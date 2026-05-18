Ez egy ilyen nap? Redzic Damir klubja is menesztette edzőjét – hivatalos

2026.05.18. 10:58
Az osztrák élvonalban (Bundesliga) érdekelt Red Bull Salzburg a hivatalos felületein közölte, hogy menesztette Daniel Beichler vezetőedzőt.

A távozó, 37 éves szakember mellett Zlatko Junuzovic másodedző is távozik, míg a hasonló pozíciót betöltő Raphael Ikache a klub akadémiájának keretein belül folytatja a munkát – olvasható a közleményben. 

Daniel Beichler február közepén vette át a Redzic Damirt is foglalkoztató csapat irányítását (korábban a fiókcsapat Liefering edzője volt), s 14 meccsen négy győzelem, három döntetlen és hét vereség volt a mérlege.

A Red Bull Salzburg a bajnokság alapszakaszát a második helyen zárta, a felsőházi rájátszásban viszont negatív spirálba került, s a harmadik helyen, a végső győztes LASK-tól tíz ponttal lemaradva zárta a bajnokságot.

