Russell visszavágna, de az első montreali sprint káoszt hozhat

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) el akarta kerülni, hogy megismétlődjön a 2014-es motorkorszak forgatókönyve, amikor a Mercedes szinte példátlan fölényre tett szert. Ennek érdekében bevezette az úgynevezett ADUO-rendszert, amelynek célja, hogy felzárkózási lehetőséget biztosítson a hátrányban lévő gyártóknak. A közel-keleti konfliktus miatt kieső Szaúdi és Bahreini Nagydíj után a Kanadai Grand Prix jelöli az első szakasz végét, amelyet követően rangsorolják a belső égésű motorok teljesítményét. Ha egy adott gyártó lemaradása 2 és 4 százalék között alakul, egy további fejlesztési lehetőséget kap az idei, illetve a következő évre, míg a 4 százaléknál nagyobb lemaradás két-két felzárkózási lehetőséget biztosít. A szövetség legfeljebb két héttel a montreali hétvége után köteles tájékoztatni a gyártókat arról, jogosultak-e a fejlesztésre, és a frissített erőforrást akár a soron következő hétvégén bevethetik. A második szakaszt a monacói és a magyarországi verseny keretezi, míg a harmadikat a holland és a mexikói. Így még kétszer felülvizsgálják az erőviszonyokat. Fontos kiemelni, hogy adott gyártó évente egyszer élhet a lehetőséggel, így ha a következő periódus letelte után is két százalékot meghaladó hátrányban marad, nem kap újabb esélyt. A sajtóhírek szerint ugyanakkor ez a szabálypont még változhat, hiszen félő, hogy a mezőny végén kullogó Aston Martinnak nem lesz elég egy javítási lehetőség. Emellett lényeges pont, hogy a hátrányban lévő gyártók a lemaradásuk mértékével arányosan magasabb költséghatár mellett fejleszthetnek A 10 százalékos vagy azt meghaladó hátrány esetében ez például 11 millió dollárt jelent. A Ferrari szinte már a kezdetektől úgy készül, hogy lesz esélye a javításra motorfronton, és noha lemaradásának egy része a tervezésből fakad, maguk a gyártók kérték azt, hogy ne bonyolítsák túl a rendszer, és ne vegyenek figyelembe további paramétereket vagy befolyásoló tényezőket ne vegyenek figyelembe. A Red Bull helyzete már nagyobb kérdőjelet jelenthet, hiszen nem biztos, hogy hátránya meghaladja a 2 százalékot. Az Audi és a Honda viszont nagy valószínűség szerint két-két kompenzációs lehetőséghez jut majd.