Nemzeti Sportrádió

Dárdai Mártonra ismét szemet vetett az Augsburg – sajtóhír

T. Z.
2026.05.01. 12:50
null
Jürgen Fromme - firo sportphotoDárdai Márton (Fotó: Getty Images)
Címkék
Augsburg 2. Bundesliga Bunesliga Dárdai Márton Hertha BSC német foci
A tekintélyes Bild szerint a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Augsburg ismét fontolóra vette a magyar válogatott Dárdai Márton szerződtetését.

Dárdai Márton jelenleg a német másodosztályban szereplő Hertha játékosa, így számára nyilvánvalóan előrelépést jelentene egy augsburgi szerződés. Az Augsburg egyébként már nem először figyelt fel a 24 éves középső védő teljesítményére: először 2024-ben próbálták meg szerződtetni, majd tavaly februárban is felmerültek ilyen jellegű hírek, ám az átigazolás végül egyik esetben sem jött létre.

A Bild azonban most úgy értesült, hogy Augsburg ismét támadásba lendült: mint írták, a Bundesligában stabil középcsapatnak számító klub képviselői szeretnének újabb lépéseket tenni a játékos megszerzésének érdekében.

Dárdai Márton – akinek a piaci értéke a mértékadó Transfermarkt szerint 2.5 millió euró – már a hatodik idényét tölti a Herthánál, amellyel azonban most sincs esélye arra, hogy visszajusson a legmagasabb osztályba.

A magyar válogatott játékos ebben az idényben 28 mérkőzésen lépett pályára a német másodosztályban, négyszer pedig a Német Kupában is bevetették. Emellett a jelenlegi keretben ő a csapatot leghosszabb ideje szolgáló játékos, aki immáron 140 mérkőzésen lépett pályára a berlini gárda színeiben.

Légiósok
2024.08.29. 08:31

Németország: ugyanaz a klub szemelte ki Dárdai Mártont és Szalai Attilát!

A Hertha védőjét a Werder Bremen és az Augsburg hívja, utóbbi a Hoffenheim játékosa iránt is érdeklődik.

 

 

Augsburg 2. Bundesliga Bunesliga Dárdai Márton Hertha BSC német foci
