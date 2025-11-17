Nemzeti Sportrádió

„Nincs veszítenivalónk” – Bénes László a német–szlovák vb-selejtező előtt

2025.11.17. 10:06
Szeptember elején Pozsonyban 2–0-ra legyőzte Szlovákia Németországot, Bénes László (jobbra) szerint a meglepetés a hétfői mérkőzésen sem elképzelhetetlen (Fotó: AFP)
Nyernie kell Lipcsében hétfő este a szlovák labdarúgó-válogatottnak, hogy egyenes ágon kijusson a világbajnokságra. Bénes László, a csapat középpályása lapunknak elmondta, nyomás nélkül állnak a mérkőzéshez.

IGAZI DÖNTŐ a Red Bull Arenában. Lipcsében a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának A-csoportjában két 12 pontos csapat találkozik, Németország ellenfele Szlovákia lesz. Mivel a házigazdának jobb a gólkülönbsége, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány csapatának a csoportelsőséghez a döntetlen is elegendő.

Pénteken Kassán a 90. percben még nagyon feszült volt a szlovák válogatott: a gól nélküli állás az észak­íreknek lett volna kedvező. Már a ráadás zajlott, amikor Bénes László szöglete után Tomás Bobcek megszerezte a hazaiak győztes gólját. 

„Amikor Francesco Calzona mester pályára küldött, csak annyit mondott, minden szabadrúgást és szögletrúgást én végezzek el. Nagyon örülök, hogy a második szöglet sikerült. Töretlenül mentünk előre, mindent megtettünk a sikerért, és az utolsó pillanatban sikerült gólt szereznünk. Elértük azt, amit szerettünk volna: úgy utazunk Lipcsébe, hogy már biztos a második hely, és győzelem esetén egyenes ágon kijutunk a világbajnokságra” – mondta a Nemzeti Sportnak Bénes László.

A hétfői párharc favoritja egyértelműen Németország, ám a szlovákok mellett szól, hogy felszabadultan játszhatnak, ahogy az is, hogy a selejtező szeptemberi nyitányán Pozsonyban 2–0-ra legyőzték a németeket.

„Most egy egészen más találkozó lesz. A németek otthon játszanak, és több előnyt is élveznek: több mint negyven­ezer szurkoló buzdítja őket, és nekik a döntetlen is elég a csoportgyőzelemhez. Ugyanakkor a nyomás rajtuk lesz, nekünk nincs veszítenivalónk. Kimegyünk és megküzdünk velük. Másodiknál rosszabbak már nem lehetünk, csak meglepetést szerezhetünk. Úgy lépünk pályára, hogy győzni akarunk. A pénteki lendületet vinnénk tovább Lipcsében is” – folytatta a török Kayserispor légiósa, aki korábban a Mönchengladbach, az Augsburg és az Union Berlin színeiben is játszott már a Red Bull Arenában.

„Ha jól emlékszem, hol jobban, hol rosszabbul szerepeltünk. Most bízom benne, hogy győzünk. A hétvégén a legfontosabb a regeneráció volt, és úgy kell játszanunk, ahogy mi szeretnénk. Nem félhetünk a nagy csapatoktól, ahogy a korábbi hasonló meccseken sem féltünk. A legfontosabb, hogy teljesítettük a selejtező előtt megfogalmazott célunkat, és most óriási esély előtt állunk, megpróbáljuk kihasználni” – zárta szavait Bénes László.

Németországban már újra pályára léphet Ondrej Duda, aki az előző mérkőzést eltiltás miatt kihagyta. Amennyiben a 30 éves középpályás szerepet kap, 90. válogatottságát ünnepelheti. A hazaiaknál a Borussia Dortmund szélsője, Karim Adeyemi tér vissza sárga lapok miatti eltiltását letöltve.

Julian NAGELSMANN, a német válogatott szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón: – Pénteken Luxemburgban nem játszottunk jól, az első félidőben keveset mozogtunk. A szünet után feljavultunk, nagyobb nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, és a megfelelő pillanatban két gólt szereztünk. Nem volt szép meccs, de a három pont megszerzése volt a lényeg. A Szlovákiában szeptemberben elszenvedett kettő-nullás vereség mindenki számára figyelmeztetés, nem engedhetünk meg magunknak még egy botlást.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
A-CSOPORT, 6. FORDULÓ
20.45: Németország–Szlovákia, Lipcse (Tv: Spíler2)
20.45: Észak-Írország–Luxemburg, Belfast

     
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Németország

5

4

1

10–  3

+7

12

2. Szlovákia

5

4

1

6–  2

+4

12

3. Észak-Írország

5

2

3

6–  6

0

6

4. Luxemburg

5

5

1–12

–11

0

 

 

