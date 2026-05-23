A középpályára érkezett a Videoton első igazolása

A védekező és középső középpályásként is bevethető játékos a REAC után a Ferencváros utánpótlásában pallérozódott, ahol az NB III-ban szereplő második csapatban mutatkozott be a felnőttbajnokságban, kölcsönben pedig az NB II-es Soroksárban futballozott. 2021 nyarán Mezőkövesdre igazolt, ahonnan kölcsönben Csákváron is játszott, ezt követte a Haladás, majd 2024 januárjában Kecskemétre vezetett az útja. A 2024–2025-ös idényt kölcsönben Tatabányán töltötte, majd visszatért Bács-Kiskunba és az elmúlt évadban ismét a lila-fehéreket erősítette – írta Derekas Zoltánról a vidi.hu.

Derekas pályafutása során eddig az NB I-ben 12, az NB II-ben 172, a Magyar Kupában 24 mérkőzésen lépett pályára. A másodosztályban 17 gól és 20 gólpassz, a kupában 6 gól és 3 gólpassz a mérlege.

„Nem kellett sokat gondolkoznom, hogy a kínálkozó lehetőségek közül hol folytassam a karrieremet. A Videoton múltja és jövőképe meggyőző volt számomra, ahogy Nikolics Nemanja sportigazgató személye is. A klub víziója beleillik abba a jövőképbe, amit a karrieremről gondolok. Szeretném magamból kihozni a maximumot, ezzel segítve a klubot és a csapattársaimat a vezetőség által kitűzött célok elérésében. Hogy milyen játékosnak tartom magam? A tettek embere vagyok, így azt szeretném, hogy a szurkolók ítéljék majd meg, milyen játékos vagyok a pályán” – mondta klubhonlapnak szerződésének aláírása után Derekas Zoltán.