Bondár Anna búcsúzott a rabati tenisztorna negyeddöntőjében

2026.05.21. 18:11
Bondár Anna (Fotó: Getty Images)
Az ötödik helyen kiemelt Bondár Anna búcsúzott a negyeddöntőben a 283 ezer dollár (88 millió forint) összdíjazású rabati salakpályás női tenisztornán.

A világranglistán 58. játékos csütörtökön az ukrán Anhelina Kalinyinával (84.) csapott össze, akitől az első két találkozójukon kikapott, idén Brisbane-ben viszont sikerült legyőznie őt. A negyedik csata négy brékkel indult, majd a Honvéd sportolója 3:3-nál megint elvesztette az adogatását, s ezt a hátrányt már nem tudta ledolgozni. A második felvonásban a 28 éves magyar 4:1-re elhúzott, ám a rangsor 25. helyén is megfordult riválisa sorozatban négy gémet hozva fordított, majd 5:4-nél Bondár két mérkőzéslabdát hárított, és 5:5-re mentette a játszmát. Ekkor viszont ismét elbukta a szerváját, az ukrán pedig másodjára már kiszerválta a meccset.

Ez egyben azt jelenti, hogy nem jött össze a magyar elődöntő, és Bondár helyett Kalinyina találkozik majd Udvardy Pannával a négy között.

WTA-TORNA, RABAT (283 ezer dollár, salak)
Negyeddöntő
Anhelina Kalinyina (ukrán)–Bondár Anna (5.) 6:4, 7:5

Tenisz: Udvardy Panna elődöntős Rabatban

A magyar versenyző a kolumbiai Camila Osoriót verte meg két játszmában.

 

 

Roland Garros: Szvitolinával csap össze Bondár Anna; svájci ellenfél vár Udvardy Pannára

