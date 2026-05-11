Marko Nikolics: Varga Barnabás még nem ért fel pályafutása csúcsára

Bár az AEK végül magabiztos előnnyel ért fel a csúcsra a bajnokságban, Nikolics hangsúlyozta: a görög rájátszás rendkívül megterhelő.

„Teljesen más világ. Csak rangadókat játszol, minden meccs hatpontos. Nagyon nehéz sorozat, de végig jó formában futballoztunk. Emellett az európai menetelésünk is sokat kivett a csapatból.”

A beszélgetés egyik legérdekesebb része természetesen Varga Barnabásról szólt. Nikolics mosolyogva kezdte a témát.

„Először is, majdnem »kinyírtam« a múlt vasárnapi meccsen, amikor kihagyott egy óriási helyzetet – viccelődött a tréner. – Ha belövi, már akkor nyolc pont lett volna az előnyünk a tabellán…”

Aztán gyorsan komolyra fordította a szót, és egyértelművé tette: a 31 éves magyar támadó nem véletlenül került Athénba.

„Igen, Barnabás az én választásom volt, én szemeltem ki az AEK számára. Folyamatosan figyelem a magyar bajnokságot és a magyar játékosokat, ő pedig az elmúlt években rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott. Természetesen fontos, hogy számos gólt szerez, de nem csak erről van szó. Pontrúgásoknál támadásban és védekezésben is rengeteget segít, kiváló a fejjátéka, rengeteget dolgozik a csapatért, és fizikailag is nagyon erős. Olyan profilú csatár, amilyen korábban hiányzott a keretünkből. A futballban nem elég a technikai tudás. A nagy kluboknál karakterre is szükség van. Görögországban hatalmas a nyomás, minden mérkőzés telt házas, a szurkolók szenvedélye óriási. Nem minden játékos képes ezt kezelni. Varga Barnabás viszont nagyon gyorsan alkalmazkodott. Már korábban tudtam róla, hogy erős a személyisége, de itt ez különösen gyorsan látszott. Van benne egyfajta nemzetközi karakter, ami elengedhetetlen ezen a szinten.”

Varga Barnabás akcióban (Fotó: Getty Images)

A tréner azt is elárulta, hogy az öltözőben már az érkezése előtt nagy várakozás övezte a magyar csatárt.

„A játékosok videókat néztek róla, és odajöttek hozzám kérdezgetni: tényleg jön? Már úton van? Egészséges? A futballisták azonnal felismerik a minőséget egymásban. Érezték, hogy olyan erősséget hoz a csapatba, amelyre szükségünk van. Nem minden magyar játékos kész arra, hogy külföldön futballozzon, ezt tapasztalatból mondom. De Barnabás már korábban szerepelt Ausztriában, majd a Ferencvárosban játszott, ahol szintén komoly nyomás nehezedik a játékosokra. Ez sokat számított.”

A szerb szakember szerint Varga Barnabás még korántsem ért pályafutása csúcsára.

„Régen az ő korában a futballisták már lefelé tartottak, ma viszont megfelelő fizikai állapot mellett akár negyvenéves korig is lehet magas szinten játszani. Ha egészséges marad és továbbra is ilyen profi a hozzáállása, nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál.”

Az AEK vezetőedzője azt is hangsúlyozta, hogy a következő idény még nagyobb kihívásokat tartogathat.

„Szeretnénk a Bajnokok Ligájában szerepelni és újra erős európai idényt futni. Ehhez bő keretre lesz szükségünk. Barnabás mellett Luka Jovics és a fiatal Zini is fontos szerepet kaphat. Jó a csatársorunk, és minden játékosra szükségünk lesz.”

A görög bajnoki cím tehát nemcsak az AEK, hanem Varga Barnabás számára is mérföldkő lehet. A magyar csatár későn indult pályafutása újabb bizonyítéka, hogy megfelelő mentalitással és kitartással a legmagasabb szintekre is el lehet jutni.