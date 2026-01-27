Nemzeti Sportrádió

Tömegmészárlás egy mexikói futballpályán, tizenegyen haltak meg

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.27. 12:22
null
Mexikói nemzeti gárdisták a tragédia színhelyén (Fotó: AFP)
Címkék
Irapuato Salamanca Claudia Sheinbaum Guanajuato Mexikó foci-vb 2026 León
Tizenegyen meghaltak, tizenketten megsebesültek a mexikói Guanajuato államban található Salamanca városának egyik labdarúgópályáján, ahol fegyveres banditák nyitottak tüzet a szurkolókra és a játékosokra.

Fegyveresek nyitottak tüzet magyar idő szerint hétfő hajnali fél egy körül a mexikói Guanajuato államban, Salamanca városában, a Loma de Flores közösség futballpályáján, ahol éppen futballmérkőzést tartottak – adta hírül az Associated Press

A meccs alatt a két kisteherautóval a helyszínre érkező bűnözők a járművekből nyitottak tüzet, s válogatás nélkül lőttek a szurkolókra és a játékosokra. Az El Sol de Salamanca beszámolója szerint a banditák tíz embert végeztek ki a helyszínen, egy személy a kórházban halt meg, tizenketten megsérültek. A rendőrök, illetve a Nemzeti Gárda tagjai legalább száz töltényhüvelyt gyűjtöttek be a helyszínen – az incidenssel kapcsolatos letartóztatásokról egyelőre nem érkezett hír.

Fotó: AFP

César Prieto, Salamanca polgármestere azt is közölte, hogy a lövöldözésben egy nő és egy gyermek is életét vesztette, s Mexikó elnökéhez, Claudia Sheinbaumhoz fordult segítségért.

„Ez az incidens tovább súlyosbítja azt az erőszakhullámot, amely az országot és különösen Salamancát sújtja” – nyilatkozta Prieto.

A beszámolók szerint a tömegmészárlás hátterében két helyi bűnözői kartell közti viszály áll, amelyek többek között a drog-, illetve az illegális üzemanyagüzletben érdekeltek. A Mexikó középső részén fekvő Guanajuato állam országosan a legmagasabb gyilkossági rátával rendelkezik – itt található többek között León és Irapuato is, ahol a magyar férfi labdarúgó-válogatott 1986-ban, utolsó világbajnoki szereplése alkalmával csoportmeccseit játszotta.

Fotó: AFP

Bár az állam kormányzója, Libia Dennise García hétfőn kijelentette: a térségben jelentősen megerősítették a biztonsági intézkedéseket, a történtek komoly aggályokat vethetnek fel a nyári amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokság biztonságos lebonyolításával kapcsolatban.

 

Irapuato Salamanca Claudia Sheinbaum Guanajuato Mexikó foci-vb 2026 León
Legfrissebb hírek

Takács-Kiss Virág a vb-selejtezőt szem előtt tartva szerződött Spanyolországba

Kosárlabda
5 órája

Népsport: Mexikói tesztmeccsek a magaslat fogságában

Népsport
2025.12.10. 12:02

Socca-vb: Fortuna elfordult a magyaroktól – a mieink szétlövésben búcsúztak

Minden más foci
2025.12.06. 07:22

Mexikó 2010 után ismét Dél-Afrikával játssza a világbajnokság nyitó mérkőzését

Foci vb 2026
2025.12.05. 20:15

Az USA felkészülési meccsen öt góllal küldte haza Uruguayt

Foci vb 2026
2025.11.19. 10:17

„Nincs veszítenivalónk” – Bénes László a német–szlovák vb-selejtező előtt

Foci vb 2026
2025.11.17. 10:06

Vb 2026: a mexikói államfő elajándékozza egyes sorszámú belépőjét

Foci vb 2026
2025.11.10. 21:26

Belgium nem tudott gólt szerezni, a hősiesen védekező Észak-Macedónia továbbra is vezeti a J-csoportot

Foci vb 2026
2025.10.10. 22:44
Ezek is érdekelhetik