Russell visszavágna, de az első montreali sprint káoszt hozhat
ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN
Győzelem vagy teljes bukás? Russellnek reagálnia kell
„Nem aggaszt.” „Az igazi tesztet a következő versenyek jelentik.” George Russell így reagált arra, hogy fiatal csapattársa, Andrea Kimi Antonelli zsinórban három nagydíjhétvégén aratott győzelmet, és 20 pontra növelte előnyét vele szemben az egyéni bajnoki összetettben. A brit versenyző szerint a különbség nem tükrözi hűen a valós képet, mivel úgy érzi, csak az általa nem kedvelt miami pályán nem volt képes tartani a lépést fő ellenfelével, a többi helyszínen inkább külső tényezők akadályozták abban, hogy házon belül felülkerekedjen.
Tény, hogy Russellnek Kínában és Japánban sem volt szerencséje, és a floridai nyomvonal a múltban sem feküdt igazán neki, Antonelli teljesítménye azonban vitathatatlan. Az idény viszont meglehetősen hektikusan indult, sok szünettel és kihagyással, miközben a nyári szünetig hátralévő tíz hétvége alatt hét nagydíjat rendeznek meg. Éppen ezért most az a legfontosabb, ki kapja el jobban a ritmust, hiszen nem lesz sok idő egy-egy futam között: az elkövetkezendő időszakban összesen három dupla hétvége vár a mezőnyre.
A feszített tempó nagy felzárkózásokat és lemorzsolódásokat is hozhat magával, amelynek alaphangját az előttünk álló versenyhétvége adhatja meg, Russell szempontjából pedig minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bírhat. A brit ugyanis kifejezetten jól szerepelt Montrealban az elmúlt két évben: 2024-ben pole pozíciót szerzett, majd a negyedik helyen szelte át a célvonalat, míg tavaly győzelemre váltotta rajtelsőségét. Érthető, hogy ilyen előzmények után a versenyző bizakodva várja a Kanadai GP-t, igaz, a teljesítménykényszer meg is pecsételheti a hétvégéjét.
Ha Russell az egyik erős vadászterületén is alulmarad úgy, hogy közben nincs különösebb hátráltató tényező, amely őt sújtaná, már nem igazán tudna mibe kapaszkodni. Ráadásul belátható időn belül talán most lesz a legnagyobb esélye arra, hogy nagyobb mértékben csökkentse a hátrányát, hiszen egyelőre kérdéses, hogyan befolyásolja majd a W17-es teljesítményét a június 1-jén hatályba lépő szigorított tesztszabály, amely a csapata által használt kiskapu bezárását célozza.
Noha a Mercedes már jó ideje fogadkozik, hogy nem lesz rá hatással a kompressziós ügy, a riválisok bíznak benne, hogy a konstruktőri éllovas sebezhetőbbé válik. Az „ezüstnyilak” épp ezért jelentős fejlesztési csomagot visznek az év ötödik állomására, amivel visszaállíthatják korábbi fölényüket. A német istálló azonban nem az egyetlen, amelyik újításokkal készül: a hozzá Miamiban legközelebb kerülő, a sprinteseményeken domináló és kettős dobogót szerző McLaren is tovább gyorsulna. A két Mercedes-erőforrással hajtott csapat előretörése ugyanakkor könnyen átmeneti lehet.
Ugyanis amellett, hogy a kompressziós ügy valamennyi német motort használó istállót – így a Mercedest és a McLarent is – érintheti, a montreali hétvége után hirdetik ki, mely gyártók kapnak fejlesztési lehetőséget az ADUO-rendszer keretében. A kedvezményezettek között biztosan nem szerepel majd a német márka…
|MI AZ AZ ADUO-RENDSZER?
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) el akarta kerülni, hogy megismétlődjön a 2014-es motorkorszak forgatókönyve, amikor a Mercedes szinte példátlan fölényre tett szert. Ennek érdekében bevezette az úgynevezett ADUO-rendszert, amelynek célja, hogy felzárkózási lehetőséget biztosítson a hátrányban lévő gyártóknak.
