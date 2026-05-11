Férfi kézilabda NB I: jótékonysággal büntetik a gyenge szereplést a Csurgónál

2026.05.11. 15:43
Fotó: Csurgói KK
férfi kézilabda NB I Komló kézilabda büntetés Csurgói KK jótékonyság
A Komlótól hazai pályán elszenvedett 31–28-as vereség után a férfi kézilabda NB I 8. helyén álló Csurgói KK vezetősége úgy döntött: a játékosok és a szakmai stáb következő hónapra járó fizetésének felét a Bethesda Kórház Alapítványnak és a Démétér Alapítványnak utalják át.

Csupán egy pontot szerzett a magyar férfi kézilabda-bajnokság legutóbbi öt fordulójában a Csurgói KK, amely vasárnap otthon kapott ki 31–28-ra a tabellán mögötte álló Komlótól. A gyenge szereplés láttán a somogyiak vezetősége drasztikus lépésre szánta el magát, és Facebook-oldalán bejelentette: a játékosok és a szakmai stáb következő fizetését megfelezi, és a fennmaradó összeget jótékonysági célokra fordítja.

„Megszakítás nélkül a tizennyolcadik idényünket töltjük a magyar kézilabda élvonalában és talán elmondhatjuk, hogy ezalatt felépítettünk valamit és kivívtunk némi tekintélyt is. Ezt pedig kötelességünk megóvni. Éppen ezért a tegnapi, Komló elleni vereség mellett nem mehetünk el szó nélkül. Nem azért, mert kikaptunk, hanem azért, mert a vereséget ismét saját magunknak köszönhetjük. Attól a csapattól, amelyik képes legyőzni a Tatabányát, az FTC-t, a Győrt és pontot tud szerezni a Szeged ellen, elfogadhatatlan az utóbbi hetekben mutatott teljesítmény: április elejétől számítva az elmúlt öt bajnoki fordulóban egy pontot szereztünk. Mindezekre figyelemmel a klub vezetése úgy döntött, hogy a játékosok és a szakmai stáb – a mutatott teljesítménnyel arányban – következő fizetésének felét kapja meg, az így megmaradó ötven százalékot pedig klubunk a mai napon átutalta egyenlő arányban a Bethesda Kórház Alapítványnak és a Démétér Alapítványnak” – szól a klub közleménye.

KÉZILABDA 
FÉRFI NB I 
CSURGÓI KKCARBONEX-KOMLÓ 28–31 (13–13)
Csurgó, 700 néző. Vezette: Hargitai, Markó
CSURGÓ: VÁCZI D. – Ratkovics 2, Brajovics 1, KISS B. 4, VASVÁRI, Herceg 3, Bazsó 2. Csere: Zaponsek (kapus), Szűcs Balázs 1, ALILOVIC 10 (6), Gábor M., Maracskó 1, Németh Bulcsú, Rotim, Pipp 1, Horváth P. 3. Edző: Alem Toszkics
KOMLÓ: ÁGOSTON Á. – Urbán 3, Váczi M. 2, ÁCS P. 5, Szöllősi O., JERKOVICS 6, ÁG 5 (2). Csere: Farkas B. (kapus), Pejovics 3, Varga Sz., Borsos 2, Gulyás G., Kovacsevics 1, Pauló, Zennadi 4, Menyhárt. Edző: Péter Szabó Dávid
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 15. p.: 7–6. 22. p.:11–8.  26. p.: 11–10. 28. p.: 11–12. 37. p.: 16–18. 42. p.: 21–19. 49. p.: 22–26. 54. p.: 24–27.  58. p.: 26–30. 
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 8/6, ill. 4/2

  1. Veszprém

25

25

982–675

+307 

50 

  2. Szeged

25

21

1

3

892–682

+210 

43 

  3. Tatabánya

25

19

6

781–721

+60 

38 

  4. FTC

25

15

2

8

817–763

+54 

32 

  5. NEKA

25

11

3

11

682–734

–52 

25 

  6. Balatonfüred

25

11

2

12

664–727

–63 

24 

  7. PLER

25

10

2

13

673–717

–44 

22 

  8. Csurgó

25

7

5

13

689–701

–12 

19 

  9. Győr

25

8

3

14

714–750

–36 

19 

10. Gyöngyös

25

9

16

675–730

–55 

18 

11. Budai Farkasok-Rév

25

6

6

13

656–727

–71 

18 

12. Komló

25

6

3

16

673–747

–74 

15 

13. Szigetszentmiklós

25

6

3

16

640–737

–97 

15 

14. Budakalász

25

4

4

17

684–811

–127 

12 

Az állás

 

 

