Szerződést hosszabbított az északírek szövetségi kapitánya

Az 56 éves szövetségi kapitány maradásáról szerdán közleményben számolt be az északír szövetség. Michael O'Neill kapitányi rekorder, ugyanis már 104 mérkőzésen irányította a válogatottat, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány közben elhagyott, 2022-ben azonban visszatért.

A szakvezető először 2011-ben vette át az északír együttes vezetését és kijutott a csapattal a 2016-os Európa-bajnokságra, amelyen a legjobb 16 között kényszerültek búcsúra, ugyanakkor 30 év szünet után szerepelhettek ismét nagy tornán. O'Neill februárban a magyar válogatott kapus Tóth Balázst is foglalkoztató, másodosztályú Blackburn Rovers ideiglenes vezetőedzője lett, de májusban megerősítette, hogy a továbbiakban ezt a posztot nem fogja betölteni.

Az északírek pótselejtezőt játszhattak a nyári világbajnoki szereplésért, de 2–0-ra kikaptak márciusban az olaszoktól, így lemaradtak a tornáról, amelyen legutóbb 1986-ban szerepeltek. A magyar válogatott ősszel Észak-Írország mellett Ukrajna és Grúzia nemzeti csapatával játszik a Nemzetek Ligája B-ligájában.