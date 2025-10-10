Nemzeti Sportrádió

Két gyönyörű gólt rúgott a kazah fiatal, csapata 4–0-ra nyert vb-selejtezőn

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.10. 18:03
null
Galimzsan Kenzsebek (a kép a belgák elleni szeptemberi mérkőzésen készült) 22 évesen is kulcsember a kazah válogatottban (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci-vb vb 2026 vb-selejtező foci-vb 2026 Belgium Kazahsztán
Kazahsztán hazai pályán 4–0-ra győzött Liechtenstein ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének pénteki játéknapján.

Az asztanai mérkőzés hőse Galimzsan Kenzsebek volt: az Elimaj 22 éves játékosa az első és a második félidőben is rúgott egy-egy szép gólt, és lendületes elfutás végén ő adta a passzt Bahtijar Zajnutgyinov gólja előtt.

Liechtenstein már nem juthat tovább a csoportból, Kazahsztánnak még van matematikai esélye a pótselejtezőt érő második hely elérésére – ehhez Észak-Macedóniát idegenben, Belgiumot hazai pályán kellene legyőznie a folytatásban.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
J-CSOPORT, 7. FORDULÓ
Kazahsztán–Liechtenstein 4–0 (Kenzsebek 26., 59., Zajnutgyinov 28., Kaszim 81.)
Később
20.45: Belgium–Észak-Macedónia, Gent (Tv: Arena4)

     
A J-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Észak-Macedónia

5

3

2

11–  2

  +9

11

2. Belgium

4

3

1

17–  4

+13

10

3. Wales

5

3

1

1

11–  6

  +5

10

4. Kazahsztán

6

2

4

  7–11

  –4

  6

5. Liechtenstein

6

6

  0–23

–23

  0

 

 

foci-vb vb 2026 vb-selejtező foci-vb 2026 Belgium Kazahsztán
Legfrissebb hírek

„A döntetlen nagyon jó eredmény lenne idegenben” – véli az örmények kapitánya

Magyar válogatott
1 órája

Aubameyang: mesternégyes, majd kiállítás – csapata, Gabon még mindig versenyben van a vb-részvételért

Foci vb 2026
3 órája

Infantino a téli vb-rendezésről: Nyitottan kell gondolkodni az időpontról

Minden más foci
6 órája

Marco Rossi: Muszáj győzni, az sem lehet kifogás, hogy két támadónk hiányzik!

Magyar válogatott
7 órája

Az öltöző túl kicsi, a kapu túl nagy volt – furcsa problémákba ütköztek a dánok Zalaegerszegen

Foci vb 2026
8 órája

„Az örmény válogatott jobb állapotban van, mint szeptemberben”

Magyar válogatott
9 órája

A jelen sziklája – Deák Zsigmond jegyzete

Magyar válogatott
12 órája

Willi Orbán: Az örményeket meg kell verni, különben felesleges a vb-ről álmodni

Magyar válogatott
12 órája
Ezek is érdekelhetik