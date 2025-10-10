Két gyönyörű gólt rúgott a kazah fiatal, csapata 4–0-ra nyert vb-selejtezőn

Az asztanai mérkőzés hőse Galimzsan Kenzsebek volt: az Elimaj 22 éves játékosa az első és a második félidőben is rúgott egy-egy szép gólt, és lendületes elfutás végén ő adta a passzt Bahtijar Zajnutgyinov gólja előtt.

Liechtenstein már nem juthat tovább a csoportból, Kazahsztánnak még van matematikai esélye a pótselejtezőt érő második hely elérésére – ehhez Észak-Macedóniát idegenben, Belgiumot hazai pályán kellene legyőznie a folytatásban.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

J-CSOPORT, 7. FORDULÓ

Kazahsztán–Liechtenstein 4–0 (Kenzsebek 26., 59., Zajnutgyinov 28., Kaszim 81.)

Később

20.45: Belgium–Észak-Macedónia, Gent (Tv: Arena4)