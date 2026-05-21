Szakaszt nyert a tökéletesen támadó Segaert a Giro d'Italián

Előzetesen úgy tűnt, ha a sprinterek kibírják az emelkedőket, mezőnyhajrával zárulhat az Olasz körverseny Imperia és Novi Ligure közötti szakasza. Nos, az eseménydús, fordulatos etap során a dombokon a Movistar csapata kontrollálta a történéseket és ezt a tempót a jó nevű sprinterek, mint a ciklámen trikót viselő Paul Magnier, vagy az első idei Giro-sikerére áhítozó Jonathan Milan nem bírta.

Novi Ligure városába egy kisebb csoport érkezett meg, először Giulio Ciccone indított támadást, amire Igor Arrieta és a Visma csapata is reagált, nem engedték el. A Bahrain-Victorious belga kerékpárosa, Alec Segaert viszont három kilométerrel a vége előtt a lehető legjobbkor lépett el, és erre megfelelő válasz nem is érkezett azonnal.

Később már igen, de az túl későinek bizonyult, vicsorítva-küszködve kiszenvedte Segaert a nehezét, a végén már a cél előtt ünnepelhetett. Az összetett élén nem történt változás, Afonso Eulálión maradt a rózsaszín trikó.

109. GIRO D’ITALIA

12. szakasz (Imperia–Novi Ligure), 175 km: 1. Alec Segaert (belga, Bahrain-Victorious) 3:53:00 óra, 2. Aerts (belga, Lotto Intermarché) 3 másodperc hátrány, 3. Silva (uruguayi, Astana) azonos idővel, …47. Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) a. i.

Az összetett állása: 1. (rózsaszín trikóban) Afonso Eulálio 48:10:38 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 33 mp h., 3. Arensman (holland, Ineos) 2:03 perc h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (ciklámen trikóban) Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 130 pont, 2. Narváez (ecuadori, UAE) 119, 3. Milan (olasz, Lidl-Trek) 76.

A hegyi pontverseny állása: 1. (kék trikóban) Jonas Vingegaard 111 pont, 2. Sevilla (spanyol, Polti) 60, 3. Gall (osztrák, Decathlon) 48.

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Afonso Eulálio 48:10:38 óra, 2. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 3:42 p h., 3. Beloki (spanyol, EF Education) 4:20 p h.

A csapatverseny állása: 1. Red Bull-Bora-Hansgrohe 144:45:50 óra, 2. Visma 1:33 p h., 3. Astana 8:11 p h.