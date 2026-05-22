Negyeddöntőben a finnek, továbbra is pont nélkül a brit válogatott a jégkorong-vb-n

Az esélyesebb és biztos negyeddöntős északiak már az első percben vezetést szereztek, majd a meccs derekán dupláztak. A második harmadban 17–0 volt a kapura lövések száma a javukra. A folytatásban hősiesen védekeztek a britek, de a végén kaptak még egy végletekig kijátszott gólt. Végül a finnek 47, a brit kilenc lövéssel zártak.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Finnország–Nagy-Britannia 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Németország–MAGYARORSZÁG 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

A-CSOPORT M GY HGY HV V L-K GK P 1. Svájc 5 5 – – – 26–5 +21 15 2. Finnország 5 5 – – – 24–5 +19 15 3. Ausztria 4 3 – – 1 12–14 –2 9 4. Egyesült Államok 4 1 1 – 2 12–14 –2 5 5. Németország 5 1 – 1 3 11–17 –6 4 6. MAGYARORSZÁG 4 1 – – 3 10–14 –4 3 7. Lettország 4 1 – – 3 6–14 –8 3 8. Nagy-Britannia 5 – – – 5 5–23 –18 0

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Kanada–Szlovénia 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Svédország–Olaszország 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)