Tenisz: visszavonul a 2014-es US Open döntős

A 36 éves japán teniszezőről már április elején elterjedt, hogy a sarasotai challenger torna után azonnali hatállyal befejezi az aktív játékot, ám akkor ő maga cáfolta ezt, és hozzátette, hamarosan bejelentést tesz a folytatásról.

Nos, ez a hamarosan április utolsó napján érkezett el, Nisikori ugyanis ekkor közölte: az idény végeztével, azaz 2026 végén befejezi játékospályafutását.

„Hogy őszinte legyek, azt kívánom, bárcsak folytathatnám a karrierem, de jelenleg úgy tudok visszannézni a pályafutásomra, hogy büszkén mondhatom, mindig a legjobb teljesítményemet nyújtottam és nagyon boldog vagyok, hogy ezen az úton járhattam és a hátralévő meccseimen is ugyanebben a szellemben fogok még pályára lépni” – írta Nisikori a szebb napjain Twitternek nevezett közösségi oldalon.

Nisikori 2007-ben, 18 éves korában állt profinak, hosszú pályafutása során négyszer jutott negyeddöntőbe az Australian Openen., háromszor a Roland Garroson és két alkalommal Wimbledonban, legnagyobb sikerét azonban a Grand Slam-tornák közül a US Openen érte el, ahol 2014-ben döntőbe jutott, ám ott legyőzte őt három játszmában a horvát Marin Cilic. Nisikori első japánként került a legjobb tízbe a világranglistán, először 2014 szeptemberében, s közel három évig maradt az elit tagja – legjobbja a 4. hely volt –, majd 2018-novemberétől még szűk egy évig volt az első tízben.

Szintén első japán, sőt ázsiai résztvevője volt az idény végi teniszvilágbajnokságnak, amelyen összessen négy alkalommal szerepelt, kétszer elődöntőbe került. Pályafutása talán legnagyobb sikere volt, hogy a 2016-os olimpián bronzérmet szerzett – a riói tornán a bronzmeccsen egyébként Rafael Nadalt múlta felül – ezzel pedig 96 év után első japán teniszezőként szerzett olimpiai érmet.