Russell visszavágna, de az első montreali sprint káoszt hozhat

2026.05.21. 14:03
Antonelli keményebb kihívó, mint Russell gondolta – képes lesz fordítani Kanadában? (Fotó: AFP)
F1 Andrea Kimi Antonelli ADUO-rendszer McLaren George Russell Formula–1 Lewis Hamilton Kanadai Nagydíj Mercedes FIA Ferrari
Két üres hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: az ötödik állomás Montreal, ahol az 55. Kanadai Nagydíjat rendezik meg. Az év harmadik sprinthétvégéje könnyen vízválasztó lehet, hiszen amellett, hogy a Mercedes fejlesztésekkel erősítené az első helyét, lezárul az ADUO-rendszer első értékelési szakasza, miközben június 1-jén életbe lépnek a szigorított a szabályok is.

Győzelem vagy teljes bukás? Russellnek reagálnia kell

„Nem aggaszt.” „Az igazi tesztet a következő versenyek jelentik.” George Russell így reagált arra, hogy fiatal csapattársa, Andrea Kimi Antonelli zsinórban három nagydíjhétvégén aratott győzelmet, és 20 pontra növelte előnyét vele szemben az egyéni bajnoki összetettben. A brit versenyző szerint a különbség nem tükrözi hűen a valós képet, mivel úgy érzi, csak az általa nem kedvelt miami pályán nem volt képes tartani a lépést fő ellenfelével, a többi helyszínen inkább külső tényezők akadályozták abban, hogy házon belül felülkerekedjen.

Tény, hogy Russellnek Kínában és Japánban sem volt szerencséje, és a floridai nyomvonal a múltban sem feküdt igazán neki, Antonelli teljesítménye azonban vitathatatlan. Az idény viszont meglehetősen hektikusan indult, sok szünettel és kihagyással, miközben a nyári szünetig hátralévő tíz hétvége alatt hét nagydíjat rendeznek meg. Éppen ezért most az a legfontosabb, ki kapja el jobban a ritmust, hiszen nem lesz sok idő egy-egy futam között: az elkövetkezendő időszakban összesen három dupla hétvége vár a mezőnyre.

A feszített tempó nagy felzárkózásokat és lemorzsolódásokat is hozhat magával, amelynek alaphangját az előttünk álló versenyhétvége adhatja meg, Russell szempontjából pedig minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bírhat. A brit ugyanis kifejezetten jól szerepelt Montrealban az elmúlt két évben: 2024-ben pole pozíciót szerzett, majd a negyedik helyen szelte át a célvonalat, míg tavaly győzelemre váltotta rajtelsőségét. Érthető, hogy ilyen előzmények után a versenyző bizakodva várja a Kanadai GP-t, igaz, a teljesítménykényszer meg is pecsételheti a hétvégéjét.

Ha Russell az egyik erős vadászterületén is alulmarad úgy, hogy közben nincs különösebb hátráltató tényező, amely őt sújtaná, már nem igazán tudna mibe kapaszkodni. Ráadásul belátható időn belül talán most lesz a legnagyobb esélye arra, hogy nagyobb mértékben csökkentse a hátrányát, hiszen egyelőre kérdéses, hogyan befolyásolja majd a W17-es teljesítményét a június 1-jén hatályba lépő szigorított tesztszabály, amely a csapata által használt kiskapu bezárását célozza.

Noha a Mercedes már jó ideje fogadkozik, hogy nem lesz rá hatással a kompressziós ügy, a riválisok bíznak benne, hogy a konstruktőri éllovas sebezhetőbbé válik. Az „ezüstnyilak” épp ezért jelentős fejlesztési csomagot visznek az év ötödik állomására, amivel visszaállíthatják korábbi fölényüket. A német istálló azonban nem az egyetlen, amelyik újításokkal készül: a hozzá Miamiban legközelebb kerülő, a sprinteseményeken domináló és kettős dobogót szerző McLaren is tovább gyorsulna. A két Mercedes-erőforrással hajtott csapat előretörése ugyanakkor könnyen átmeneti lehet.

Ugyanis amellett, hogy a kompressziós ügy valamennyi német motort használó istállót – így a Mercedest és a McLarent is – érintheti, a montreali hétvége után hirdetik ki, mely gyártók kapnak fejlesztési lehetőséget az ADUO-rendszer keretében. A kedvezményezettek között biztosan nem szerepel majd a német márka…

MI AZ AZ ADUO-RENDSZER?

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) el akarta kerülni, hogy megismétlődjön a 2014-es motorkorszak forgatókönyve, amikor a Mercedes szinte példátlan fölényre tett szert. Ennek érdekében bevezette az úgynevezett ADUO-rendszert, amelynek célja, hogy felzárkózási lehetőséget biztosítson a hátrányban lévő gyártóknak.

