BL-döntő: melyik brazil az úr a háznál? – Marquinhos és Gabriel

Köztudott, hogy évek óta az Arsenalé a világ egyik legerősebb, legstabilabb védelme, amely „szökőévente” enged gólt az ellenfélnek, így ennek a csapatrésznek már önmagában érdem a tagjának lenni, de a Bajnokok Ligája elődöntőjének Bayern München elleni visszavágóján jócskán kiderült, hogy a PSG is tud ám védekezni, ha rá van kényszerítve, ráadásul elitszinten. A 28 éves Gabriel évek óta erősíti az Arsenalt, míg a 32 esztendős Marquinhos immár több mint egy évtizede a Paris Saint-Germain játékosa, valódi klublegenda.

MARQUINHOS

Marquinhos Sao Paulóban született 1994-ben. Gyerekként gyorsan egyértelművé vált, hogy futballista lesz belőle, már nyolcévesen a város sztárklubjánál, a Corinthiansnál edzett, amelynél lehúzott tíz esztendőt az utánpótlásban, a profik közötti bemutatkozására pedig 2012-ig kellett várni, ekkor még 18 éves sem volt. Olyan meggyőző teljesítmény nyújtott az első néhány mérkőzésén, hogy a Serie A-ban szereplő AS Roma az év nyarán 1.5 millió eurót fizetett érte, hogy csatlakozzon a csapathoz kölcsönben, majd visszatért ugyan nevelőegyesületéhez (amellyel Libertadores-kupát is nyert), de nem sokáig: a „farkasok” 2013 januárjában csaknem 6 millió euró ellenében végleg megvásárolták. Tehát még nem volt 19, s már a Serie A-ba igazolt, ami gyors váltásnak tűnik, de a rohamtempónak ezzel még nem volt vége. Marquinhos fantasztikus fél idényt húzott le az AS Románál, amely ugyan hosszú távra tervezett vele, de már 2013 nyarán befutott a Paris Saint-Germain több mint 31 millió eurós vételi ajánlata, amire a rómaiak nem tudtak nemet mondani.

Marquinhos tehát 19 évesen Párizsba költözött, és csatlakozott a PSG-hez, ahhoz a csapathoz, amelyet azóta is erősít. Első idényé­ben a bajnokságban még nem számított kirobbanthatatlan alapembernek (bár így is 21-szer kezdett), a Bajnokok Ligájában már nyolc mérkőzés jutott neki. Ezt követően gyakorlatilag nem volt kérdéses, ha a PSG kezdőjére pillantunk, ott lesz a neve, ami a sokszínűségét is jelezte, hiszen nemcsak belső védőként, többször jobbhátvédként és belső középpályásként, hatosként is számítottak rá. A kezdetben vékonydongájú, rendkívül gyors, jól fejelő játékosból idővel minden hájjal megkent, rutinos, rendkívül jól szerelő, erős fizikumú, kiválóan passzoló vezér lett, ami rajta és a stáb tagjain kívül köszönhető korábbi védőpárjának és honfitársának, Thiago Silvának, akivel közösen fantasztikus duót alkottak a védelem tengelyében.



Az persze a katari hatalomátvétel óta természetes, hogy ha valaki a Paris Saint-Germainben játszik, valósággal fürdik a hazai sikerekben, de mindenki jól tudta a klub körül, hogy a fő cél a Bajnokok Ligája-trófea elhódítása. Ehhez az elmúlt két idényen kívül 2020-ban járt a legközelebb a PSG, amikor bejutott a Bayern München elleni lisszaboni döntőbe. Marquinhos akkor még viszonylag fiatal, 25 éves védőként alkotott középen párt a már említett Thiago Silvával, a fináléban le is lassították a Robert Lewandowski vezette rettegett bajor támadósort, de így is 1–0-s vereséget szenvedtek a párizsiak. Thiago Silva nem jutott csúcsra a PSG-vel, a következő idényben már a Chelsea-t erősítette, amellyel egyből sikerült elhódítania a trófeát, Marquinhosnak azonban erre még várnia kellett.

