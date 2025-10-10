Két gyönyörű gólt rúgott a kazah fiatal, csapata 4–0-ra nyert vb-selejtezőn

Az asztanai mérkőzés hőse Galimzsan Kenzsebek volt: az Elimaj 22 éves játékosa az első és a második félidőben is rúgott egy-egy szép gólt, és lendületes elfutás végén ő adta a passzt Bahtijar Zajnutgyinov gólja előtt.
Liechtenstein már nem juthat tovább a csoportból, Kazahsztánnak még van matematikai esélye a pótselejtezőt érő második hely elérésére – ehhez Észak-Macedóniát idegenben, Belgiumot hazai pályán kellene legyőznie a folytatásban.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
J-CSOPORT, 7. FORDULÓ
Kazahsztán–Liechtenstein 4–0 (Kenzsebek 26., 59., Zajnutgyinov 28., Kaszim 81.)
Később
20.45: Belgium–Észak-Macedónia, Gent (Tv: Arena4)
|A J-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Észak-Macedónia
5
3
2
–
11– 2
+9
11
|2. Belgium
4
3
1
–
17– 4
+13
10
|3. Wales
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|4. Kazahsztán
6
2
–
4
7–11
–4
6
|5. Liechtenstein
6
–
–
6
0–23
–23
0