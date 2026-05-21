Nemzeti Sportrádió

Szó sincs a Honvédról, a Csákvár továbbra is a Puskás Akadémia fiókcsapataként szerepel

R. P.R. P.
2026.05.21. 18:35
null
Fotó: aqvitalfc.hu
Címkék
Csákvár NB II Puskás Akadémia Budapest Honvéd
Rövid közlemény jelent meg a labdarúgó NB II-ben szereplő Csákvár honlapján. Ebben cáfolják a klub jövőjéről megjelent pletykákat, miszerint a csákvári klub a Puskás Akadémia helyett a Budapest Honvéd fiókcsapata lesz.

 

„A múlt hétvégén befejeződött a 2025–2026-os másodosztályú bajnokság, csapatunk a fennállása legjobb eredményét elérve a hatodik helyen végzettírja közleményében a Csákvár. – Azóta számtalan vadabbnál vadabb hír látott napvilágot klubunk jövőjét illetően.

Nos, örömmel és megnyugvással tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy az Aqvital FC Csákvár a következő idényben is a Puskás Akadémia fiókcsapataként szerepel az NB II-ben, azaz folytatódik az immár tíz esztendeje meglévő remek kapcsolat. Ahogy eddig, úgy a 2026–2027-es pontvadászatban is kölcsönjátékosokkal, illetve kooperációs szerződéssel segíti együttesünket az élvonalbeli klub.”

Az Öltözőn Túl Facebook-oldal hétfőn írta meg, hogy az Aqvital FC Csákvár kooperációs megállapodást kötött a Budapest Honvéddal. Ezt cáfolta meg most a Fejér vármegyei klub.

 

Csákvár NB II Puskás Akadémia Budapest Honvéd
Legfrissebb hírek

NB II: Mezőkövesden a helyzet változatlan – vezetőedzői fronton

Labdarúgó NB II
2 órája

NB I-es klubok célkeresztjében a Mezőkövesd tinédzsere

Labdarúgó NB II
3 órája

Szegedről jön a KTE harmadik igazolása – hivatalos

Labdarúgó NB II
6 órája

Hosszabbított lengyel védőjével a Puskás Akadémia – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:46

NB II: a Videoton három játékosa is visszatér korábbi csapatához – hivatalos

Labdarúgó NB II
Tegnap, 16:14

Konferenciát tartottak az erőfejlesztés, a rehabilitáció és az adatelemzés aktuális kérdéseiről

Minden más foci
Tegnap, 10:51

Urblík József: Most érett igazi csapattá a Vasas

Labdarúgó NB II
2026.05.19. 13:31

Tiszakécskén is nyert, zsinórban négy győzelemmel zárta az idényt a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
2026.05.17. 18:50
Ezek is érdekelhetik