Verstappen szerint a 2027-re tervezett szabályváltozások sem lesznek elegendők
Max Verstappen számít az új, 2026-ban bevezetett motorszabályok egyik leghangosabb kritikusának: a holland pilóta nevezte már a királykategóriát szteroidozott Formula–E-nek, viccnek, hasonlította Mario Karthoz, és tett olyan kijelentést, hogy akinek tetszik a jelenlegi versenyzés, az nem ért a Formula–1-hez. A négyszeres világbajnok emellett bevallotta, el kell gondolkoznia a folytatáson, és nem zárta ki, hogy hátat fordít a sportágnak sem.
Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) több szabálymódosítást is érvénybe léptetett a Miami Nagydíjtól, Verstappen ennek nem igazán érezte hatását, és a 2027-re tervezett változtatásokat sem találja elégségesnek. Azt ugyanakkor elismerte, élvezhetőbbé vált a Red Bull vezetése, és már nem utasnak érzi magát a saját versenygépében. „Egyszerűen el kell mozdulnunk az 55-45 százalékos aránytól, és legalább az előző, a hibrid szabályokhoz kellene visszatérnünk. Ha megint 75 vagy 80 százalék lesz a belső égésű motor aránya, az sokat segítene.”
„Én csak azon gondolkozom, hogyan lehetne jobbá tenni ezt a sportot. Az nincs rendjén, hogy ha gyorsabban mész át egy kanyaron, amivel időt kellene nyerned, akkor bűnhődsz emiatt a következő egyenesben. Tényleg szabadulnunk kell ettől” – mondta az Autosportnak adott nyilatkozatában.
Az elmúlt időszakban szárnyra kaptak olyan híresztelések, hogy Verstappen adott esetben a McLarennél is folytathatja, s helyét Oscar Piastri veheti át a Red Bullban. A wokingi csapat vezérigazgatója, Zak Brown ugyanakkor nem szívesen nézne új versenyző után, elégedett a jelenlegi felállással.
„Nem is lehetnék elégedettebb a mostani pilótapárossal. Lando (Norris) és Oscar nemcsak két nagyszerű srác a pályán, és azon kívül is, de megvan közöttük ez a kémia is, ami a garázsban, a gyárban, a bokszfalon, illetve az egész versenycsapaton belül uralkodik, és ez az, ami szerintem nagy mértékben meghatározza a McLaren sikereit is. Nem örülhetnék jobban annak, amink van, és egyáltalán nem áll szándékomban változtatni ezen.”
Ha a McLarennek mégis új pilóta után kell néznie, Verstappen előkelő helyen szerepelne a listán. „Csodálatos versenyző, szóval ha megüresedne egy hely, más lenne a történet. Ha megnézzük, mekkora tehetsége van, igen, de rengeteg remek pilóta van odakint. (Charles) Leclerc fantasztikus munkát végez, és nagyszerű látni, hogy (Lewis) Hamilton is visszanyerte a formáját. Kimi (Antonelli) remekül teljesít, és (George) Russell is nagyszerű pilóta, de nézzük meg, mit művel Kimi.”
„Szinte azt az érzetet kelti, hogy ő a bajnokság első számú esélyese, de tudjuk, milyen gyorsan változhatnak a dolgok ebben a sportágban. Ugyanakkor elégedett vagyok azzal, amink van, szóval bízom benne, hogy nem kell új pilótát keresnem” – tette hozzá a Sky Sports F1-nek adott nyilatkozatában.
Ami a Red Bull csapatát illeti, a nehéz kezdés után sikerült maga mögött hagynia a mezőny közepét, és egyértelműen előrelépett az élmezőnybe. Verstappen Floridában az első sorból rajtolhatott, és végül ötödikként ért célba, ami nagy előrelépést jelentett, de még így maradt bőven tennivaló. Az RB22-es továbbra is hat kilogrammal az előírt minimum súlyhatár felett van. Ugyan a „vörös bikák” a soron következő Kanadai GP-re is terveznek kisebb újításokat, jelentős frissítések az „európai szezonban” érkezhetnek.
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