A közel-keleti konfliktus miatt kieső Szaúdi és Bahreini Nagydíj után a Kanadai Grand Prix jelöli az első szakasz végét, amelyet követően rangsorolják a belső égésű motorok teljesítményét. Ha egy adott gyártó lemaradása 2 és 4 százalék között alakul, egy további fejlesztési lehetőséget kap az idei, illetve a következő évre, míg a 4 százaléknál nagyobb lemaradás két-két felzárkózási lehetőséget biztosít.
A szövetség legfeljebb két héttel a montreali hétvége után köteles tájékoztatni a gyártókat arról, jogosultak-e a fejlesztésre, és a frissített erőforrást akár a soron következő hétvégén bevethetik. A második szakaszt a monacói és a magyarországi verseny keretezi, míg a harmadikat a holland és a mexikói. Így még kétszer felülvizsgálják az erőviszonyokat.
Fontos kiemelni, hogy adott gyártó évente egyszer élhet a lehetőséggel, így ha a következő periódus letelte után is két százalékot meghaladó hátrányban marad, nem kap újabb esélyt. A sajtóhírek szerint ugyanakkor ez a szabálypont még változhat, hiszen félő, hogy a mezőny végén kullogó Aston Martinnak nem lesz elég egy javítási lehetőség. Emellett lényeges pont, hogy a hátrányban lévő gyártók a lemaradásuk mértékével arányosan magasabb költséghatár mellett fejleszthetnek A 10 százalékos vagy azt meghaladó hátrány esetében ez például 11 millió dollárt jelent.
A Ferrari szinte már a kezdetektől úgy készül, hogy lesz esélye a javításra motorfronton, és noha lemaradásának egy része a tervezésből fakad, maguk a gyártók kérték azt, hogy ne bonyolítsák túl a rendszer, és ne vegyenek figyelembe további paramétereket vagy befolyásoló tényezőket ne vegyenek figyelembe.
A Red Bull helyzete már nagyobb kérdőjelet jelenthet, hiszen nem biztos, hogy hátránya meghaladja a 2 százalékot. Az Audi és a Honda viszont nagy valószínűség szerint két-két kompenzációs lehetőséghez jut majd.
Már 2027-ben változnak a motorszabályok
A szövetség a Miami Nagydíjat követő pénteken adta hírül, hogy több szabálymódosítási tervezetről született elvi megállapodás született, így már 2027-től jelentős változtatások léphetnek érvénybe motorfronton. Az egyik alappillér az 50-50 százalékos aránytól való eltávolodás jelentené, hiszen 50 kW-tal nőne a belső égésű motor teljesítménye, míg az energiavisszanyerő-rendszer, vagyis az ERS kapacitását nagyjából 50 kW-tal csökkenne. Ezen felül emelkedne az üzemanyag-áramlás, ami már most több aggályt is felvetett, és még az is beszédtémát jelentett, hogy adott esetben a futamtáv csökkentését idézhetné elő.
MI VÁRHATÓ A KANADAI NAGYDÍJON?
Két szabad hétvége után folytatódik a bajnokság, az ötödik állomás Montreal, ahol az 55. Kanadai Nagydíjat rendezik meg. Az év harmadik sprinthétvégéje több szempontból is fontos mérföldkő lehet az idény alakulásában, hiszen amellett, hogy a konstruktőri tabellát vezető Mercedes most veti be az első átfogó fejlesztési csomagját, lezárul az év első szakasza az ADUO-rendszer szempontjából, ráadásul június 1-től életbe lépnek a szigorítások is.
Bár az idényt tekintve a mostani lesz a harmadik sprinthétvége, a Gilles Villeneuve-ről elnevezett pálya először ad otthont rendhagyó menetrendű nagydíjnak. A nyomvonal alapvetően is nagy kihívást jelent a versenyzők számára, és idő kell ahhoz, hogy elkapják a megfelelő ritmust, ezúttal viszont csak egy óra áll a rendelkezésükre a sprintidőmérő előtt, amely a szombati sprintidőmérő rajtsorrendjét határozza meg.
A sprinthétvége alapból is magában hordozza a káosz és a meglepetés lehetőségét, a koraibb futamrendezés (június helyett május) és ebből adódóan időjárás még tovább fokozhatja az izgalmakat. A legfrissebb előrejelzések szerint végig 20 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet, ami teljesen más kihívás elé állítja a csapatokat, ráadásul vasárnap esőre is van kilátás.
