M4 Sport+)

NŐI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

15.30: FTC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: MTK–ETO FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

EXTRALIGA, NÉGYES DÖNTŐ, PÉCS

NŐI ELŐDÖNTŐ

11.00: Budaörsi SC–PTE-PEAC Kalo-Méh

11.00: Budapesti Erdért SE–Kiskunmajsai AC

FÉRFI ELŐDÖNTŐ

16.00: PTE-PEAC Kalo-Méh–Szerva ASE Szécsény

16.00: Celldömölki VSE Vulkán Fürdő–Mosonmagyaróvári ASE

ATLÉTIKA

13.00: Gyémánt Liga-verseny, Hsziamen (Tv: M4 Sport)

Benne 13.04: férfi 400 m (Molnár Attila)

AUTÓSPORT

NASCAR

23.00: O’Reilly Auto Parts Series, Charbroil 300 (Tv: Max4)

DARTS

EUROPEAN TOUR, RIESA

13.00: 2. nap, délutáni program (Tv: Max4)

19.00: 2. nap, esti program (Tv: Max4)

FORMULA–1

KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL

18.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL

9.30: időmérő (Tv: M4 Sport)

20.05: sprintfutam (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA TOUR

19.00: The CJ Cup Byron Nelson, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

12.20: Lettország–Egyesült Államok

16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.20: Ausztria–Németország (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

12.20: Dánia–Szlovénia

16.20: Szlovákia–Csehország

20.20: Norvégia–Svédország

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

12.45: 14. szakasz, Aosta–Pila, 133 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

MOUNTAIN BIKE, VILÁGKUPA, NOVÉ MESTO

11.00: női cross country (Tv: Eurosport1)

12.00: férfi cross country (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS

18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs

18.00: SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)

18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

NBA, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Vasárnap, 2.00: Cleveland Cavaliers–New York Knicks (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI MEVZA-TORNA, 4. JÁTÉKNAP, FONYÓD

16.30: Magyarország–Luxemburg

19.00: Horvátország–Ausztria

NŐI MEVZA-TORNA, 4. JÁTÉKNAP, MARIBOR

16.00: Magyarország–Ausztria

SPORTMÁSZÁS

WORLD SERIES

18.00: női boulder, döntő, Bern (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, HAMBURG

11.30: páros, döntő

14.30: egyes, döntő (Tv: Arena4)

ATP 250-ES TORNA, GENF

12.30: páros, döntő

15.00: egyes, döntő

WTA 500-AS TORNA, STRASBOURG

11.30: páros, döntő

14.00: egyes, döntő

WTA 250-ES TORNA, RABAT

13.00: egyes, döntő

TRIATLON

12.00: PTO Tour, Pamplona (Tv: Eurosport2)

ÚSZÁS

MARE NOSTRUM-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, MONACO

9.00: előfutamok

17.00: döntők

VÍVÁS

FÉRFI KARDVILÁGKUPA, KAIRÓ

8.00: egyéni 64-es tábla

NŐI KARDVILÁGKUPA, LIMA

16.00: egyéni 64-es tábla

FÉRFI PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPA, BERN

8.00: egyéni 64-es tábla

NŐI PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPA, SAINT-MAUR

9.00: egyéni 64-es tábla

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.45: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

19.30: Semmelweis OSC–One Eger

ALSÓHÁZ

10.00: ELTE BEAC–KSI SE

NŐI OB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

13.00: One Eger–UVSE-Helia D

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Gyurta Gergely, Károlyi Andrea, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Insigne visszatért volna minimálbérért Nápolyba

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Jó András

15.00: 7 nap múlva: BL-döntő Budapesten – beszélgetés Lőw Zsolttal, a Magyar Labdarúgó-szövetség szakmai alelnökével, valamint Juhász Roland 95-szörös válogatott labdarúgóval

16.00: Formula–1 Kanadai Nagydíj – felvezetés a sprintfutam előtt

16.30: Vasárnap kezdődik a Roland Garros – beszélgetés Szántó Petrával

17.00: Póta PingPong modern asztalitenisz-csarnok – interjú Póta Georginával

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: A 2026-os labdarúgó-világbajnokság meglepetéscsapatai

19.00: Beszélgetés Leimeter Dórával, a Ferencváros női vízilabdázójával

19.30: Interjú a visszavonuló rövid pályás gyors­korcsolyázó Kónya Zsófiával; felvezetés a férfi vízilabda-bajnoki döntő előtt

20.45: Közvetítés a Ferencváros–Honvéd férfi vízilabda ob I-es döntőről. Kommentátor: Tóth Béla

21.45: Bajnokok: Jászó Ádámmal Nyáguly Gergely beszélget

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával