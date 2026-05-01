Megalakult az MKSZ Utánpótlás-fejlesztési igazgatósága

„A Szövetség szakmai munkáját szerettük volna átalakítani, ezért az elnökséggel együtt arra jutottunk, hogy a felnőtt válogatottak szakmai irányvonalát természetesen a szövetségi kapitányok szabják meg és koordinálják, az Elnökség pedig rendszeres kapcsolatban van velük – emelte ki Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke. - Az utánpótlás-válogatottakra és általában véve az utánpótlás-fejlesztésre a továbbiakban még kiemeltebb figyelmet szeretnénk fordítani, több kolléga bevonásával, osztott feladatokkal. Megalakítottuk az Utánpótlás-fejlesztési igazgatóságot, amelynek vezetését május 1-jétől Pitz András látja el. Hiszünk benne, hogy kollégáival együtt olyan lendületet ad a területnek, a sportszervezetekkel és a képzési helyszínekkel együttműködve, amely a révén a magyar kézilabda-utánpótlás szélesíteni tudja tömegsport-bázisát, és még több játékost tud elkísérni az NB I-es tagságig és a felnőtt válogatottakig.”

A döntéssel párhuzamosan új struktúra alakult ki, és megszűnt a sportszakmai igazgatóság, Juhász István sportszakmai igazgató megbízatása áprilisban véget ért. Dr. Juhász István több mint másfél évtizedet dolgozott a Magyar Kézilabda-szövetség kötelékében, szakmai igazgatóként, a férfiválogatott másodedzőjeként, sportakadémiai központ vezetőként, majd sportszakmai igazgatóként. Az MKSZ ezúton is köszöni a sportág érdekében végzett munkáját.

Az utánpótlás-fejlesztési igazgatói posztot május 1-jétől ellátó, pedagógusi, illetve szakedzői végzettséggel rendelkező Pitz András – aki az utóbbi években az MKSZ operatív igazgató-helyettesként dolgozott – elmondta, hogy kollégáival számos részterületen szeretnék még jobbá tenni az utánpótlás-fejlesztés munkáját, részint a társtudományok bevonásával is.

„Fontos hangsúlyozni, hogy az utánpótlással foglalkozni nem lehetőség, hanem felelősség. Fő fókuszunk az utánpótlás-válogatottak menedzselésén, versenyeztetésén, az utánpótláskorú játékosok fejlődésének, képzésének segítésén lesz, de természetesen a gyerekbajnokságok versenyrendszerének auditja, és ennek eredményeként esetlegesen azok módosítása is szerepel a terveink között. Nagy segítség lesz számomra Sebestyén Máté utánpótlás-fejlesztési vezetőként, a női szakág kapcsán ifj. Kiss Szilárd, a férfi szakágban pedig Rosta István, akik csatlakoznak a csapatunkhoz. Rájuk, valamint a területen dolgozó többi kolléga szakértelmére, tapasztalatára, és a sportszervezetekben dolgozó szakemberek együttműködésére kiemelten számítunk az előttünk álló időszakban.”