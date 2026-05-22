Az Olympiakosz kiejtette a címvédőt a férfi kosárlabda Euroligában

Az Olympiakosz minden negyedet megnyert a Fenerbahce ellen. Alec Peters 17 ponttal járult hozzá a sikerhez, de Nikola Milutinov 13 lepattanója is említésre méltó. A törökök tehát nem tudják megvédeni a címüket. Az első negyedben az Olympiakosz 12–0-s rohammal kezdett, a Fener csak hét perccel (!) a kezdés után dobta be első kosarát, és innen már is nem volt visszaút neki.

Mario Hezonja 25 pontot tett hozzá a Real Madrid terméséhez a Valencia ellen, Gabriel Deck 16 pontot ért el, és 8 lepattanót szerzett. Két negyedig ez a csata is szoros volt, ám a harmadik tíz perc során a Real nagyobb előny épített fel, s már nem is adott esélyt a Valenciának.

A döntőt a Real Madrid és az Olympiakosz vasárnap vívja.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN

Elődöntő

Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török) 79–61 (18–12, 15–12, 23–17, 23–20)

Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol) 90–105 (28–26, 28–36, 17–24, 18–19)