Tizenhárom éve tartó párizsi karrierje során szinte megszámlálhatatlan sikert ért el a brazil védő, aki 11-szeres francia bajnok, 8-szoros Francia Kupa-, 6-szoros francia Ligakupa- és 10-szeres francia Szuperkupa-győztes is, miközben az évek során rengeteg tehetséges, jó nevű riválist kapott maga mellé a védelembe, harmincon túl pedig már azon is el kellett gondolkoznia, valamelyikük miatt mikor teszik ki a kezdőcsapatból. Marquinhost pihenteti is edzője a Ligue 1-ben, ha módja van rá, de a Bajnokok Ligájában mindig ott van a pályán, mint az együttes első számú vezére. Az elmúlt idény végén a szokásos francia címek mellett végre a BL-trófea megszerzése is összejött, mint ismert, a PSG 5–0-ra ütötte ki az Intert a döntőben, így főszereplőnknek már európai trófeája is van. Sőt, rögtön három is, hiszen a párizsiak később az európai Szuperkupát és az Interkontinentális Kupát is a vitrinjükbe vitték. A sikeréhség azonban maradt: a PSG és vele együtt Marquinhos ebben az évadban sem lassít. A brazil „kezdőtársa” jelenleg a kirobbantatlan ecuadori Willian Pacho, a klub pedig nyáron az ukrán Illja Zabarnijt is megvásárolta a Bournemouthtól, mint a jövő zálogát, de ez sem befolyásolta Marquinhos helyzetét, aki 16-ból 14 meccsen ott volt csapata kezdőjében a Bajnokok Ligájában – egyszer maradt a kispadon, egyszer sérült volt.

Hogy taktikailag mi várhat rá? Az biztos, hogy a felnőttszinten már 41 trófeánál járó 32 éves Marquinhost semmivel sem lehet kizökkenteni Budapesten, rutinosabb már annál, mint hogy meglepjék. Jól tudjuk, az Arsenal hatékony letámadó csapat, így kiforgásaira, progresszív passzaira ezúttal is szükség lesz, bár ebben társa, Pacho már kiemelkedőbb, így lehet, neki kell majd több alkalommal szembenéznie az Arsenal magyar származású svéd csatárával, Viktor Gyökeressel. Utóbbi veszélyes támadó, de jó néhányan bemutatták már ebben az idényben, hogyan lehet lelassítani. Marquinhos is hasonlóra készül.

NÉVJEGY: MARQUINHOS

Teljes neve: Marcos Aoás Correa

Született: 1994. május 14., Sao Paulo

Állampolgársága: brazil

Sportága: labdarúgás

Posztja: belső védő

Klubjai: Corinthians (2002–2013), AS Roma (kölcsönben, 2012–2013), Paris Saint-Germain (2013–)

Válogatottsága/gólja: 104/7

Kiemelkedő eredményei: Copa América-győztes (2019), Bajnokok Ligája-győztes (2025), európai Szuperkupa-győztes (2025), Interkontinentális Kupa-győztes (2025), 11x francia bajnok (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 8x Francia Kupa-győztes (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2024, 2025), 6x francia Ligakupa-győztes (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020), 10x francia Szuperkupa-győztes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025), Libertadores Kupa-győztes (2012), olimpiai bajnok (2016)

GABRIEL

Gabriel dos Santos Magalhaes 1997 decemberében született Sao Paulóban, amelyhez sokáig nagyon kötődött. Futballkarrierje kezdetben, 13 évesen összesen egy hétig tartott, hiszen a szülővárosától mintegy 600 kilométerre fekvő Santa Catarinában kezdte el futballpályafutását, de napokkal később hazautazott honvágyra hivatkozva. Végül meggyőzték, térjen vissza az Avía akadémiájára, amelynél hosszú éveket töltött el, 2016 és 2017 között egy idényt a profiknál is lehúzott, mielőtt a francia Lille szemet vetett volna rá. Gabriel hárommillió euró ellenében szerződött Franciaországba 20 évesen, de előbb a második csapatnál számoltak vele, majd a Troyes-nak és a horvát Dinamo Zagrebnek adták kölcsön.

Utóbbitól 21 évesen tért vissza a Lille-hez, amelynél két teljes idényt húzott le úgy, hogy a bajnokságban összesen alig több mint 3000 játékperc jutott neki. A 2020-ban is már Mikel Arteta vezette Arsenalnak ennyi is elég volt, hogy szerződtesse: a londoniak 26 millió eurót fizettek ki a 23 esztendős brazil középhátvédért. Gabriel már az első idényében fontos láncszemévé vált az Arsenal védelmének, de idővel egyre jobb és jobb lett, folyamatos fejlődésének köszönhetően hamarosan elérte a világklasszis szintet. Védőtársnak megkapta maga mellé a francia William Salibát, akivel ugyan az első pillanattól kezdve tökéletesen kiegészítették egymást, „láthatóvá tették” a másik erősségeit, kezdetben nem rá szegeződött a reflektorfény, hanem szerelésekben látványosabb társára.

