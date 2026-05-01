Labdarúgó NB II: jogerős a Tiszakécske négypontos levonása

Az MLSZ versenybizottsága amiatt büntette meg a Merkantil Bank Liga újoncát, mert Sós Bence ősszel – még az élvonalbeli Kazincbarcikában szerepelve – három sárga lapot gyűjtött, majd tavasszal, immár a Tiszakécske színeiben további két figyelmeztetést kapott, ennek ellenére pályára lépett a soron következő bajnokin, azaz nem töltötte le az öt sárga lap után járó automatikus egymeccses eltiltást, ami így jogerőre emelkedett.
A klub ugyan fellebbezett a döntés ellen, de a fellebbviteli bizottság helyben hagyta az első fokú határozatot. A Tiszakécske előnye így négy pontra olvadt a kieső helyen álló Békéscsabával szemben három fordulóval a bajnokság vége előtt. Az együttes a szezon végéig a Békéscsabát és a Szentlőrincet fogadja, a kettő között pedig a Karcaghoz látogat.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|27
|18
|4
|5
|53–20
|+33
|58
|2. Budapest Honvéd
|27
|17
|4
|6
|45–21
|+24
|55
|3. Kecskeméti TE
|27
|15
|3
|9
|46–33
|+13
|48
|4. Mezőkövesd
|27
|12
|7
|8
|35–31
|+4
|43
|5. Csákvári TK
|27
|10
|10
|7
|41–36
|+5
|40
|6. Videoton FC Fehérvár
|27
|10
|9
|8
|35–27
|+8
|39
|7. Kozármisleny
|27
|10
|9
|8
|32–37
|–5
|39
|8. Karcagi SC
|27
|9
|8
|10
|28–37
|–9
|35
|9. BVSC Zugló
|27
|10
|4
|13
|30–28
|+2
|34
|10. FC Ajka
|27
|10
|3
|14
|21–32
|–11
|33
|11. Szeged-Csanád Grosics Akadémia
|27
|8
|8
|11
|26–33
|–7
|32
|12. Tiszakécske
|27
|8
|9
|10
|33–42
|–9
|29
|13. Soroksár SC
|27
|6
|9
|12
|35–43
|–8
|27
|14. Budafoki MTE
|27
|6
|7
|14
|27–44
|–17
|25
|15. Békéscsaba
|27
|5
|10
|12
|25–38
|–13
|25
|16. Szentlőrinc SE
|27
|4
|12
|11
|30–40
|–10
|24
|Pontlevonások: Tiszakécske 4 pont