Döntős a magyar női válogatott a fallabda csapat Eb-n

A magyar női fallabda-válogatott döntőbe jutott az Amszterdamban zajló divízió II-es csapat Európa-bajnokságon.
A magyarok a csoportkörben a finneket, a románokat és a portugálokat is legyőzték, így csoportelsőként jutottak tovább.
Pénteken a másik csoportban második svédekkel csaptak össze, és győztek 2–0-ra. A magyar válogatott a legutóbbi kontinenstornán még a divízió III-ban szerzett ezüstérmet, s most Chukwu Hannah, Csókási Gabriella, Kiss-Máté Csenge és Juhász Nóra összeállításban szerepel.
Később, szintén a holland városban a férfiak lépnek majd pályára, akik a divízió I-ben a 9–12. helyért és a bennmaradó két pozícióért küzdenek.
