Füri Csilla: Kicsi profi öttusázókat szeretnék továbbadni

A KSI öttusaszakosztályának utánpótlásedzője, Füri Csilla igen eredményes sportolói pályafutást tud maga mögött. A tréner öttusázóként 2002-ben San Franciscóban csapatban, egy évvel később Pesaróban váltóban nyert világbajnokságot Simóka Bea és Vörös Zsuzsanna társaságában. 2004-ben Albenában egyéni Európa-bajnoki címet szerzett, emellett csapatban és váltóban további négy aranyat érdemelt ki kontinensviadalokon a Budapesti Honvéd versenyzőjeként. 2001-ben az év magyar öttusázójának választották. Az öttusa mellett két másik sportágban is jeleskedett. Úszásban 100 méter pillangón 1988-ban magyar bajnok lett, míg triatlonban is eljutott a válogatottságig és három Eb-n képviselte a magyar színeket. Sportolói pályafutása után az edzői hivatást választotta és a KSI-ben 2008 óta foglalkozik utánpótláskorú öttusázókkal.

„A sportolói pályafutásom után kézenfekvő volt, hogy edzőként fogok tovább dolgozni, hiszen egyrészt az öttusához értettem a legjobban, másrészt ezzel is foglalkoztam a legszívesebben – mondja. – Annak idején úszóként kezdtem és a KSI-ben az edzői pályám elején nagyon sok segítséget kaptam, rengeteget tanultam az egyesületben úszóedző Verrasztó Gabriellától. Az U15-ösöket és az U17-eseket edzem a szakosztályban. Ezek a korosztályok a kamaszkor sajátosságai miatt nagy kihívást jelentenek, ugyanakkor megvan a velük való munka szépsége is. A KSI-ben feladásos rendszerben dolgozunk. Hozzám Jámbor Gyöngyitől érkeznek a gyerekek, én pedig Kasza Róbert csoportjába adom tovább őket. Amikor edzősködni kezdtem, akkor a nálam felkészülő gyerekek még csak háromtusáztak, azaz három versenyszámra készültek, az úszásra, a futásra és a lövészetre. Amióta a lovaglást felváltotta az OCR, azóta az U15-ösök négy-, az U17-esek pedig öttusáznak. Előbbieknek még nincs vívás a világversenyeken, de az utóbbiaknak már a páston is bizonyítaniuk kell.

Az öt számra való felkészülés összehangolása nem csak az edzőknek jelent komoly feladatot, hanem a gyerekeknek is, akik az iskola mellett végzik a edzéseket.

Egyébként az utánpótláskorúak szempontjából az OCR-t tartom a legkönnyebb versenyszámnak, mert azt látom, hogy a gyerekek szívesen csinálják, egyfajta játszótérként tekintenek az akadálypályára. A vívás már nehezebben szokott menni nekik.”

Füri Csilla Fotó: Máj Tamás

Füri Csilla az elmúlt években számos kiváló öttusázóval foglalkozott, többek között az olimpiai bajnok Gulyás Michelle is a csoportjában edzett. És ha a csak a tavalyi évet nézzük, akkor egészen kiemelkedő teljesítmény, hogy a tanítványai az U15-ös és az U17-es Európa-bajnokságról összesen tizennégy érmet hoztak haza. Egyéniben Rajncsák Diána az U19-es Eb-t nyerte meg, Kósa Nóra az U15-ösök között nem talált legyőzőre, Balzsay Jázmin az U17-es kontinensviadalon lett ezüstérmes. Továbbá Rajncsák leány váltóban és csapatban ezüstöt, Balzsay és Kósa vegyes váltóban, valamint csapatban is aranyat ünnepelhetett. Az U15-ös Eb-n győztes Kósa, Kertai Gréta (az edzőnő lánya – a szerk.), Gyarmati Míra trió mindegyik tagja KSI-s és az U15-ös Európa-bajnok fiúcsapatban is akadt sportiskolás Szabó D. Fülöp személyében. Plusz bronzérmes lett a Kertai, Gyarmati váltó.

„Az elmúlt évben rendkívül sikeresen szerepelt a szakosztályunk, amely igazi csapatmunka eredménye és minden nálunk dolgozó edző érdeme. Titokban reménykedtem a fiatalok jó szereplésében, de ennyi éremre azért nem számítottam.

Büszkeséggel tölt el, hogy az edzősködésem kezdete, 2008 óta minden évben volt utánpótlás-válogatott tanítványom.

Ezzel együtt a szakosztályban nem az eredmény az elsődleges, hanem az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a klubban, szeressék, amit csinálnak és szívesen jöjjenek edzésre. A nagyjából húsz fős csoportomban sem mindenkinek a válogatottság a célja, és nagyon örülnék, ha még többen jönnének olyanok is, akik csak mozogni, sportolni szeretnének. Viszont határozott edzőnek tartom magam és elvárom, hogy amit a kérek, azt csinálja meg a versenyző.”

Füri Csilla és egyik legeredményesebb tanítványa, Balzsay Jázmin Forrás: KSI

Füri Csilla elmondta, hogy a támogató család szinte elengedhetetlen az eredményes sportoláshoz. A válogatott versenyzői közül többeknek is élsportolók voltak a szüleik, ezeknek a gyerekeknek a fejlődésében rengeteget segít az otthonról hozott szemlélet. Persze, a sikeres pályafutásnak azért nem feltétele a sportos háttér.

„Ha a szülő sportolt, akkor tudja, hogy sok mindent fel kell áldozni és a gyerek csak úgy képes elérni kiemelkedő eredményt, ha ő is maximálisan igyekszik támogatni. Hajnalban kel, elkészíti a reggeliét, iskola előtt elviszi uszodába és folytathatnám. És persze garancia nincs rá, hogy a végén majd sikeres felnőttsportoló lesz a gyerekből.

Én azt tartom a legfontosabb feladatomnak, hogy kicsi profi versenyzőket adjak tovább.

Olyan gyerekeket, akiknek a koruknak megfelelő fizikális, technikai felkészültségük van és az edzések, versenyek tekintetében már mindent tudnak, amit a nagyok is. Nem késnek el, egyedül pakolnak össze, maguktól melegítenek. Az elmúlt időszakban az OCR-nek is betudhatóan nagyon sokat fiatalodott az öttusasport, legalább négy, de megkockáztatom, hogy nyolc évet is. A világbajnokságon, világkupákon tizenévesek érnek oda a legjobbak közé. Sokkal hamarabb jönnek azok az eredmények, amelyekkel el lehet jutni olimpiára is. És akik eljutnak majd a felnőttkorosztályig, nem biztos, hogy sokáig öttusáznak, mert rengeteg lemondással, idővel és energiával jár. Bízom benne, hogy a tanítványaim közül lesznek olyanok, akik a későbbiekben is szép sikereket érnek el.”

(Kiemelt képünkön: Füri Csilla és Rajncsák Diána a 2024-ben a portugáliai U17-es vb-n szerzett ezüstéremmel Forrás: KSI)