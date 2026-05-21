„Apa, bajnokok vagyunk!” – fia sírva közölte a nagy hírt az Arsenal edzőjével

„Az egyik legjobb érzés, amit valaha átéltem – mondta a spanyol szakember a BBC-nek a bajnoki címről. – A játékosokkal és a stábbal kellett volna néznem a meccset, mert ezt szerették volna, de egyszerűen nem voltam rá képes.”

Arteta húsz perccel a kezdő sípszó előtt távozott az Arsenal edzőközpontjából, és egyetlen percet sem látott a rivális találkozójából.

„Kimentem a kertbe, tüzet raktam, és grillezni kezdtem. Nem néztem a meccset. Csak néha hallottam némi zajt a nappaliból, aztán egyszer csak megtörtént a csoda. A legidősebb fiam kinyitotta a kertajtót, felém rohant, sírni kezdett, megölelt, és azt mondta: »Apa, bajnokok vagyunk!« Aztán jött a másik két fiam és a feleségem is. Gyönyörű pillanat volt. Látni az ő örömüket, akik mindig mellettem állnak, egyszerűen varázslatos volt. Egy perccel később Martin Ödegaard videóhívásban keresett.”

Az Arsenal trénere azt is elárulta, hogy a lefújás után azonnal felhívta gyermekkori barátját, a Bournemouth vezetőedzőjét, Andoni Iraolát. A két baszk tréner ugyanabban a régióban nőtt fel, és fiatalon együtt futballozott az Antiguoko utánpótláscsapatában San Sebastiánban.

„Először gratuláltam neki ahhoz a fantasztikus munkához, amit végez. Majd azt is mondtam neki, hogy majdnem elvette tőlünk a Premier League-et, amikor áprilisban legyőztek minket, most pedig segített megnyerni” – mondta nevetve Arteta.