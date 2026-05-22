Negyeddöntőben a finnek, továbbra is pont nélkül a brit válogatott a jégkorong-vb-n

2026.05.22. 23:26
Simán nyertek a finnek (Fotó: Getty Images)
férfi jégkorong-vb jégkorong-világbajnokság jégkorong-vb
A brit válogatott továbbra is pont nélkül sereghajtó és kiesésre áll a magyar érdekeltségű zürichi csoportban a jégkorong-világbajnokságon, miután a pénteki játéknapon 4–0-ra kikapott a finn csapattól.

Az esélyesebb és biztos negyeddöntős északiak már az első percben vezetést szereztek, majd a meccs derekán dupláztak. A második harmadban 17–0 volt a kapura lövések száma a javukra. A folytatásban hősiesen védekeztek a britek, de a végén kaptak még egy végletekig kijátszott gólt. Végül a finnek 47, a brit kilenc lövéssel zártak.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Finnország–Nagy-Britannia 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)
Németország–MAGYARORSZÁG 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

A-CSOPORT

M

GY

HGY

HV

V

L-K

GK 

P

1. Svájc

5

5

26–5

+21 

15

2. Finnország

5

5

24–5

+19 

15

3. Ausztria

4

3

1

12–14

–2 

9

4. Egyesült Államok

4

1

1

2

12–14

–2 

5

5. Németország

5

1

1

3

11–17

–6 

4

6. MAGYARORSZÁG

4

1

3

10–14

–4 

3

7. Lettország

4

1

3

6–14

–8 

3

8. Nagy-Britannia

5

5

5–23

–18 

0

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Kanada–Szlovénia 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)
Svédország–Olaszország 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

B-CSOPORT

M

GY

HGY

HV

V

L-K

GK 

P

1. Kanada

5

4

1

25–10

+15 

14

2. Szlovákia

4

3

1

16–7

+9 

11

3. Csehország

4

3

1

13–8

+5 

10

4. Svédország

5

3

2

21–11

+10 

9

5. Norvégia

4

2

1

1

14–8

+6 

7

6. Szlovénia

5

1

1

3

8–20

–12 

3

7. Dánia

4

4

5–20

–15 

0

8. Olaszország

5

5

2–20

–18 

0

 

