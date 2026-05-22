Az Olympiakosz kiejtette a címvédőt a férfi kosárlabda Euroligában

2026.05.22. 23:17
A Real Madrid ismét döntőben (Fotó: Getty Images)
Valencia Real Madrid férfi kosárlabda Euroliga
Az Olympiakosz és a Real Madrid vívja a férfi kosárlabda Euroliga döntőjét. A görögországi Marusziban zajló négyes döntő pénteki elődöntőjében a hazaiak a címvédő török Fenerbahcét, a madridiak a szintén spanyol Valenciát búcsúztatták.

 

Az Olympiakosz minden negyedet megnyert a Fenerbahce ellen. Alec Peters 17 ponttal járult hozzá a sikerhez, de Nikola Milutinov 13 lepattanója is említésre méltó. A törökök tehát nem tudják megvédeni a címüket. Az első negyedben az Olympiakosz 12–0-s rohammal kezdett, a Fener csak hét perccel (!) a kezdés után dobta be első kosarát, és innen már is nem volt visszaút neki.

Mario Hezonja 25 pontot tett hozzá a Real Madrid terméséhez a Valencia ellen, Gabriel Deck 16 pontot ért el, és 8 lepattanót szerzett. Két negyedig ez a csata is szoros volt, ám a harmadik tíz perc során a Real nagyobb előny épített fel, s már nem is adott esélyt a Valenciának.

A döntőt a Real Madrid és az Olympiakosz vasárnap vívja.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN
Elődöntő
Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török) 79–61 (18–12, 15–12, 23–17, 23–20)
Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol) 90–105 (28–26, 28–36, 17–24, 18–19)

 

