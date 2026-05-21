Külföldről érkezik a DVSC új vezetőedzője

„Ez a bajnokság élesebb és kiegyensúlyozottabb volt, mint az előzőek, az a célunk, hogy a DVSC minden évben kiléphessen a nemzetközi porondra. Turbulens idény áll mögöttünk, kisebb csoda, hogy a csapat így helyt tudott állni – fogalmazott Makray Balázs a DVSC hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint. – Egy éve egy idegtépő hajrában tudtunk bennmaradni, ám az akkor új tulajdonosként feltűnő csoport által elképzelt jövő nem tudott működni. Nagyon komoly erőforrásokat kellett mozgósítani tavaly ősszel, hogy túléljük a nehéz időszakot. (…) A most véget ért idényért egyértelműen jár az elismerés Sergio Navarrónak és stábjának, valamint természetesen a játékosoknak is. A DVSC mind a fiatalperces szabályozás, mind a magyarszabály tekintetében túlteljesített, ilyen szempontból is minden elvárásnak megfelelt. Az elmúlt öt alkalomból háromszor is DVSC-s játékos lett az év felfedezettje, konkrétan Baráth Péter, Vajda Botond és most Szűcs Tamás, így joggal mondhatjuk, hogy a Loki a hagyományokhoz híven jelenleg is remek lehetőségeket kínál a fiatal tehetségeknek. Végezetül ne feledkezzünk meg arról, hogy a hazai átlagnézőszám 7000 felett volt az elmúlt idényben, ami 14 éves csúcsot jelent.”

Bogdán Ádám arról beszélt, hogy két héten belül nyilvános lehet az új vezetőedző kiléte, aki a klubhonlap szerint külföldről érkezik. A sportigazgató azt is elmondta, azt szeretnék, ha Dzsudzsák Balázs maradna a csapat kötelékében.

A DVSC továbbá hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződésének lejártával távozik a csapattól Amos Youga. A 33 éves középpályás 2024 decemberében érkezett Debrecenbe, ahol összesen 32 bajnokin lépett pályára, és három gólt szerzett.