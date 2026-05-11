Ez egyedül Ricardo döntése – Schindler nem tudja, ki lesz a párja a darts csapat-vb-n

A World Cup of Dartsra hivatalosan minden nemzet két legelőkelőbb ranglistás helyezettje kvalifikál, ami a házigazda németek esetében a 18. Martin Schindlert és a 35. Ricardo Pietreczkót jelentené.

Csakhogy utóbbi játékos súlyos formahanyatlással küzd, aminek oka az úgynevezett dartitis mentális probléma. Ennek következtében a játékos annyira bizonytalan a dobásában, hogy csak nehezen tudja elengedni a nyilat, és sokszor pluszban rá kell próbálnia egy-egy dobásra.

Pietreczko esetében ez látványos volt pénteken a grazi European Tour-versenyen, amelyen Kovács Patriktól vereséget szenvedett, illetve a múlt hét elején az angliai Players Championship-viadalakon, amelyek közül az egyiken 60 pont alatti átlaga miatt fel is adta a mérkőzését. Pietreczko ilyen állapotban a németek csapat-vb-szereplését is visszavetheti, erről kérdezték Grazban a csapattársát.

„Figyelem a szereplését, és természetesen láttam, mi történt vele Angliában. A World Cup of Darts-szereplés egyedül Ricardo döntése – mondta Schindler, aki tavaly Pietreczko oldalán többek között a Luke Littler, Luke Humphries angol páros legyőzésével az elődöntőig menetelt. – A tavalyi versenyen nagyon jól játszott, láthatta mindenki, hogy az alapok megvannak, és az ember nem felejt el dartsozni egy év alatt. Ha úgy érzi, hogy belevág és menni fog neki, bízom benne. Persze azt is megértem, ha miután őszintén magába nézett, úgy dönt, hogy ezt most nem vállalja. Ha szemernyi kétsége is van, bátor és érett döntés lenne a visszalépés, de bárhogy is határoz, mellette állok és támogatom.”

Ha Pietreczko úgy dönt, hogy nem vesz részt a június 11. és 14. között Frankfurtban esedékes csapat-vb-n, a világranglistán 43. Niko Springer, a Hungarian Darts Trophy tavalyi győztese ugrik be a helyére.

Magyarországot Kovács Patrik és Székely Pál képviseli a versenyen.