A közel-keleti konfliktus miatt kieső Szaúdi és Bahreini Nagydíj után a Kanadai Grand Prix jelöli az első szakasz végét, amelyet követően rangsorolják a belső égésű motorok teljesítményét. Ha egy adott gyártó lemaradása 2 és 4 százalék között alakul, egy további fejlesztési lehetőséget kap az idei, illetve a következő évre, míg a 4 százaléknál nagyobb lemaradás két-két felzárkózási lehetőséget biztosít.

A szövetség legfeljebb két héttel a montreali hétvége után köteles tájékoztatni a gyártókat arról, jogosultak-e a fejlesztésre, és a frissített erőforrást akár a soron következő hétvégén bevethetik. A második szakaszt a monacói és a magyarországi verseny keretezi, míg a harmadikat a holland és a mexikói. Így még kétszer felülvizsgálják az erőviszonyokat.

Fontos kiemelni, hogy adott gyártó évente egyszer élhet a lehetőséggel, így ha a következő periódus letelte után is két százalékot meghaladó hátrányban marad, nem kap újabb esélyt. A sajtóhírek szerint ugyanakkor ez a szabálypont még változhat, hiszen félő, hogy a mezőny végén kullogó Aston Martinnak nem lesz elég egy javítási lehetőség. Emellett lényeges pont, hogy a hátrányban lévő gyártók a lemaradásuk mértékével arányosan magasabb költséghatár mellett fejleszthetnek A 10 százalékos vagy azt meghaladó hátrány esetében ez például 11 millió dollárt jelent.

A Ferrari szinte már a kezdetektől úgy készül, hogy lesz esélye a javításra motorfronton, és noha lemaradásának egy része a tervezésből fakad, maguk a gyártók kérték azt, hogy ne bonyolítsák túl a rendszer, és ne vegyenek figyelembe további paramétereket vagy befolyásoló tényezőket ne vegyenek figyelembe.

A Red Bull helyzete már nagyobb kérdőjelet jelenthet, hiszen nem biztos, hogy hátránya meghaladja a 2 százalékot. Az Audi és a Honda viszont nagy valószínűség szerint két-két kompenzációs lehetőséghez jut majd.

Már 2027-ben változnak a motorszabályok

A szövetség a Miami Nagydíjat követő pénteken adta hírül, hogy több szabálymódosítási tervezetről született elvi megállapodás született, így már 2027-től jelentős változtatások léphetnek érvénybe motorfronton. Az egyik alappillér az 50-50 százalékos aránytól való eltávolodás jelentené, hiszen 50 kW-tal nőne a belső égésű motor teljesítménye, míg az energiavisszanyerő-rendszer, vagyis az ERS kapacitását nagyjából 50 kW-tal csökkenne. Ezen felül emelkedne az üzemanyag-áramlás, ami már most több aggályt is felvetett, és még az is beszédtémát jelentett, hogy adott esetben a futamtáv csökkentését idézhetné elő.

MI VÁRHATÓ A KANADAI NAGYDÍJON?

Két szabad hétvége után folytatódik a bajnokság, az ötödik állomás Montreal, ahol az 55. Kanadai Nagydíjat rendezik meg. Az év harmadik sprinthétvégéje több szempontból is fontos mérföldkő lehet az idény alakulásában, hiszen amellett, hogy a konstruktőri tabellát vezető Mercedes most veti be az első átfogó fejlesztési csomagját, lezárul az év első szakasza az ADUO-rendszer szempontjából, ráadásul június 1-től életbe lépnek a szigorítások is.

Bár az idényt tekintve a mostani lesz a harmadik sprinthétvége, a Gilles Villeneuve-ről elnevezett pálya először ad otthont rendhagyó menetrendű nagydíjnak. A nyomvonal alapvetően is nagy kihívást jelent a versenyzők számára, és idő kell ahhoz, hogy elkapják a megfelelő ritmust, ezúttal viszont csak egy óra áll a rendelkezésükre a sprintidőmérő előtt, amely a szombati sprintidőmérő rajtsorrendjét határozza meg.

A sprinthétvége alapból is magában hordozza a káosz és a meglepetés lehetőségét, a koraibb futamrendezés (június helyett május) és ebből adódóan időjárás még tovább fokozhatja az izgalmakat. A legfrissebb előrejelzések szerint végig 20 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet, ami teljesen más kihívás elé állítja a csapatokat, ráadásul vasárnap esőre is van kilátás.

