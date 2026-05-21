Labdarúgás: legyőzte a svájciakat az U16-os válogatott

A kedden elszenvedett 2–1-es vereség után csütörtökön ismét megmérkőzött egymással a magyar és a svácji U16-os labdarúgó-válogatott. A Telkiben rendezett második felkészülési találkozón a mieink – a szünetbeli döntetlent követően – két végjátékban szerzett góllal 3–1-re nyertek.

„Talán a legjobb első félidőt láthattuk, amióta ezzel a csapattal dolgozom – értékelte a meccset Szalai László szövetségi edző az mlsz.hu-nak. – Ezen a tavaszon mérkőzésről mérkőzésre javultunk szinte minden tekintetben, és véleményem szerint mostanra eljutottunk odáig, hogy olyan csapat lép feljebb, amely az U17-es korosztályban is eredményes lehet. A három gólunk mellett rúgtunk még két kapufát is, de ennél is nagyobb boldogságot jelent, hogy a játékosok igazi csapatként küzdöttek egymásért, miközben remekül futballoztak. Ősztől már új edző készíti fel a srácokat, nagy öröm volt nekem, hogy két évig velük foglalkozhattam, sok sikert kívánok nekik a további pályafutásukhoz!

Magyarország–Svájc 3–1 (1–1)

Magyarország: Czinki Dávid – Mészáros Magor (Pető Botond, 80.), Hermann Dávid, Piróth Edvin, Bársony Dániel (Bagó Bennett, 50.) – Horváth Áron, Bucsák Mihály, Angyal Adrián (Élő Csongor, 64.) – Ördög Gergő (Zsuppán Kornél, 64.), Farkas Timót, Szegedi Botond (Sárdi Márk, 80.)

Gólszerző: Ördög (45+1.), Bucsák (87.), Zsuppán (92.), ill. Shaqiri (45.)

