Röplabda: Vasas- és BRSE-dominancia a leány utánpótlás-bajnokságokban

Azok után, hogy a fiú röplabdázóknál kialakult az országos döntők mezőnye valamennyi utánpótlás-bajnokságban, időközben a női szakágban szintén befejeződtek a középszakasz küzdelmei, és a lányoknál is biztossá váltak a hatos döntői résztvevői az U20-as, az U17-es, az U15-ös és U13-as korosztályban is.

A legidősebbeknél a Vasas SC rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott eddig a teljes idényben,

a veretlenül lehozott alapszakaszt követően a középszakaszt 15/1-es mutatóval abszolválták, és végeztek viszonylag nagy előnnyel az első helyen. Másodikként a címvédő BRSE jutott be az országos döntőbe, a békéscsabaiak 12 győzelemmel és 4 vereséggel végeztek a középszakaszban. Mögöttük MTK Budapest (11/5), Szolnoki Sportcentrum (9/7), UTE (9/7), BVSC-Zugló (6/10) sorrend alakult ki. Az utolsó döntős helyért a BVSC a záró fordulóban egy ponttal előzte meg a Kaposvárt (6/10). Az U20-asok országos döntőjét május 22-24. között Újpesten rendezik meg.

Az U17-esek között a regnáló bajnok Békéscsaba és a Vasas az egész szezonban fej fej mellett haladt a tabellán.

Az alapszakaszban mindkét együttes 7/1-es mérleggel és azonos pontszámmal (21) zárt, majd

a középszakaszban végül a BRSE bizonyult jobbnak (14/2)

azzal, hogy a záró játéknapon 3:0-ra verte hazai pályán a Vasast (13/3). A két éllovast az Újpest (11/5), a Vasas második csapata (10/6), a MÁV Előre (8/8) és a DVTK (8/8) követi az országos döntőbe kerülést érő első hat helyen.

A Vasas U20-as csapata magabiztosan menetel az egész évadban Forrás: MRSZ

Az U15-ösök mezőnyében kísértetiesen hasonló a helyzet abból a szempontból, hogy

a Békéscsaba (15/1) nyerte a középszakaszt,

mindössze egyetlen vereséget szenvedve. A Vasas (13/3) nem sokkal lemaradva a második helyre futott be, méghozzá a BVSC (12/4), korábban az alapszakaszt meglepetésre megnyerő Szolnok (8/8), az UTE (7/9) és a budai Emericus SE (7/9) előtt. Az U15-ösök országos döntőjét május 15-17. között a Vasas otthonában, a Folyondár utcában tartják meg.

Az U13-asoknál ugyancsak a Vasas és a BRSE versenyfutásának lehetünk szemtanúi, ezúttal viszont fordított sorrendben, vagyis az U20-asokhoz hasonlóan, itt is a fővárosi piros-kékek jutottak be első helyen a hatos döntőbe. Az óbudaiak és a békéscsabaiak is 15/1-es mutatóval fejezték be a középszakaszt, viszont előbbieknek kettő ponttal több jött össze ezeken a meccseken. A fennmaradó négy döntős helyre az Újpest, a Szolnok, a gödöllői MATE-GEAC és a Kaposvár ért oda.

Az elmúlt évadban a BRSE három korosztályban (U20, U17 és U15) is bajnok lett, míg a Vasasnak (U13) egy arany jutott a kiemelt korcsoportokban.

(Kiemelt képen: a Békéscsaba bajnoki címvédő és középszakaszgyőztes U17-es leánycsapata Forrás: BRSE)