A labdás játékban, progresszív, védelmi vonalakat áttörő passzokban is a francia tűnt jobbnak, de a játék ezen elemében rengeteget fejlődött Gabriel az elmúlt évek alatt, aki emellett megtartotta agresszív, de pontos belépőit, majd egyre nagyobb és nagyobb szerepet vállalt a gólszerzésben is, amikor a vezetőedző, Mikel Arteta elkezdte csapata játékának hangsúlyát a pontrúgások felé tolni. Gabriel oszlopos tagja volt a sorozatban háromszor Premier League-ezüstérmet szerző, tavaly BL-elődöntőig menetelő Arsenalnak, az elmúlt idényben már a legtöbb szakértő Salibánál is jobbnak tartotta posztján. A mostani évadban Gabriel amellett, hogy hátul szinte képtelen hibázni, s már több mint 4000 játékpercet töltött a pályán, még a kanadai pontokban is jeleskedik: négy gólja és öt gólpassza van tétmeccsen. Teljesítménye alaposan közrejátszik abban, hogy csapata egy fordulóval a vége előtt már biztossá tette a bajnoki címet a Premier League-ben, amelyben 22 év után ért a csúcsra, meg persze abban, hogy az Arsenal 20 év elteltével játszhat ismét Bajnokok Ligája-döntőt, amelyben első győzelmére készül.

Hogy taktikailag mi várhat rá? A Paris Saint-Germain középcsatára az aranylabdás és tavasszal ismét bombaformának örvendő Ous­mane Dembélé, akinek lekövetése, tizenhatoson belüli mozgása feladja majd a leckét Gabrielnek is, nem mintha a két szélről befelé húzódó támadó, Hvicsa Kvarachelia és Désiré Doué megfékezése könnyű feladat lenne, s akkor még nem beszéltünk a folyamatosan felfutó szélső védőkről, Nuno Mendesről és Asraf Hakimiről. Ami biztos, hogy Mikel Arteta támadásban ugyanúgy akarja majd bevetni a brazilt, mint az idény korábbi részében: a pontrúgásoknál rajta lesz a fókusz. Egy-egy szögletnél, beadott szabadrúgásnál majd vélhetően honfitársát, cikkünk másik főszereplőjét kell megvernie fejpárbajban, ha eredményes szeretne lenni…

NÉVJEGY: GABRIEL

Teljes neve: Gabriel dos Santos Magalhaes

Született: 1997. december 19., Sao Paulo

Állampolgársága: brazil

Sportága: labdarúgás

Posztja: belső védő

Klubjai: Avaí (2012–2017), Lille (2017–2020), Troyes (kölcsönben, 2017–2018), Dinamo Zagreb (kölcsönben, 2018), Arsenal (2020–)

Válogatottsága/góljai: 17/1

Kiemelkedő eredményei: angol bajnok (2026), Community Shield-győztes (2024), horvát bajnok (2018)

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a héten végleges, 26 tagú brazil keretet hirdetett a 2026-os amerikai világbajnokságra, amelyben természetesen cikkünk két főszereplője, Marquinhos és Gabriel is benne van. Sőt, a két belső védő minden valószínűség szerint egymás mellett, kezdőként lép pályára a vb-n, nyomás pedig – bár már hozzászoktak – lesz rajtuk bőven. Brazília ugyan nem egyértelmű favoritja a soron következő világversenynek, a selecaótól mindig elvárják a szurkolók, hogy az aranyéremért küzdjön, így a teher állandó. A brazilok támadószekciójának veretes a névsora, gyenge pontként a legtöbben a két szélső védőt emelik ki, így még nagyobb felelősség hárul középen Marquinhosra és Gabrielre, hogy minél kevesebb hibával, a klubcsapatukban megszokott higgadtsággal teljesítsenek a tornán. Az biztos, hogy ketten együtt a vb egyik legerősebb belsővédő-duóját alkotják. Meglátjuk, ez mire lesz elég… Sikerre vezetik Brazíliát?

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 23-i lapszámában jelent meg.)