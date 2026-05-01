Két hellyel hátrébb került a sakkvilágranglistán Rapport Richárd

Rapport Richárd 2729 Élő-pontjával a 21. helyet foglalja el a sakkozók legfrissebb világranglistáján – két pozícióval hátrébb az előző havinál. A honfitárs nagymesterek közül a nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett százas rangsorban – egy hellyel hátrább kerülve – Lékó Péter 45. (2676 pont), míg Gledura Benjámin (2630), visszaküzdve magát a legjobbak közé, éppen századik.

Az első számú magyar női sakkozó, Gaál Zsóka 2374 pontjával a felnőtteknél – tíz helyet javítva – 67., míg korosztályában, a lányok mezőnyében áprilishoz képest eggyel lejjebb csúszva 10. Rajta kívül a 2350 pontos Gara Anita szerepel még a mieink közül a felnőtt nők 100-as lajstromában, ő 93., míg a lányoknál Karácsonyi Kata (2175) 90. – a májusi listán a junior fiúknál a legjobb százban nincs magyar.