Ami Miamiban az előrehozott rajt miatt elmaradt, Montrealban megvalósulhat: könnyen lehet, hogy a mezőny először versenyezhet az idei autókkal vizes körülmények között. Jelen állás szerint 60 százalék a csapadék valószínűsége, emellett a szél is tovább nehezítheti a versenyzők feladatát, miközben az új aszfalt már tavaly is markánsabban megjelent a szemcsésedés. Noha az idei Pirelli-gumik ebből a szempontból kedvezőbbek, a felmelegítés komoly fejtörést okozhat az alacsonyabb hőmérsékleti viszonyok miatt. 

Ez a sprintidőmérőn akár váratlan kiesésekhez is vezethet, hiszen az első két szakaszban még a közepes keverék lesz a kötelező, amit nehezebb munkára bírni, mint az utolsó szegmensben előírt lágyat. A mezőny egy évvel ezelőtt a két kiállásos stratégia volt a leggyorsabb, de volt versenyző is, aki háromszor cserélt kereket. Az első négy helyezett közepes, kemény, közepes mintát követett, míg az ötödik Piastri a végén ehhez hozzátoldott egy lágy gumis etapot. 

Ami a történelmi múltat illeti, Hamilton vezeti az örökranglistát hét győzelemmel. Mögötte Verstappen következik három sikerrel, míg Fernando Alonso és Russell egy-egy alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára Montrealban. Utóbbi tavaly ért el meglepetéssikert a Mercedesszel, amelyik kettős dobogót ünnepelhetett a helyszínen. Russell és Antonelli közé Verstappen férkőzött be, míg a mindkét bajnokságot behúzó McLaren mindössze 12 pontot szerzett, miután versenyzői összeértek egymással a hajrában.

Ami a jelenlegi formát illeti, a Mercedes előtt adott a lehetőség, hogy folytassa a győzelmi sorozatát, és nagy esély mutatkozik rá, hogy Ausztrália és Kína után újra kettős sikert érhet el. A fő kérdést normális esetben inkább az jelenti, házon belül hogyan alakul az erőviszony: Russell képes lesz visszavágni, vagy folytatódik Antonelli menetelése.

Persze a szezonban már többször megmutatkozott, hogy sebezhető a német gárda, és a körülmények is ideálisak lehetne egy váratlan eredményhez, a Mercedes ellen fogadni mégis nagy merészség lenne. A riválisok ugyanakkor kétségtelenül véget vetnének a sikerszériájának, közülük ehhez a McLaren került az idén a legközelebb, Oscar Piastri és Lando Norris is képes volt megszorongatni Antonellit. Előbbi Japánban, utóbbi Miamiban szállhatott harcba a sikerért.

Érdemes lesz figyelni emellett a Floridában nagyot előrelépő Red Bullra is, mivel Verstappen 2018 óta valamennyi alkalommal pódiumon végzett Montrealban, ráadásul ebből háromszor annak a legmagasabb fokán hallgathatta végig a nemzeti himnuszt. Ezen felül a Ferrarit sem lehet előre leírni; a maranellóiak a várakozások szerint jobban teljesíthetnek itt, mint Miamiban, a nyomvonal pedig Hamilton egyik kedvenc vadászterületének számít. Az ő tekintetében különösen érdekes lesz most látni, hogyan teljesít, hiszen a floridai beállítás-mizéria után úgy határozott, nem fog szimulátorba ülni. Ez merész lépés egy sprinthétvége előtt, de a hétszeres világbajnok a sanghaji forduló előtt sem tudott ilyen módon felkészülni időhiány miatt, és az egyik legjobb teljesítményét nyújtotta ott.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1. Kimi Antonelli346100
  2. George Russell126  80
  3. Charles Leclerc26  59
  4. Lando Norris15  51
  5. Lewis Hamilton16  51
  6. Oscar Piastri24  43
  7. Max Verstappen4  26
  8. Oliver Bearman3  17
  9. Pierre Gasly4  16
10. Liam Lawson3  10
11. Franco Colapinto2    7
12. Isack Hadjar1    4
12. Arvid Lindblad1    4
14. Carlos Sainz2    4
15. Gabriel Bortoleto1    2
16. Esteban Ocon1    1
17. Alexander Albon1    1


 

KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes180
  2. Ferrari110
  3. McLaren-Mercedes  94
  4. Red Bull-Ford  30
  5. Alpine-Mercedes  23
  6. Haas-Ferrari  18
  7. Racing Bulls-Ford  14
  8. Williams-Mercedes    5
  9. Audi    2
10. Cadillac-Ferrari    0
11. Aston Martin-Honda    0

 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés18.30–19.30
Sprintidőmérő22.30–23.14
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
