Imre Vilmos: Mindenkinek más a siker, nekünk a bennmaradás volt az

VINCZE SZABOLCS
2026.05.27. 12:43
Imre Vilmos (Fotó: SZKSK)
Elérte kitűzött célját, újoncként benn maradt az élvonalban a Szigetszentmiklósi KSK férfi kézilabdacsapata, amelynek edzőjével, a tapasztalt Imre Vilmossal beszélgettünk arról, mi történt a klubbal a másodosztályú bajnoki cím megszerzése óta.

Az utolsó fordulóban hazai pályán, a PLER ellen dőlt el, hogy az élvonal újonca, a Szigetszentmiklósi KSK férfi kézilabdacsapata benn maradt az NB I-ben, Imre Vilmos együttese 28–28-as döntetlent játszott, az ETO pedig győzött a közvetlen rivális Komló otthonában. A klubnak sikerült szintet lépnie, és a másodosztályú bajnoki cím után megvetnie a lábát az NB I-ben is.

„A feljutás után leginkább a belső pozíciókat kellett megerősíteni. Bár a jobb szélre érkezett a tapasztalt Lakosy Máté, hamar be kellett látnunk, számunkra a magyar piac csak korlátozottan elérhető, ezért légiósokat kellett igazolnunk. Így jött a holland balátlövő Destin van Dijk, a bosnyák irányító, Marko Davidovic és a horvát jobbátlövő, Bruno Butorac. A felkészülés alatt sajnos súlyos sérülést szenvedett horvát kapusunk, Mario Cvitkovic, de szerencsénk volt, hogy be tudott ugrani a helyére a szerb Milos Mojszilov, aki jól ismeri a magyar bajnokságot” – mondta lapunknak Imre Vilmos, aki szerint a céljuk nem lehetett más, mint minden frissen feljutó csapatnak: a bennmaradás.

Ezt csak az utolsó fordulóban sikerült kiharcolni, de az edző úgy véli, a magyar NB I középmezőnye még sosem volt ennyire kiegyenlített. Ugyanakkor igazságtalannak érezte volna, ha kiesnek, még akkor is, ha a mezőny legkevesebb gólját szerezték a 26 bajnokin (668), ugyanis az évad során a nehéz sorsolás ellenére is tartani tudták magukat a középmezőnyben.

 „Az idény tanulsága, hogy a bravúrgyőzelmek akkor igazán értékesek, ha a  kötelezőket is mellé teszi a csapat. Abban viszont kicsit elmaradtunk, pedig egy újoncnak a hazai pályán szerzett pontok szinte duplán számítanak – folytatta a szakember. – Stratégiánk fő eleme a stabil védekezés volt Mazák Martin vezetésével, ami már az NB I/B-ben is a csapat erőssége volt, és az élvonalban is lehetett rá építkezni. Már másodosztályúként is több NB I-es csapattal játszottunk a felkészülés során, a Magyar Kupából is búcsúztattunk élvonalbeli ellenfelet, a védelem pedig mindig helytállt.”     
A tapasztalt tréner ugyanakkor többet várt a lerohanásoktól, ami a másodosztályban kiválóan működött, nyomást tudtak helyezni az ellenfelekre. De az élvonalban sokkal fegyelmezettebb és dinamikusabb volt az ellenfelek visszarendeződése, náluk pedig a belső posztokon a kispadról sem érkezett hathatós segítség, így a kulcsjátékosok sokszor elfáradtak a hajrára. A két osztályt összehasonlítva úgy látja, az NB I-ben sokkal kevesebb idő van a döntéshozatalra, a játékosoknak kisebb helyen és gyorsabban kell megoldaniuk a helyzetet, emiatt sokkal nagyobb a hibázási lehetőség.

„Szerencsére sok volt a részsiker az idényben – tette hozzá. – A Veszprémtől otthon kikaptunk, de az első félidőben remekül lassítottuk a játékot, a mi stratégiánk érvényesült egy BL-csapat ellen. A Csurgó ellen hatvan percen át működött a taktika, mentünk vele, majd egyszer csak robbantottunk, és tíz perc iramváltással megnyertük a meccset. Vagy említhetném a Budakalász elleni idegenbeli bajnokit, amikor szépen végig tudtuk vinni a tervünket.”

Imre Vilmos úgy véli, most már van annyi NB I-es tapasztalatuk, ami segíthet a jövőben. Azzal, hogy előremenekültek, megtanulták értékelni a sikert, a végjátékban is fenntartani a mentális erőt, a motivációt és az önbizalmat. Megtanultak hinni abban, hogy túl kell lendülni a nehéz időszakokon, mert ha megdolgoznak érte, jön a siker.

„Mindenkinek más a siker, nekünk most a bennmaradás volt az. A játékosok becsülettel megküzdöttek érte, és ez volt a jutalmunk. Szigetszentmiklós kisváros kis csapattal, de most már talán látszik, hogy valahonnan elindultunk, és tartunk valahova” – zárta gondolatait Imre Vilmos.

A SZKSK BAJNOKI PONTSZERZÉSEI, 2025–2026
SZKSK–Budai Farkasok 27–27
SZKSK–Csurgó 32–28
SZKSK–Balatonfüred 25–19
SZKSK–Komló 30–27
Budakalász–SZKSK 24–29
Budai Farkasok–SZKSK 22–23
SZKSK–Gyöngyös 28–24
SZKSK–ETO 24–24
SZKSK–Budakalász 26–26
SZKSK–PLER 28–28

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Veszprém26261033–715+318 52 
  2. Szeged262213929–709+220 45 
  3. Tatabánya26206822–755+67 40 
  4. FTC261529844–800+44 32 
  5. Balatonfüred2612212699–751–52 26 
  6. NEKA2611312722–785–63 25 
  7. PLER2610313701–745–44 23 
  8. Győr269314745–779–34 21 
  9. Gyöngyös261016698–752–54 20 
10. Csurgó267514711–724–13 19 
11. Budai Farkasok-Rév266614690–768–78 18 
12. Szigetszentmiklós266416668–765–97 16 
13. Komló266317702–778–76 15 
14. Budakalász264418708–846–138 12 

 

