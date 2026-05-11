Férfi kézilabda NB I: jótékonysággal büntetik a gyenge szereplést a Csurgónál

Csupán egy pontot szerzett a magyar férfi kézilabda-bajnokság legutóbbi öt fordulójában a Csurgói KK, amely vasárnap otthon kapott ki 31–28-ra a tabellán mögötte álló Komlótól. A gyenge szereplés láttán a somogyiak vezetősége drasztikus lépésre szánta el magát, és Facebook-oldalán bejelentette: a játékosok és a szakmai stáb következő fizetését megfelezi, és a fennmaradó összeget jótékonysági célokra fordítja.

„Megszakítás nélkül a tizennyolcadik idényünket töltjük a magyar kézilabda élvonalában és talán elmondhatjuk, hogy ezalatt felépítettünk valamit és kivívtunk némi tekintélyt is. Ezt pedig kötelességünk megóvni. Éppen ezért a tegnapi, Komló elleni vereség mellett nem mehetünk el szó nélkül. Nem azért, mert kikaptunk, hanem azért, mert a vereséget ismét saját magunknak köszönhetjük. Attól a csapattól, amelyik képes legyőzni a Tatabányát, az FTC-t, a Győrt és pontot tud szerezni a Szeged ellen, elfogadhatatlan az utóbbi hetekben mutatott teljesítmény: április elejétől számítva az elmúlt öt bajnoki fordulóban egy pontot szereztünk. Mindezekre figyelemmel a klub vezetése úgy döntött, hogy a játékosok és a szakmai stáb – a mutatott teljesítménnyel arányban – következő fizetésének felét kapja meg, az így megmaradó ötven százalékot pedig klubunk a mai napon átutalta egyenlő arányban a Bethesda Kórház Alapítványnak és a Démétér Alapítványnak” – szól a klub közleménye.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

CSURGÓI KK–CARBONEX-KOMLÓ 28–31 (13–13)

Csurgó, 700 néző. Vezette: Hargitai, Markó

CSURGÓ: VÁCZI D. – Ratkovics 2, Brajovics 1, KISS B. 4, VASVÁRI, Herceg 3, Bazsó 2. Csere: Zaponsek (kapus), Szűcs Balázs 1, ALILOVIC 10 (6), Gábor M., Maracskó 1, Németh Bulcsú, Rotim, Pipp 1, Horváth P. 3. Edző: Alem Toszkics

KOMLÓ: ÁGOSTON Á. – Urbán 3, Váczi M. 2, ÁCS P. 5, Szöllősi O., JERKOVICS 6, ÁG 5 (2). Csere: Farkas B. (kapus), Pejovics 3, Varga Sz., Borsos 2, Gulyás G., Kovacsevics 1, Pauló, Zennadi 4, Menyhárt. Edző: Péter Szabó Dávid

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 15. p.: 7–6. 22. p.:11–8. 26. p.: 11–10. 28. p.: 11–12. 37. p.: 16–18. 42. p.: 21–19. 49. p.: 22–26. 54. p.: 24–27. 58. p.: 26–30.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 8/6, ill. 4/2