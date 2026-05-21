Bondár Anna búcsúzott a rabati tenisztorna negyeddöntőjében

A világranglistán 58. játékos csütörtökön az ukrán Anhelina Kalinyinával (84.) csapott össze, akitől az első két találkozójukon kikapott, idén Brisbane-ben viszont sikerült legyőznie őt. A negyedik csata négy brékkel indult, majd a Honvéd sportolója 3:3-nál megint elvesztette az adogatását, s ezt a hátrányt már nem tudta ledolgozni. A második felvonásban a 28 éves magyar 4:1-re elhúzott, ám a rangsor 25. helyén is megfordult riválisa sorozatban négy gémet hozva fordított, majd 5:4-nél Bondár két mérkőzéslabdát hárított, és 5:5-re mentette a játszmát. Ekkor viszont ismét elbukta a szerváját, az ukrán pedig másodjára már kiszerválta a meccset.

Ez egyben azt jelenti, hogy nem jött össze a magyar elődöntő, és Bondár helyett Kalinyina találkozik majd Udvardy Pannával a négy között.

WTA-TORNA, RABAT (283 ezer dollár, salak)

Negyeddöntő

Anhelina Kalinyina (ukrán)–Bondár Anna (5.) 6:4, 7:5