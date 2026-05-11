Verstappen szerint a 2027-re tervezett szabályváltozások sem lesznek elegendők

Max Verstappen számít az új, 2026-ban bevezetett motorszabályok egyik leghangosabb kritikusának: a holland pilóta nevezte már a királykategóriát szteroidozott Formula–E-nek, viccnek, hasonlította Mario Karthoz, és tett olyan kijelentést, hogy akinek tetszik a jelenlegi versenyzés, az nem ért a Formula–1-hez. A négyszeres világbajnok emellett bevallotta, el kell gondolkoznia a folytatáson, és nem zárta ki, hogy hátat fordít a sportágnak sem.

Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) több szabálymódosítást is érvénybe léptetett a Miami Nagydíjtól, Verstappen ennek nem igazán érezte hatását, és a 2027-re tervezett változtatásokat sem találja elégségesnek. Azt ugyanakkor elismerte, élvezhetőbbé vált a Red Bull vezetése, és már nem utasnak érzi magát a saját versenygépében. „Egyszerűen el kell mozdulnunk az 55-45 százalékos aránytól, és legalább az előző, a hibrid szabályokhoz kellene visszatérnünk. Ha megint 75 vagy 80 százalék lesz a belső égésű motor aránya, az sokat segítene.”

„Én csak azon gondolkozom, hogyan lehetne jobbá tenni ezt a sportot. Az nincs rendjén, hogy ha gyorsabban mész át egy kanyaron, amivel időt kellene nyerned, akkor bűnhődsz emiatt a következő egyenesben. Tényleg szabadulnunk kell ettől” – mondta az Autosportnak adott nyilatkozatában.