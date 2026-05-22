Planéta Szimonetta két gólt lőtt pályafutása utolsó meccsén

2026.05.22. 23:22
Planéta Szimonetta (Fotó: radio.lublin.pl)
Töpfner Alexandra Planéta Szimonetta MKS Lublin
Planéta Szimonetta két gólja ellenére a PGE MKS Lublin 29–26-ra kikapott a KGHM Zaglebie Lubin otthonában a lengyel női kézilabda-bajnokság felsőházi rájátszásának utolsó fordulójában, pénteken.

 

A Zaglebie Lubin megvédte címét, az MKS Lublin pedig a második helyen végzett.

A jobbátlövő már augusztusban bejelentette, hogy az idény végén visszavonul. Planéta hetven mérkőzésen 91 gólt szerzett a válogatottban, amellyel részt vett két világ- és három Európa-bajnokságon. Korábban szerepelt a Győr, a Veszprém, a német Thüringer HC, a francia Chambray Touraine, illetve a Debrecen együttesében. A Bajnokok Ligájában két ezüstérmet szerzett, négyszeres magyar bajnoknak, ötszörös Magyar Kupa-győztesnek, német szuperkupa-győztesnek és német bajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.

Töpfner Alexandra két góljával a Rapid Bucuresti otthon 32–30-ra nyert a CS Minaur Baia Mare ellen a román női bajnokságban.

Décsi Gábor hat védése ellenére a kieső helyen álló Bada Huesca otthon 31–25-re kikapott CB Ciudad de Logronótól a spanyol férfiligában. A vendégeknél Pergel Andrej ezúttal nem talált a hálóba. Jánosi Tamás hat gólt lőtt a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely 28–27-re kikapott az Ángel Ximénez Puente Genil otthonában. Tóth Rajmond 11 találatával a Rebi BM Cuenca 34–33-ra győzött a sereghajtó Sanicentro BM Guadalajara otthonában.

 

