Férfi röpi Extraliga: Szabó Vilmos és Pesti Marcell is külföldre igazol – hivatalos

Az idén a Közép-európai Ligában is döntős székesfehérvári együttes közösségi oldalának pénteki bejegyzése szerint Tálosné Rozsinszky Rita szakosztályvezető a csapat évzáró vacsoráján értékelte az idényt. A sportvezető arról beszélt, nehéz évad van a férficsapat mögött, amelyből az idény közben két meghatározó játékos – az egyaránt albán Redi Bakiri és a kapitány Redjo Koci – az idény közepén távozott, majd Eke Péter sérült meg, emiatt „szinte új csapatot kellett építeniük, ami mentálisan nagy kihívást okozott”.

Az együttesnél azt is közölték, hogy „a klub életének első szakasza lezárult”, mivel két meghatározó játékosuk, a válogatott Pesti Marcell és a korábbi nemzeti csapattag, feladó Szabó Vilmos is külföldön folytatja pályafutását.

A 23 éves Szabó 2022 nyarán a Pénzügyőrtől szerződött a MÁV Előréhez, míg a 26 esztendős, feladóátló Pesti 2023 elején külföldről igazolt a fehérváriakhoz. A klubbal tavaly mind a ketten dupláztak, azaz a bajnokság mellett a Magyar Kupában is aranyérmet szereztek.