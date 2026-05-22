Negyeddöntőben a finnek, továbbra is pont nélkül a brit válogatott a jégkorong-vb-n

Az esélyesebb és biztos negyeddöntős északiak már az első percben vezetést szereztek, majd a meccs derekán dupláztak. A második harmadban 17–0 volt a kapura lövések száma a javukra. A folytatásban hősiesen védekeztek a britek, de a végén kaptak még egy végletekig kijátszott gólt. Végül a finnek 47, a brit kilenc lövéssel zártak.
JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Finnország–Nagy-Britannia 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)
Németország–MAGYARORSZÁG 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)
|A-CSOPORT
M
GY
HGY
HV
V
L-K
GK
P
|1. Svájc
5
5
–
–
–
26–5
+21
15
|2. Finnország
5
5
–
–
–
24–5
+19
15
|3. Ausztria
4
3
–
–
1
12–14
–2
9
|4. Egyesült Államok
4
1
1
–
2
12–14
–2
5
|5. Németország
5
1
–
1
3
11–17
–6
4
|6. MAGYARORSZÁG
4
1
–
–
3
10–14
–4
3
|7. Lettország
4
1
–
–
3
6–14
–8
3
|8. Nagy-Britannia
5
–
–
–
5
5–23
–18
0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Kanada–Szlovénia 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)
Svédország–Olaszország 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)
|B-CSOPORT
M
GY
HGY
HV
V
L-K
GK
P
|1. Kanada
5
4
1
–
–
25–10
+15
14
|2. Szlovákia
4
3
1
–
–
16–7
+9
11
|3. Csehország
4
3
–
1
–
13–8
+5
10
|4. Svédország
5
3
–
–
2
21–11
+10
9
|5. Norvégia
4
2
–
1
1
14–8
+6
7
|6. Szlovénia
5
–
1
1
3
8–20
–12
3
|7. Dánia
4
–
–
–
4
5–20
–15
0
|8. Olaszország
5
–
–
–
5
2–20
–18
0