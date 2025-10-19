TCR World Tour: Azcona és Björk nyert; Michelisz pontot szerzett mindkét vasárnapi futamon

MÁSODIK VERSENY

Mikel Azcona várhatta a pole pozícióból a piros lámpák kialvását a részben fordított rajtrácsos második futamon. A Hyundai spanyol versenyzője mellől Ma Csing-hua rugaszkodhatott el, míg a második sorban az első futamon győzedelmeskedő Dusan Borkovics és Ignacio Montenegro foglalhatott helyet. Az egyéni összetett vezető Yann Ehrlacher a hetedik, míg Michelisz Norbert a 11. helyről vághatott neki a versenynek.

Azcona jól jött el, és sikerült megtartania az első helyét, mögé Borkovics zárkózott fel, míg Ma visszaszorult a harmadik helyre. A trió mögött Montenegro, Ehrlacher és Thed Björk csatázott egymással, míg Aurélien Comte számára véget ért a verseny, miután Santiago Urrutiával ütközött.

Az első körökben nagy volt a mozgolódás Azcona mögött, Esteban Guerrieri megelőzte Urrutiát a hetedik helyért, majd Björköt is maga mögé utasította, míg előrébb Ma kezdett el nyomást helyezni Borkovicsra, és néhány körön belül sikeres támadást is indított ellene. Az ötödik pozícióba eközben Björk tört előre, akit Guerrieri és Ehrlacher követett, míg az addig negyedikként haladó Montenegro hamarosan a hetedik helyen találta magát.

Az ötödik körben a biztonsági autó akasztotta meg a támadásokat, és tüntette el az addigi különbségeket, miután a Michelisszel és Urruriával egymást kergető Juni Park kénytelen volt félrehúzódni egy kontaktus után. Az esetet hosszabb korlátozás követte, és egészen a 11. körig kellett várni, hogy újra zöld jelzést kapjon a mezőny.

Azcona megtartotta a vezetést, míg hátrébb Björk előzte meg Mát a harmadik helyért, amit követően a kínai Geuerrierivel akadt össze, így Ehrlacher már negyedikként érkezett. Borkovics a tizenharmadik körben rontott, Björk ki is használta a lehetőséget, és feljött Azcona mögé, míg az ausztrál hamarosan Ehrlacher-val találkozott egymásra, és esett vissza a francia mögé.

Buchan ezt követően maga elé engedte Guerrierit, és pozíciócsere történt az utolsó körben Björk és Ehlacher között is, miután előbbi átadta a helyét a vb-éllovasnak. Azcona idei első győzelmét ugyanakkor semmi sem fenyegette, a spanyol több mint négy másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Ehrlacher előtt. Björk, Guerrieri, Borkovics, Urrutia, Ma, Michelisz, Buchan és Nétsor Girolami tette teljessé az első tízest.

HARMADIK VERSENY

Björk várhatta az élről a piros lámpák kialvását, mellőle egyéni összetettben az előnyét 42 pontra növelő Ehrlacher indulhatott, míg a második soron Buchan és Guerrieri osztozott. Az ötödik pozíciót Urruatia foglalta el, míg a második futamon diadalmaskodó Azcona a hatodik rajtkockából rugaszkodhatott el. Michelisz eközben a tizedik helyről kívánt előrébb törni.

Björk jól jött el, és megtartotta az első helyét Ehralcher előtt, a duó mögött Guerrieri fordult el, majd Azcona és Urrutia sorolt be az első ötösben, miközben Michelisz a nyolcadik helyre lépett előre. Björk remek tempót diktált az élen, és gyorsan 2 másodperc felé növelte az előnyét Eharlcher előtt, akiről nem igazán szakadt le Guerrieri.

Hátrébb eközben Michelisz igyekezett nyomást helyezni Mára, de nem igazán tudott előzési pozícióba kerülni, majd el kellett kezdenie kissé hátrafelé is figyelni, mivel Aurélien Comte ott lihegett a nyomában, és hamarosan meg is előzte a Hyundai magyarját. A francia ezt követően a kínai vetélytársát vette célkeresztbe, és nem sokkal később őt is levadászta, így Michelisz újabb lehetőséget kapott Ma támadására.

Bár a Hyundai-pilóta végig közel volt, csak a hajrában tudta igazán megszorongatni a pilótatársát. A kettős nagyon közel került egymáshoz, és magára rántotta Montenegrót is. Az argentin igyekezett nyomást helyezni Micheliszre, és a páros elég kiélezett küzdelmet folytatott egymással, de a hyundaios végül megőrizte a helyét.

Az élen eközben Ehrlacher egyre közelebb került a Björkhöz, és a fő kérdést az jelentette, a svédnek ezúttal is át kell-e adnia a pozícióját, de a csapat ezúttal nem rendelt el pozíciócserét, így Björk aratott győzelmet a harmadik futamon Dél-Koreában, és a sikerének köszönhetően előrelépett a bajnokság második helyére. A dobogón az összetettet 47 ponttal vezető Ehlacher és a harmadik helyre visszacsúszó Guerrieri fogta közre a svédet, majd Azcona, Urrutia, Buchan, Comte, Ma, Michelisz, illetve Montenegro zárta a top 10-et.

A bajnokság állása 15 verseny után

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 371 pont

2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 324 pont

3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 317 pont

4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 281 pont

5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 223 pont

Folytatás október 31. és november 2. között Kínában.

