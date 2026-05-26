Sakk: hat korosztályban avattak rapidbajnokokat Miskolcon

A Miskolci Rendészeti Szakgimnázium sportcsarnoka adott otthont az idei korcsoportos rapidsakk országos bajnokságnak, melyen ezúttal is színvonalas és kiélezett csaták zajlottak a táblákon.

Az ob-n a fiúk és a lányok között is hat korosztályban hirdettek győztest, így összesen tizenkét egyéni bajnoki cím talált gazdára.

Az U18-as fiúk között Bodrogi Bendegúz érdemelte ki az első helyet. Az értékszáma alapján az előzetesen is a legjobbnak rangsorolt ígéret veretlenül zárta a megméretést, a 7,5 pontja hat a győzelme és a három döntetlenje után jött össze. Érdekesség, hogy a lányokat képviselve Tóth Lili és Szarvas Nóra is az U18-as fiúk között indult. Előbbi a 12., utóbbi a 16. helyen végzett a 41 fős csoportban. Az U18-as lányoknál Kovács Réka lett a bajnok.

Az U18-as fiúk asztalsora Forrás: Magyar Sakk Szövetség

Az U16-osok viadalán Karácsonyi Bánk és Hangyál Dóra nyerte az ob-t. Mindketten remek teljesítményt nyújtottak, a kilenc forduló alatt csupán egy-egy vereséget szenvedtek. Az U14-es megméretésen Mészáros-Csonka Dávid és Ferenczy Nóra bizonyult a legjobbnak, míg U12-ben Szakolczai Alex és Sojnóczki Anna győzött. A korosztályos rapid ob-n Szakolczai Alex és az U10-es fiúk között bajnok Hogyinszki Márk gyűjtötte a legtöbb pontot.

Mindkét reménység 8,5 ponttal zárt, amely igen dicséretes mutatót, nyolc győzelmet és egy döntetlent jelent.

Az U10-es lányoknál Tamás Emese örülhetett elsőségnek, míg a legfiatalabbak között (U8) Tóth Áron és Bánvölgyi Gréta szerepelt a legjobban.

Legfiatalabbként az U8-as korosztály képviseltette magát az ob-n Forrás: Magyar Sakk Szövetség

A csapatversenyen a Grund64 SE (U10), az Aquaréna Kőbánya SC (U14), valamint a Géniusz Sakk Egyesület Tata-Naszály (U18) győzelme született.

A hat korosztály számára november 2. és 13. a görögországi Kréta szigetén rendeznek Európa-bajnokságot.

KORCSOPORTOS RAPID ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, MISKOLC

Egyéni

Fiúk

U8

1. Tóth Áron (Váci Sakk Club SE) – 7 pont

2. Minga-Nagy Benjamin (Sárkány DSE) – 6,5 pont

3. Ott Patrik (Kőbánya SC) – 6 pont

U10

1. Hogyinszki Márk Csaba (Géniusz SE Tata–Naszály) – 8,5 pont

2. Lakó Sámuel (SENSE) – 6,5 pont

3. Rázsó Dániel (Géniusz SE Tata–Naszály) – 6,5 pont

U12

1. Szakolczai Alex (MTK) – 8,5 pont

2. Nagy Norbert (Községi SE Decs) – 7,5 pont

3. Lovasi Vendel (Szombathelyi Sportiskola) – 7 pont

U14

1. Mészáros-Csonka Dávid (Géniusz SE Tata–Naszály) – 7,5 pont

2. Minga-Nagy Ábel Inti (Atomerőmű SE Paks) – 7 pont

3. Pápai Máté (Haladás VSE) – 7 pont

U16

1. Karácsonyi Bánk (Kőbánya SC) – 7,5 pont

2. Lehőcz József Jr. (Neumann János Egyetem) – 7 pont

3. Sinóros-Szabó Dániel (Géniusz SE Tata–Naszály) – 6,5 pont

U18

1. Bodrogi Bendegúz (Atomerőmű SE) – 7,5 pont

2. Földes Márton Gábor (Kőbánya SC) – 6,5 pont

3. Turcsányi Vince Gergő (DVTK) – 6,5 pont

Lányok

U8

1. Bánvölgyi Gréta Flóra (Szentendrei Sakkiskola SE) – 7 pont

2. Török Klára (DVTK) – 5 pont

3. Miklós Szonja (Komlói BSK) – 4,5 pont

U10

1. Tamás Emese (Szombathelyi Sportiskola) – 7 pont

2. Molnár Liza (Óbudai Sakkiskola) – 6,5 pont

3. Gárdos Eszter (Hüsi SC) – 6,5 pont

U12

1. Sojnóczki Anna (DEAC) – 8 pont

2. Vadkerti Anna (Meritum SE) – 7 pont

3. Kövesdy Emese Mária (Hüsi SC) – 6 pont

U14

1. Ferenczy Nóra (Arrabona SE) – 8 pont

2. Horváth Adél (Kőbánya SC) – 7 pont

3. Hangyál Anna (TFSE) – 6,5 pont

U16

1. Hangyál Dóra (TFSE) – 7 pont

2. Farkas Sára (Dunaharaszti MTK) – 6,5 pont

3. Dorner Ilona (Haladás VSE) – 6 pont

U18

1. Kovács Réka (Géniusz SE Tata–Naszály) – 7,5 pont

2. Tóth Tímea (Sárkány DSE) – 5 pont

3. Ress Amira (DVTK) – 3,5 pont

Csapat

U10 (2016-)

1. Grund64 SE - I.

2. Barcza Gedeon SC - I.

3. Aquaréna Kőbánya SC

U14 (2012-)

1. Aquaréna Kőbánya SC

2. Városgazda Utánpótlás Akadémia - I.

3. Haladás VSE

U18 (2008-)

1. Géniusz Sakk Egyesület Tata-Naszály - I.

2. MTK - I.

3. TFSE - I.

(Eredmények forrása: Magyar Sakk Szövetség)

(Kiemelt kép forrása: Magyar Sakk Szövetség)