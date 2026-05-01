Dárdai Mártonra ismét szemet vetett az Augsburg – sajtóhír

Dárdai Márton jelenleg a német másodosztályban szereplő Hertha játékosa, így számára nyilvánvalóan előrelépést jelentene egy augsburgi szerződés. Az Augsburg egyébként már nem először figyelt fel a 24 éves középső védő teljesítményére: először 2024-ben próbálták meg szerződtetni, majd tavaly februárban is felmerültek ilyen jellegű hírek, ám az átigazolás végül egyik esetben sem jött létre.

A Bild azonban most úgy értesült, hogy Augsburg ismét támadásba lendült: mint írták, a Bundesligában stabil középcsapatnak számító klub képviselői szeretnének újabb lépéseket tenni a játékos megszerzésének érdekében.

Dárdai Márton – akinek a piaci értéke a mértékadó Transfermarkt szerint 2.5 millió euró – már a hatodik idényét tölti a Herthánál, amellyel azonban most sincs esélye arra, hogy visszajusson a legmagasabb osztályba.

A magyar válogatott játékos ebben az idényben 28 mérkőzésen lépett pályára a német másodosztályban, négyszer pedig a Német Kupában is bevetették. Emellett a jelenlegi keretben ő a csapatot leghosszabb ideje szolgáló játékos, aki immáron 140 mérkőzésen lépett pályára a berlini gárda színeiben.