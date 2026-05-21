Szó sincs a Honvédról, a Csákvár továbbra is a Puskás Akadémia fiókcsapataként szerepel

„A múlt hétvégén befejeződött a 2025–2026-os másodosztályú bajnokság, csapatunk a fennállása legjobb eredményét elérve a hatodik helyen végzett – írja közleményében a Csákvár. – Azóta számtalan vadabbnál vadabb hír látott napvilágot klubunk jövőjét illetően.

Nos, örömmel és megnyugvással tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy az Aqvital FC Csákvár a következő idényben is a Puskás Akadémia fiókcsapataként szerepel az NB II-ben, azaz folytatódik az immár tíz esztendeje meglévő remek kapcsolat. Ahogy eddig, úgy a 2026–2027-es pontvadászatban is kölcsönjátékosokkal, illetve kooperációs szerződéssel segíti együttesünket az élvonalbeli klub.”

Az Öltözőn Túl Facebook-oldal hétfőn írta meg, hogy az Aqvital FC Csákvár kooperációs megállapodást kötött a Budapest Honvéddal. Ezt cáfolta meg most a Fejér vármegyei klub.