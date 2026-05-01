Döntős a magyar női válogatott a fallabda csapat Eb-n

2026.05.01. 12:02
A magyar csapat (Fotó: Facebook, Magyar Fallabda (Squash) Szövetség)
fallabda Magyarország fallabda csapat Eb
A magyar női fallabda-válogatott döntőbe jutott az Amszterdamban zajló divízió II-es csapat Európa-bajnokságon.

A magyarok a csoportkörben a finneket, a románokat és a portugálokat is legyőzték, így csoportelsőként jutottak tovább. 

Pénteken a másik csoportban második svédekkel csaptak össze, és győztek 2–0-ra. A magyar válogatott a legutóbbi kontinenstornán még a divízió III-ban szerzett ezüstérmet, s most Chukwu Hannah, Csókási Gabriella, Kiss-Máté Csenge és Juhász Nóra összeállításban szerepel.

Később, szintén a holland városban a férfiak lépnek majd pályára, akik a divízió I-ben a 9–12. helyért és a bennmaradó két pozícióért küzdenek.

 

