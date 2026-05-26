Sakk: hat korosztályban avattak rapidbajnokokat Miskolcon
A Miskolci Rendészeti Szakgimnázium sportcsarnoka adott otthont az idei korcsoportos rapidsakk országos bajnokságnak, melyen ezúttal is színvonalas és kiélezett csaták zajlottak a táblákon.
Az ob-n a fiúk és a lányok között is hat korosztályban hirdettek győztest, így összesen tizenkét egyéni bajnoki cím talált gazdára.
Az U18-as fiúk között Bodrogi Bendegúz érdemelte ki az első helyet. Az értékszáma alapján az előzetesen is a legjobbnak rangsorolt ígéret veretlenül zárta a megméretést, a 7,5 pontja hat a győzelme és a három döntetlenje után jött össze. Érdekesség, hogy a lányokat képviselve Tóth Lili és Szarvas Nóra is az U18-as fiúk között indult. Előbbi a 12., utóbbi a 16. helyen végzett a 41 fős csoportban. Az U18-as lányoknál Kovács Réka lett a bajnok.
Az U16-osok viadalán Karácsonyi Bánk és Hangyál Dóra nyerte az ob-t. Mindketten remek teljesítményt nyújtottak, a kilenc forduló alatt csupán egy-egy vereséget szenvedtek. Az U14-es megméretésen Mészáros-Csonka Dávid és Ferenczy Nóra bizonyult a legjobbnak, míg U12-ben Szakolczai Alex és Sojnóczki Anna győzött. A korosztályos rapid ob-n Szakolczai Alex és az U10-es fiúk között bajnok Hogyinszki Márk gyűjtötte a legtöbb pontot.
Mindkét reménység 8,5 ponttal zárt, amely igen dicséretes mutatót, nyolc győzelmet és egy döntetlent jelent.
Az U10-es lányoknál Tamás Emese örülhetett elsőségnek, míg a legfiatalabbak között (U8) Tóth Áron és Bánvölgyi Gréta szerepelt a legjobban.
A csapatversenyen a Grund64 SE (U10), az Aquaréna Kőbánya SC (U14), valamint a Géniusz Sakk Egyesület Tata-Naszály (U18) győzelme született.
A hat korosztály számára november 2. és 13. a görögországi Kréta szigetén rendeznek Európa-bajnokságot.
KORCSOPORTOS RAPID ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, MISKOLC
Egyéni
Fiúk
U8
1. Tóth Áron (Váci Sakk Club SE) – 7 pont
2. Minga-Nagy Benjamin (Sárkány DSE) – 6,5 pont
3. Ott Patrik (Kőbánya SC) – 6 pont
U10
1. Hogyinszki Márk Csaba (Géniusz SE Tata–Naszály) – 8,5 pont
2. Lakó Sámuel (SENSE) – 6,5 pont
3. Rázsó Dániel (Géniusz SE Tata–Naszály) – 6,5 pont
U12
1. Szakolczai Alex (MTK) – 8,5 pont
2. Nagy Norbert (Községi SE Decs) – 7,5 pont
3. Lovasi Vendel (Szombathelyi Sportiskola) – 7 pont
U14
1. Mészáros-Csonka Dávid (Géniusz SE Tata–Naszály) – 7,5 pont
2. Minga-Nagy Ábel Inti (Atomerőmű SE Paks) – 7 pont
3. Pápai Máté (Haladás VSE) – 7 pont
U16
1. Karácsonyi Bánk (Kőbánya SC) – 7,5 pont
2. Lehőcz József Jr. (Neumann János Egyetem) – 7 pont
3. Sinóros-Szabó Dániel (Géniusz SE Tata–Naszály) – 6,5 pont
U18
1. Bodrogi Bendegúz (Atomerőmű SE) – 7,5 pont
2. Földes Márton Gábor (Kőbánya SC) – 6,5 pont
3. Turcsányi Vince Gergő (DVTK) – 6,5 pont
Lányok
U8
1. Bánvölgyi Gréta Flóra (Szentendrei Sakkiskola SE) – 7 pont
2. Török Klára (DVTK) – 5 pont
3. Miklós Szonja (Komlói BSK) – 4,5 pont
U10
1. Tamás Emese (Szombathelyi Sportiskola) – 7 pont
2. Molnár Liza (Óbudai Sakkiskola) – 6,5 pont
3. Gárdos Eszter (Hüsi SC) – 6,5 pont
U12
1. Sojnóczki Anna (DEAC) – 8 pont
2. Vadkerti Anna (Meritum SE) – 7 pont
3. Kövesdy Emese Mária (Hüsi SC) – 6 pont
U14
1. Ferenczy Nóra (Arrabona SE) – 8 pont
2. Horváth Adél (Kőbánya SC) – 7 pont
3. Hangyál Anna (TFSE) – 6,5 pont
U16
1. Hangyál Dóra (TFSE) – 7 pont
2. Farkas Sára (Dunaharaszti MTK) – 6,5 pont
3. Dorner Ilona (Haladás VSE) – 6 pont
U18
1. Kovács Réka (Géniusz SE Tata–Naszály) – 7,5 pont
2. Tóth Tímea (Sárkány DSE) – 5 pont
3. Ress Amira (DVTK) – 3,5 pont
Csapat
U10 (2016-)
1. Grund64 SE - I.
2. Barcza Gedeon SC - I.
3. Aquaréna Kőbánya SC
U14 (2012-)
1. Aquaréna Kőbánya SC
2. Városgazda Utánpótlás Akadémia - I.
3. Haladás VSE
U18 (2008-)
1. Géniusz Sakk Egyesület Tata-Naszály - I.
2. MTK - I.
3. TFSE - I.
(Eredmények forrása: Magyar Sakk Szövetség)
(Kiemelt kép forrása: Magyar Sakk Szövetség)