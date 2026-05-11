Barcelona kék-fehér felén lett sportigazgató Monchi – hivatalos

Az 57 éves sportvezető szerződésének hosszát a klub nem közölte, azt viszont igen, hogy a klub sportszakmai irányításáért felel majd.

Mint ismeretes, Monchi 2000 és 2017, illetve 2019 és 2023 között irányította a Sevillát, amellyel hét UEFA-kupát/Európa-ligát, két Király-kupát, valamint egy Európai Szuperkupát nyert. Szűk két évig (2017 és 2019 között) az AS Roma sportigazgatója volt, majd 2023 nyarától 2025 szeptemberéig az Aston Villánál töltött be hasonló pozíciót.

Az Espanyol jelenleg a bajnoki tabella 14. helyén áll, két ponttal megelőzve a már kieső helyen álló Alavést, de még nyeretlen a 2026-os esztendőben.