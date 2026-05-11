Nyolcadik lett a férfi csapat a puska összetett trióban a sportlövő Eb-n

A három testhelyzetű összetett szám hagyományos versenye pénteken nem sikerült jól a mieinknek, akik hétfőn javíthattak volna. A trió számban 11 csapat indult, s a viadal első szakaszából az első nyolc jutott tovább. A versenyzőknek 15-15 lövést kellett leadniuk térdelő, fekvő és álló testhelyzetben. A magyar hármasból Péni lőtt a legjobban, 441 körrel zárt, s bár társainak ezúttal nem ment igazán jól, Hári 434, Pekler pedig 430 kört produkált, az 1305 körös összeredmény a hetedik helyhez elég volt, így továbbjutottak.

A második szakaszban – melyben ismét 15-15 lövés várt valamennyi puskásra – dőlt el, hogy melyik két egység csatázhat majd az aranyéremért és melyik kettő a bronzért. A verseny során viszonylag gyorsan egyértelművé vált, hogy a mieink a helyosztón nem lesznek érdekeltek, mivel egyikük sem tudott kiemelkedően teljesíteni, mindhárom testhelyzetben sok hiba csúszott be és 1297 körrel a nyolcadik helyen végeztek.