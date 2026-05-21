Optimista tekvandósok, a birkózók 5–7 olimpiai kvótát remélnek

A szakmai egyeztetéseken Fábián László MOB-főtitkár, a sportért felelős államtitkárság, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet, valamint az Országos Sportegészségügyi Intézet vezetői és munkatársai is részt vesznek a sportágat képviselők mellett. A megbeszéléseken áttekintik az olimpiai kvalifikációt, a versenyprogramot, a felkészülési terveket.

Műugrásban két sportolónő kvalifikációjára lehet esély három méteren, a férfiaknál nem várható kvóta az erős nemzetközi mezőny miatt.

Kajak-kenuban a cél a maximális kvótaszám elérése. A kajak mellett a kenu szakágban is érmet remélnek.

A mostanában nagyon sikeres tekvandóban az olimpiai kvalifikációra nyolc fő pályázik, nemzetenként négy férfi és négy női kvóta szerezhető.

A kosárlabdázóknál a női csapat jelenleg az 5x5-ös világbajnokságra koncentrál, az olimpiai selejtezőhöz pedig egy sikeres Európa-bajnoki szereplésen át vezet az út.

Az evezősöknél, a beach sprint szakágban három versenyszám került a középpontba. Nagy az átfedés a tengeri és a klasszikus szakág között, de előbbiben most nagyobb az esély a kvótaszerzésre.

A birkózók öt-hét kvótában bíznak. Kötöttfogásban kettő-négy, szabadfogásban egy-kettő, női birkózásban egy kvóta a remélt.

A kézilabdázók a férfiak esetében a világbajnoki kvalifikációban, de ehhez szükség van a nemzetközi szövetség szabadkártyájára. A női válogatottnál a korábbi korosztályos világversenyeken dobogós játékosok alkothatják a csapat gerincét.

