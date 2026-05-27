Bírsággal „jutalmazta” az EHF a horvát szövetségi kapitány januári kifakadását

Az első ilyen incidens Dagur Sigurdsson szövetségi kapitány sajtótájékoztatója volt – az izlandi szakember a németek elleni elődöntőt megelőzően azt firtatta, hogy csapatát az EHF nem részesíti a többiekkel azonos bánásmóddal. Sigurdssont az EHF négyezer euróra bírságolta meg „az EHF rágalmazása” miatt, ennek a felét egy kétéves próbaidőszakra felfüggesztette.

A második incidensre az Eb éremosztóján került sor, amikor egyes játékosok egy meg nem engedett zászlót (a Sportske Novosti szerint a Herceg-Boszniai Horvát Köztársaság, avagy Herceg-Bosna zászlaját) vittek magukkal a rendezvényre. Az EHF tízezer eurós büntetést szabott ki emiatt a horvát szövetségre, ebből 2500 kifizetését egy kétéves próbaidőszakra felfüggesztette.

Az érintetteknek hét napjuk van a fellebbezésre a döntés ellen – olvasható a közleményben.