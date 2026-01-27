Tömegmészárlás egy mexikói futballpályán, tizenegyen haltak meg

Fegyveresek nyitottak tüzet magyar idő szerint hétfő hajnali fél egy körül a mexikói Guanajuato államban, Salamanca városában, a Loma de Flores közösség futballpályáján, ahol éppen futballmérkőzést tartottak – adta hírül az Associated Press.

A meccs alatt a két kisteherautóval a helyszínre érkező bűnözők a járművekből nyitottak tüzet, s válogatás nélkül lőttek a szurkolókra és a játékosokra. Az El Sol de Salamanca beszámolója szerint a banditák tíz embert végeztek ki a helyszínen, egy személy a kórházban halt meg, tizenketten megsérültek. A rendőrök, illetve a Nemzeti Gárda tagjai legalább száz töltényhüvelyt gyűjtöttek be a helyszínen – az incidenssel kapcsolatos letartóztatásokról egyelőre nem érkezett hír.

Fotó: AFP

César Prieto, Salamanca polgármestere azt is közölte, hogy a lövöldözésben egy nő és egy gyermek is életét vesztette, s Mexikó elnökéhez, Claudia Sheinbaumhoz fordult segítségért.

„Ez az incidens tovább súlyosbítja azt az erőszakhullámot, amely az országot és különösen Salamancát sújtja” – nyilatkozta Prieto.

A beszámolók szerint a tömegmészárlás hátterében két helyi bűnözői kartell közti viszály áll, amelyek többek között a drog-, illetve az illegális üzemanyagüzletben érdekeltek. A Mexikó középső részén fekvő Guanajuato állam országosan a legmagasabb gyilkossági rátával rendelkezik – itt található többek között León és Irapuato is, ahol a magyar férfi labdarúgó-válogatott 1986-ban, utolsó világbajnoki szereplése alkalmával csoportmeccseit játszotta.

Fotó: AFP

Bár az állam kormányzója, Libia Dennise García hétfőn kijelentette: a térségben jelentősen megerősítették a biztonsági intézkedéseket, a történtek komoly aggályokat vethetnek fel a nyári amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokság biztonságos lebonyolításával kapcsolatban.