Labdarúgó NB II: jogerős a Tiszakécske négypontos levonása

Az MLSZ versenybizottsága amiatt büntette meg a Merkantil Bank Liga újoncát, mert Sós Bence ősszel – még az élvonalbeli Kazincbarcikában szerepelve – három sárga lapot gyűjtött, majd tavasszal, immár a Tiszakécske színeiben további két figyelmeztetést kapott, ennek ellenére pályára lépett a soron következő bajnokin, azaz nem töltötte le az öt sárga lap után járó automatikus egymeccses eltiltást, ami így jogerőre emelkedett.

A klub ugyan fellebbezett a döntés ellen, de a fellebbviteli bizottság helyben hagyta az első fokú határozatot. A Tiszakécske előnye így négy pontra olvadt a kieső helyen álló Békéscsabával szemben három fordulóval a bajnokság vége előtt. Az együttes a szezon végéig a Békéscsabát és a Szentlőrincet fogadja, a kettő között pedig a Karcaghoz látogat.