Ami Miamiban az előrehozott rajt miatt elmaradt, Montrealban megvalósulhat: könnyen lehet, hogy a mezőny először versenyezhet az idei autókkal vizes körülmények között. Jelen állás szerint 60 százalék a csapadék valószínűsége, emellett a szél is tovább nehezítheti a versenyzők feladatát, miközben az új aszfalt már tavaly is markánsabban megjelent a szemcsésedés. Noha az idei Pirelli-gumik ebből a szempontból kedvezőbbek, a felmelegítés komoly fejtörést okozhat az alacsonyabb hőmérsékleti viszonyok miatt.
Ez a sprintidőmérőn akár váratlan kiesésekhez is vezethet, hiszen az első két szakaszban még a közepes keverék lesz a kötelező, amit nehezebb munkára bírni, mint az utolsó szegmensben előírt lágyat. A mezőny egy évvel ezelőtt a két kiállásos stratégia volt a leggyorsabb, de volt versenyző is, aki háromszor cserélt kereket. Az első négy helyezett közepes, kemény, közepes mintát követett, míg az ötödik Piastri a végén ehhez hozzátoldott egy lágy gumis etapot.
Ami a történelmi múltat illeti, Hamilton vezeti az örökranglistát hét győzelemmel. Mögötte Verstappen következik három sikerrel, míg Fernando Alonso és Russell egy-egy alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára Montrealban. Utóbbi tavaly ért el meglepetéssikert a Mercedesszel, amelyik kettős dobogót ünnepelhetett a helyszínen. Russell és Antonelli közé Verstappen férkőzött be, míg a mindkét bajnokságot behúzó McLaren mindössze 12 pontot szerzett, miután versenyzői összeértek egymással a hajrában.
Ami a jelenlegi formát illeti, a Mercedes előtt adott a lehetőség, hogy folytassa a győzelmi sorozatát, és nagy esély mutatkozik rá, hogy Ausztrália és Kína után újra kettős sikert érhet el. A fő kérdést normális esetben inkább az jelenti, házon belül hogyan alakul az erőviszony: Russell képes lesz visszavágni, vagy folytatódik Antonelli menetelése.
Persze a szezonban már többször megmutatkozott, hogy sebezhető a német gárda, és a körülmények is ideálisak lehetne egy váratlan eredményhez, a Mercedes ellen fogadni mégis nagy merészség lenne. A riválisok ugyanakkor kétségtelenül véget vetnének a sikerszériájának, közülük ehhez a McLaren került az idén a legközelebb, Oscar Piastri és Lando Norris is képes volt megszorongatni Antonellit. Előbbi Japánban, utóbbi Miamiban szállhatott harcba a sikerért.
Érdemes lesz figyelni emellett a Floridában nagyot előrelépő Red Bullra is, mivel Verstappen 2018 óta valamennyi alkalommal pódiumon végzett Montrealban, ráadásul ebből háromszor annak a legmagasabb fokán hallgathatta végig a nemzeti himnuszt. Ezen felül a Ferrarit sem lehet előre leírni; a maranellóiak a várakozások szerint jobban teljesíthetnek itt, mint Miamiban, a nyomvonal pedig Hamilton egyik kedvenc vadászterületének számít. Az ő tekintetében különösen érdekes lesz most látni, hogyan teljesít, hiszen a floridai beállítás-mizéria után úgy határozott, nem fog szimulátorba ülni. Ez merész lépés egy sprinthétvége előtt, de a hétszeres világbajnok a sanghaji forduló előtt sem tudott ilyen módon felkészülni időhiány miatt, és az egyik legjobb teljesítményét nyújtotta ott.
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|3
|4
|6
|100
|2.
|George Russell
|1
|2
|6
|80
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|6
|59
|4.
|Lando Norris
|–
|1
|5
|51
|5.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|6
|51
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|4
|43
|7.
|Max Verstappen
|–
|–
|4
|26
|8.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|9.
|Pierre Gasly
|–
|–
|4
|16
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|2
|7
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|12.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|2
|4
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|180
|2.
|Ferrari
|110
|3.
|McLaren-Mercedes
|94
|4.
|Red Bull-Ford
|30
|5.
|Alpine-Mercedes
|23
|6.
|Haas-Ferrari
|18
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|5
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|18.30–19.30
|Sprintidőmérő
|22.30–23.14
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
