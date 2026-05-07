Kizárással fenyegeti az edzőtábort kihagyókat a Mexikói Labdarúgó-szövetség

A klubok korábban megállapodtak a szövetséggel, hogy május 6-án elengedik az érintett játékosaikat, egyedül a CONCACAF Bajnokok Ligája elődöntőjében érdekelt és onnan szerdán továbbjutó Toluca kapott mentességet, de a gárda így is küldött futballistákat a táborba.

„Minden játékosnak jelentkeznie kell a mexikóvárosi edzőtáborban. Az edzői stáb iránymutatása alapján kizárja magát a világbajnokságról az, aki nem vesz részt a felmérőn” – jelentette be szerdán közleményben a mexikói szövetség.

A kizárólag hazai futballistát foglalkoztató Guadalajara tulajdonosa, Amaury Vergara a lépés miatt élesen kritizálta az elöljárókat, hiszen a múlt hétvégén rendezték a bajnoki negyeddöntő első mérkőzéseit, a visszavágók pedig most hétvégén esedékesek.

Mexikó, amely az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen rendezi a nyári vb-t, május 22-én Ghánával, május 30-án Ausztráliával, míg június 4-én Szerbiával játszik felkészülési találkozót, mielőtt június 11-én a Dél-Afrikai Köztársaság ellen megnyitja a tornát. A csoportkörben aztán még a dél-koreaiakkal és a csehekkel csap majd össze.

A vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.